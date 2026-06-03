В окупованому Єнакієвому дрон атакував рейсовий автобус: що відомо про місце атаки

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3 червня в Єнакієвому безпілотник атакував рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Москва — Сімферополь. Росіяни стверджують, що через атаку загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. Журналістам вдалося ідентифікувати ймовірне місце удару — це може бути центр окупованого міста.
Про наслідки атаки пише Слідчий комітет Росії, а місце вдалося встановити виданню “Новини Донбасу”.
Як стверджують російські правоохоронці, 3 червня, близько 3:40, український дрон атакував у Єнакієвому рейсовий автобус Москва — Сімферополь. Через цей удар загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень.
Серед постраждалих, як стверджують окупанти, є мешканці Ярославської області, Республіки Тива, а також жінка, яка прямувала транзитом із Польщі до Мелітополя.
Згодом російські медіа опублікували фотографії та відео з місця удару, на них — обгорілий автобус із вибитими вікнами та уламки дрона.
Журналісти “Новин Донбасу” проаналізували матеріали та дійшли зʼясували, що атака сталася в районі готелю “Кристал” на проспекті Гірників — це центр окупованого міста.
Навпроти розташовується станція технічного обслуговування та кілька магазинів. Поруч також ресторан є “Кристал”, який до 2014 року, за даними медійників, мав популярність серед представників колишньої “Партії регіонів”, однак він майже не згадується у публічному просторі. Чи працює він нині — невідомо.
Також немає підтвердженої інформації, чи були військові обʼєкти безпосередньо біля місця удару в Єнакієвому. Українська сторона поки не коментувала цю ситуацію.
Єнакієве розташоване на трасі, що веде до анексованого Росією чорноморського півострова Крим та його столиці Сімферополя. З 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної “ДНР”.
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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт, а ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін назвав випадок “черговим актом безпрецедентної, нелюдської агресії”.
Інформацію про те, чи був автобус безпосередньою ціллю атаки, чи опинився у зоні ураження неможливо перевірити з незалежних джерел.
Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого міста також повідомляють про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша. Причини — удари безпілотників ЗСУ по логістиці росіян.
Також бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.