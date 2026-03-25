Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оновила алгоритми для пасажирів, за якими потрібно діяти у разі загрози дронової атаки. Компанія посилює заходи безпеки через дедалі частіші атаки на залізницю. Серед основного — евакуація з поїзда після безпекової зупинки. Розповідаємо більше, що відомо про нові правила.

Про це повідомили у компанії “Укрзалізниця”.

Що робити пасажирам потяга у разі дронової атаки

В Укрзалізниці зазначили, що війська країни-агресорки дедалі прицільніше полюють на залізницю. Нині десятки спеціалістів постійно слідкують за загрозами для кожного рейсу в реальному часі, аби їх мінімізувати.

Однак, пояснюють у компанії, у випадку атаки на поїзд вагон не має стати пасткою – для цього і потрібна евакуація. Укрзалізниця оголошуватиме її тільки якщо існуватиме загроза поруч саме з вашим маршрутом. Так, після отримання сигналу про підвищену небезпеку від провідника:

негайно підготуйтеся до евакуації: вдягніться, покладіть поруч документи та телефон;

залишайтеся на місці до вказівки провідника;

якщо вам або вашій дитині потрібна буде допомога при виході з вагона, сповістіть про це провідника заздалегідь.