Будівля гуртожитку Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада

Керівництво Маріупольської громади продовжує будувати соціальне житло на базі гуртожитку №2 Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі. На цей раз шукають підрядника, який проведе поточний ремонт приміщень цокольного поверху третього блоку по вулиці Лазаряна, 2.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися із системи Prozorro.

Запланували ремонт приміщень цокольного поверху третього блоку гуртожитку №2 на початку року. У січні в міському управлінні капітального будівництва прозвітували про закупівлю послуг із розробки проєктно-кошторисної документації для нього за понад 89,9 тисячі гривень. Виготовити документи мали до 16 лютого. Тепер за ними проводитимуть ремонт.

Згідно з технічним завданням, у приміщеннях планують замінити прості цегляні стіни на утеплені гіпсокартонні, відремонтувати стелі, улаштувати підлогу, встановити вікна з енергоощадними склопакетами й дверні блоки тощо. Також мають прокласти каналізацію й водопостачання, встановити бойлери обʼємом від 100 літрів, умивальники, лічильники, світильники й вуличні бра, улаштувати бетонні сходи.

Завершити ремонт планують до 7 серпня 2026 року. На нього з місцевого бюджету можуть виділити понад 13,7 мільйона гривень. Утім, протягом торгів вартість робіт може зменшитися.

Подавати свої пропозиції учасники можуть до 10:00 2 травня 2026 року.

Що відомо про ремонт гуртожитку №2 Українського державного університету науки і технологій у Дніпрі

Гуртожиток №2 Українського державного університету науки та технологій у Дніпрі по вулиці Лазаряна, 2 від початку облаштовували шляхом окремих закупівель. Наприкінці січня 2025 року в Маріупольській громаді одночасно оголосили тендери на ремонт цокольного поверху 3–4 блоків, а також фасаду 1–4 поверхів будівлі.

Після вибору підрядника обсяги робіт і, відповідно, їхню вартість коригували, а також замовляли додаткові послуги. Крім того проводили окремі закупівлі, які стосувалися обстеження на доступність для маломобільних людей і переселенців з інвалідністю, ремонту мереж електропостачання, пожежної безпеки тощо.

Загалом протягом 2025-2026 років витрати на будівельні роботи й проєктні послуги для гуртожитку сягнули 16,8 мільйона гривень. Станом на середину березня це був один із найдорожчих житлових проєктів для переселенців із Донеччини. Із новим тендером його вартість знову зросте.

Раніше ми розповідали, що Краматорськ замовив будівництво підземного укриття для релокованого на Закарпаття ліцею.