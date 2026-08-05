Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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Влада Донецької області спрямувала ще майже 40 мільйонів гривень на потреби українських військових, які боронять регіон. Це поки перша субвенція для оборонців від початку серпня 2026-го.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у середу, 5 серпня. Захисники отримають ще майже 40 мільйонів гривень.

Ці кошти, як і раніше, можуть використати на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Вадим Філашкіна зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Розглянули ситуацію на лінії фронту, безпекові питання, перебіг мобілізації, потреби військових і взаємодію громад із підрозділами, які виконують бойові завдання в області.

Донеччина залишається одним із найскладніших напрямків війни. Окупант щодня намагається тиснути на наші позиції та бити по громадах, тому підтримка війська має бути швидкою, конкретною і без зайвої бюрократії”, — написав посадовець.

Зазначимо, що це перша підтримка військових від обласної влади на початок серпня 2026-го. За минулий місяць оборонці отримали чотири субвенції: 6 липня на потреби захисників спрямували 19 мільйонів гривень, 13-го ще понад вісім, 22-го майже 50 млн грн, а 28-го — більш як 19,4 млн грн.

Нагадаємо, Сили оборони завдали уражень по пунктах управління російських військ на підконтрольній частині та ТОТ Донеччини. Такі обʼєкти зазнали ударів, зокрема, у районі Бахмута, Часового Яру та Костянтинівки.