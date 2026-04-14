Військовий збір продовжили ще на три роки після скасування воєнного стану: Зеленський підписав закон

Військовий збір. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №15110, яким продовжать дію чинного військового збору. Його потрібно буде платити й після скасування воєнного стану — ще три роки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з картки законопроєкту №15110 на сайті Верховної Ради.

На початку квітня цей документ підтримали 257 парламентарів — тоді його ухвалили в цілому. Закон продовжить дію чинного військового збору після скасування воєнного стану та ще на три роки після цього.

Зазначимо, що нині розмір військового збору встановили на рівні:

для фізичних осіб у розмірі — 5%;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів) податку першої, другої та четвертої групи — 10% в розрахунку однієї мінімальної зарплати (у 2026 році це 850 гривень);

ФОПів третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% від доходу.

Ухвалення цього закону — вимога Міжнародного валютного фонду, аби Україна отримала фінансування на 8,1 мільярда доларів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цю програму “якірною” для всієї фінансової підтримки, яку отримує країна.

