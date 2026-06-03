В окупованому Єнакієвому дрон атакував рейсовий автобус: що відомо про місце атаки

Атакований дроном автобус в окупованому Єнакієвому. Фото: з російських джерел

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3 червня в Єнакієвому безпілотник атакував рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Москва — Сімферополь. Росіяни стверджують, що через атаку загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. Журналістам вдалося ідентифікувати ймовірне місце удару — це може бути центр окупованого міста.

Про наслідки атаки пише Слідчий комітет Росії, а місце вдалося встановити виданню “Новини Донбасу”.

Як стверджують російські правоохоронці, 3 червня, близько 3:40, український дрон атакував у Єнакієвому рейсовий автобус Москва — Сімферополь. Через цей удар загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень.

Серед постраждалих, як стверджують окупанти, є мешканці Ярославської області, Республіки Тива, а також жінка, яка прямувала транзитом із Польщі до Мелітополя.

Згодом російські медіа опублікували фотографії та відео з місця удару, на них — обгорілий автобус із вибитими вікнами та уламки дрона.

Журналісти “Новин Донбасу” проаналізували матеріали та дійшли зʼясували, що атака сталася в районі готелю “Кристал” на проспекті Гірників — це центр окупованого міста.

Навпроти розташовується станція технічного обслуговування та кілька магазинів. Поруч також ресторан є “Кристал”, який до 2014 року, за даними медійників, мав популярність серед представників колишньої “Партії регіонів”, однак він майже не згадується у публічному просторі. Чи працює він нині — невідомо.

Також немає підтвердженої інформації, чи були військові обʼєкти безпосередньо біля місця удару в Єнакієвому. Українська сторона поки не коментувала цю ситуацію.

Для довідки: Єнакієве розташоване на трасі, що веде до анексованого Росією чорноморського півострова Крим та його столиці Сімферополя. З 2014 року місто перебуває під контролем самопроголошеної “ДНР”.

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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт, а ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін назвав випадок “черговим актом безпрецедентної, нелюдської агресії”.

Інформацію про те, чи був автобус безпосередньою ціллю атаки, чи опинився у зоні ураження неможливо перевірити з незалежних джерел.