Ремонт житла для вимушених переселенців. Колаж: Вільне Радіо

Від початку минулого року щонайменше чотири громади області замовили, а подекуди й уже вклалися в ремонт місць тимчасового перебування або будівництво цілих житлових кварталів для вимушених переселенців. Де розташовані ці обʼєкти, скільки їх і в яку ціну вони вже обійшлися, аналізували журналісти Вільного Радіо.

Для цього матеріалу ми дослідили закупівлі щодо приміщень, які громади Донеччини облаштовують або будують виключно для розміщення ВПО. У вибірку потрапили ті, що зʼявилися на платформі Prozorro з 1 січня 2025 року по 12 березня 2026 року. Зауважимо, що в матеріалі журналісти Вільного Радіо враховували лише закупівлі з класифікатором 45 — будівельні роботи та ремонти і 71 — архітектурні, інженерні та проєктні послуги. Після аналізу ми склали рейтинг обʼєктів, на які вже витратили найбільше коштів. Утім, його можуть суттєво змінити договори на розгляді. Станом на дату написання матеріалу вони не були погоджені, тож ми не брали їх до розрахунку. Інформацію щодо них і посилання на закупівлі ви можете знайти в тексті.

Загалом журналісти Вільного Радіо виявили, що протягом аналізованого періоду у прихистки й житло для вимушених переселенців вкладалися в Маріупольській, Селидівській, Бахмутській і Добропільській громадах. Найбільше обʼєктів облаштовували для маріупольців, їхня переважна більшість розташована у Дніпрі. Усі будівлі, для яких в опублікованих документах прописали точну адресу, ви можете знайти на мапі.

Гуртожиток для маріупольців у Кропивницькому — найдорожчий проєкт із новими витратами

Перший тендер на ремонт гуртожитку №1 Центральноукраїнського національного технічного університету в Кропивницькому оголосили ще в лютому 2025 року. Тоді, щоб облаштувати місця тимчасового перебування для маріупольців за адресою проспект Університетський, 8, із бюджету громади були готові витратити понад 55 мільйонів гривень. Однак після торгів укласти договір вдалося на меншу суму — 50,4 мільйона.

Угода передбачала низку робіт від демонтажу до заміни вікон, дверей і встановлення пандусів. Утім, протягом ремонту виявилося, що багато аспектів у проєкті не передбачили. У результаті його довелося коригувати: ціну за договором зменшили більш ніж на половину й закупили додаткові послуги в того ж підрядника. Щодо загального ремонту це зробили двічі — у червні за 9,4 мільйона гривень, а в листопаді — за 8,7 мільйона. Та згодом і ці угоди довелося змінювати. Загалом за додаткові послуги заплатили 5,4 мільйона. Та перед цим понад 25 тисяч виділили на два коригування експертної оцінки кошторису проєкту. Це робили у травні й жовтні.

Крім загальних додаткових послуг, для гуртожитку окремо замовляли ремонт фасаду, покрівлі, розробку документації щодо водопостачання й водовідведення, а також сам ремонт внутрішніх мереж каналізації й опалення. Ціни за майже всіма закупівлями також коригували — загалом їх зменшили з понад 7,2 мільйона гривень до 5,1 мільйона.

Утім, цих робіт виявилося недостатньо, і вже на початку лютого 2026 року щодо поточного ремонту гуртожитку оголосили новий тендер.

“У 2025 році підрядною організацією за укладеними договорами була виконана частина робіт, виконання яких було можливим без повного коригування проєктно-кошторисної документації. Після повного коригування проєктно-кошторисної документації, з урахуванням змін в обсягах і видах робіт, згідно з технічним завданням, розробленим відповідно до чинних норм законодавства у відповідній сфері, КП «Міське управління капітального будівництва» 02.02.2026 було оголошено відкриті торги на очікувану вартість 38 175 533,94 грн з ПДВ”, — пояснили журналістам Вільного Радіо представники управління.

Єдиним учасником і переможцем торгів став той самий підрядник, який проводив роботи в гуртожитку минулого року. За новим договором йому мають сплатити 35,9 мільйона гривень. Тож станом на дату написання матеріалу вартість усіх робіт за обʼєктом протягом 2025-2026 років становить 71,2 мільйона гривень.

У понад три рази менше витратили на ремонт гуртожитку в Чернівцях: роботи ще тривають

Ремонт будівель гуртожитку й котельні Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для маріупольців загалом обійшовся без низки коригувань. Тендер на роботи по вулиці Олекси Алмазова, 6 оголосили в січні 2025 року, а на початку лютого вже уклали договір із підрядником. За ремонт фасадів, улаштування нових дверних коробок, підлог і стель та інші роботи домовилися сплатити близько 19 мільйонів гривень.

Пізніше коштом бюджету Маріупольської громади для гуртожитку замовили розробку проєктно-кошторисної документації для відновлення мереж електропостачання. За це заплатили майже 12,2 тисячі гривень. Потім ще повних 190 тисяч віддали за саме відновлення.

У 2026 році облаштовувати будівлі продовжили. Так, у підрядника, із яким уклали перший договір, додатково замовили ремонт підлоги для частини приміщень першого поверху. Про закупівлю прозвітували на початку березня. Нині планують, що роботи обійдуться в 150,3 тисячі гривень. Звершити їх мають до кінця місяця.

Загалом протягом аналізованого періоду на ремонт гуртожитку в Чернівцях витратили 19,3 мільйона гривень.

Не набагато дешевше за попередника: ціна ремонту одного з гуртожитків для маріупольців у Дніпрі

Гуртожиток №2 Українського державного університету науки та технологій у Дніпрі по вулиці Лазаряна, 2 від початку облаштовували шляхом окремих закупівель. Одночасно наприкінці січня 2025 року в Маріупольській громаді оголосили про тендери на ремонт цокольного поверху 3-4 блоків, а також фасаду 1-4 поверхів будівлі. Це сталося після того, як там відхилили пропозиції учасників минулих торгів — уперше такі тендери оприлюднили ще у грудні 2024 року.

Коли з підрядником визначились, обсяг робіт коригували нарізно. Так, ціну за ремонт цокольного поверху з майже 9,2 мільйона гривень знизили до майже 3,2 мільйона й замовили додаткові послуги за 1,9 мільйона (їхню ціну потім зменшили до 515,8 тисячі). Зміни внесли й до експертної оцінки кошторису: перше коригування, як і друге, обійшлося в 9,1 тисячі гривень.

Зауважимо, що окремо вже 2026 року в громаді замовили розробку кошторисної документації для ремонту приміщень цокольного поверху лише 3 блоку. Послуга обійшлася місцевому бюджету у 89,9 тисячі гривень.

Подібна ситуація склалася і з ремонтом фасаду 1-4 поверхів гуртожитку. Ціну за першим договором там знизили з 11,1 мільйона гривень до 7,7 мільйона, а потім замовили додаткові послуги за понад 1,6 мільйона (за них врешті заплатили 962,3 тисячі). Коригування експертної оцінки кошторису обійшлося в 9,1 тисячі гривень.

Також вже в інших підрядників замовили ремонт внутрішніх мереж електропостачання за 189,8 тисячі й системи пожежної сигналізації та управління евакуацією за 198,4 тисячі.

Ще 9,4 тисячі гривень громада заплатила, щоб приміщення 1 поверху обстежили на доступність для людей з інвалідністю й маломобільних.

Окремо в понад 2,4 мільйона гривень обійшлося все, що стосується електромереж будівлі: приєднання електроустановок, розробка робочого проєкту й техзавдання для встановлення лічильників, а також проєкту щодо електропостачання і ремонт самих мереж.

Крім того, за адресою також замовляли:

ремонт внутрішніх сходів — 728,4 тисячі гривень;

встановлення та під’єднання дизель-генератора — 588,2 тисячі;

облаштування території — 87,7 тисячі;

надання будівельної спецтехніки — 2,7 тисячі;

надання іншої спецтехніки — 1,1 тисячі.

Отож за 2025-2026 роки вартість робіт у гуртожитку сягнула 16,8 мільйона гривень.

Де ще і скільки коштів витрачали на тимчасові прихистки й житло для вимушених переселенців

Протягом аналізованого періоду близько 13,4 мільйона гривень вже витратили на гуртожиток у Запоріжжі в Маріупольській громаді. У лютому цього року для нього оголосили новий тендер. Поки там не підписали договір із переможцем торгів, проте вже відомо, що вартість обʼєкта за адресою проспект Соборний, 117 зросте на 59 мільйонів.

Також майже 10,3 мільйона гривень витратили в Селидівській громаді на заклад стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання літніх переселенців у Миколаївці на Одещині. Там теж очікують на підписання нового договору. Разом із ним вартість робіт зросте на 28,1 мільйона — таку пропозицію подав переможець.

Майже вдесятеро менше нині заплатили за проєкти будівництва соціального житла для маріупольців у Білій Церкві. Роботи за обʼєктом по вулиці Архипа Люльки (точної адреси в документах немає) почали у вересні 2025 року. Поки там провели кілька розрахунків і вимірювань на земельній ділянці за 1,7 мільйона гривень. Наразі в громаді приймають пропозиції на розробку проєктної документації щодо житлового комплексу з повноцінною інфраструктурою. За це можуть заплатити ще 32 мільйони гривень. Це гроші з місцевого бюджету, а також субвенції від області та держави.

Близько 810,7 тисячі гривень протягом аналізованого періоду пішло на ще один гуртожиток для маріупольців у Дніпрі — він розташований на вулиці Ніла Армстронга, 36. Цьогоріч нових робіт для нього не замовляли.

Наразі майже 233 тисячі гривень витратили на ще один масштабний проєкт — житло для бахмутян у Гощі на Рівненщині. Там (адреси в документах немає) уже виготовили проєкт землеустрою, провели розрахунки вибору технології будівництва і їхню оцінку. Зараз же приймають пропозиції щодо розробки проєктної документації для будівництва житлового кварталу. За неї з бюджету громади можуть сплатити понад 62 мільйони гривень.

Поки без витрат обходиться ремонт будівлі для переселенців із Добропільської громади в Дніпрі. Нещодавно там оголосили тендер на поточний ремонт лівого крила. Обраний підрядник запропонував виконати роботи приблизно за 6 мільйонів гривень. Зауважимо, що протягом аналізованого періоду на будівлю за адресою провулок Універсальний, 6 уже витратили понад 31,1 мільйона. Утім, ми не враховували ці кошти у рейтингу, адже згадані закупівлі не відповідали вимогам вибірки.

Не увійшли до рейтингу й витрати за закупівлею з під’єднання кондиціонера за майже 99,3 тисячі гривень. Вона передбачала 13 послуг для трьох гуртожитків, що облаштовує Маріупольська громада: по вулиці Олекси Алмазова, 6 у Чернівцях, вулиці Лазаряна, 2 в Дніпрі й проспекту Соборному, 117 у Запоріжжі. У специфікації не вказали, скільки послуг припадає на кожну адресу, тож визначити коректну ціну для них не вдалося.

Раніше ми розповідали, що в уряді планують виділити 1,5 мільярда гривень на житло для ВПО. З них 1 мільярд мають спрямувати на ремонт та переобладнання, а 500 мільйонів — на купівлю нових будинків.