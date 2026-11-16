Які зарплати у керівництва Донецької ОДА у жовтні 2026 році

Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники, Колаж: Вільне радіо

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Від 168 до 224 тисяч гривень за місяць. Такою була зарплата голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна та його заступників у жовтні 2026 року. Розповідаємо, хто з посадовців був у відпустці, хто отримав допомогу на вирішення соціально-побутових питань, а кому платили за інтенсивну роботу.

Зарплатні відомості надали в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати керівництву Донецької ОДА виплачували із загального та спеціального фондів бюджету. У тексті наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.

Якою була зарплата Вадима Філашкіна у жовтні 2026-го

224 584 грн зарплати отримав голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у вересні 2026 року. Сюди увійшли 24 496 грн надбавки за роботу з державною таємницею та 36 777 грн оплати за роботу у відрядженнях.

Зарплата керівництва Донецької ОДА у жовтні 2026 року, інфографіка: Вільне Радіо

Скільки заробили заступники голови Донецької ОДА у жовтні 2026 року

Найбільше серед заступників заробив Ігор Бойко — 223 081 грн. Надбавка за вислугу років склала 59 151 грн, за роботу з держтаємницею — 17 745 грн. Також посадовець працював інтенсивно, за що йому доплатили 11 830 грн. Крім того, цього місяця посадовець отримав 173 618 грн допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Трохи менша зарплата у першого заступника голови Донецької ОДА Юрія Винокурова. У жовтні 2026 року він отримав 217 813 грн. До цієї суми увійшли 108 448 грн оплати роботи у відрядженнях, 33 124 — надбавки за вислугу років, 9 937 грн — доплати за роботу з держтаємницею.

Зарплата заступника голови ОДА Юрія Ключки у жовтні становила 184 997 грн. З них надбавка за вислугу років — 9 394 грн, за роботу з держтаємницею — 9 394 грн. За інтенсивність праці йому доплатили 25 052 грн. Цього місяця Ключка був у відпустці, тож до зарплати увійшли 78 466 грн відпускних.

Олександр Шевченко у жовтні заробив 168 167 грн. Сюди увійшли надбавки по 12 004 грн за вислугу років та роботу з держтаємницею. Ще 64 022 — це доплата за інтенсивність праці. Також у жовтні посадовець отримав 138 855 грн на вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки Вадим Філашкін і його заступники заробили за перші вісім місяців 2026 року. Також ми аналізували зарплати керівництва Донецької ОДА за 2025 рік.