Укрзалізниця оновила алгоритми для пасажирів, за якими потрібно діяти у разі загрози дронової атаки. Компанія посилює заходи безпеки через дедалі частіші атаки на залізницю. Серед основного — евакуація з поїзда після безпекової зупинки. Розповідаємо більше, що відомо про нові правила.
Про це повідомили у компанії “Укрзалізниця”.
В Укрзалізниці зазначили, що війська країни-агресорки дедалі прицільніше полюють на залізницю. Нині десятки спеціалістів постійно слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі, аби їх мінімізувати.
Однак, пояснюють у компанії, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою – для цього і потрібна евакуація. Укрзалізниця оголошуватиме її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом. Так, після отримання сигналу про підвищену небезпеку від провідника:
Після безпекової зупинки поїзда та сигналу провідника на евакуацію дійте спокійно і злагоджено — без тисняви та паніки, закликають у компанії. Виходьте через найближчий вихід, а валізи й габаритні речі залишайте на місцях.
Якщо хтось із пасажирів потребує допомоги — зробіть це. Ступаючи на колію, не стрибайте, не наступайте на рейки та не зупиняйтесь на них.
“Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які небезпеки на шляху від/до поїзда! Якщо ви подорожуєте з дітками, ретранслюйте їм спокій, говоріть впевненим тоном, підбадьорте. Прихопіть улюблену іграшку та смаколик на випадок довгої стоянки.
У прохолодну погоду прихопіть з вагонів ковдри – ми не проти та залишаємо їх у поїздах на цілий рік”, — додають в Укрзалізниці.
Після виходу з вагона необхідно швидко пройти до укриття або на безпечну відстань. У компанії наголошують: вас там не забудуть у разі відправки поїзда. Далі алгоритм дій такий:
Дочекайтесь вказівки про завершення небезпеки — її оголосять голосом, мегафоном або свистком. Якщо для повернення до вагона потрібно перетинати колії, робіть це уважно і пильнуйте зустрічні поїзди.
Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки атакували пасажирський потяг на Харківщині “Чоп – Харків – Барвінкове”. Щонайменше троє людей загинули, поранень дістали ще двоє.