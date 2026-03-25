В Укрзалізниці оновили правила безпеки пасажирів у дорозі

Богдан Комаровський
Укрзалізниця оновила алгоритми для пасажирів, за якими потрібно діяти у разі загрози дронової атаки. Компанія посилює заходи безпеки через дедалі частіші атаки на залізницю. Серед основного — евакуація з поїзда після безпекової зупинки. Розповідаємо більше, що відомо про нові правила.

Про це повідомили у компанії “Укрзалізниця”.

Що робити пасажирам потяга у разі дронової атаки

В Укрзалізниці зазначили, що війська країни-агресорки дедалі прицільніше полюють на залізницю. Нині десятки спеціалістів постійно слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі, аби їх мінімізувати.

Однак, пояснюють  у компанії, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою – для цього і потрібна евакуація. Укрзалізниця оголошуватиме її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом. Так, після отримання сигналу про підвищену небезпеку від провідника:

  • негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи та телефон;
  • залишайтеся на місці до вказівки провідника;
  • якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь.

Після безпекової зупинки поїзда та сигналу провідника на евакуацію дійте спокійно і злагоджено — без тисняви та паніки, закликають у компанії. Виходьте через найближчий вихід, а валізи й габаритні речі залишайте на місцях.

Якщо хтось із пасажирів потребує допомоги — зробіть це. Ступаючи на колію, не стрибайте, не наступайте на рейки та не зупиняйтесь на них.

“Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які небезпеки на шляху від/до поїзда! Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки.

У прохолодну погоду прихопіть з вагонів ковдри – ми не проти та залишаємо їх у поїздах на цілий рік”, — додають в Укрзалізниці.

Що робити після виходу з поїзда під час евакуації

Після виходу з вагона необхідно швидко пройти до укриття або на безпечну відстань. У компанії наголошують: вас там не забудуть у разі відправки поїзда. Далі алгоритм дій такий:

  • не скупчуйтесь безпосередньо поблизу поїзда – він може бути мішенню;
  • розосередьтесь, але тримайте в полі зору провідника у сигнальному жилеті;
  • у разі вибухів поблизу – ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами;
  • уважно слухайте вказівки провідників або вокзальників.

Дочекайтесь вказівки про завершення небезпеки — її оголосять голосом, мегафоном або свистком. Якщо для повернення до вагона потрібно перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.

“Ворог (росіяни, – ред.) прагне нас зупинити, але ми продовжуємо рух. Дякуємо за ваше розуміння ситуації та підтримку один одного”, — резюмували у компанії.

Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки атакували пасажирський потяг на Харківщині “Чоп – Харків – Барвінкове”. Щонайменше троє людей загинули, поранень дістали ще двоє.

А  у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.
