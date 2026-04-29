Влада Краматорська має три місяці, щоб змінити умови перевезення померлих до моргу, — рішення Верховного суду

Антимонопольний комітет зміг через Верховний суд скасувати рішення у справі щодо монополії на ринку ритуальних послуг у Краматорську. Тепер місцева влада має три місяці, аби змінити розпорядження про транспортування померлих. За цим документом, доставляти померлих до моргу могли лише транспортом комунального підприємства “Ритуальна служба”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови Верховного суду України.

Судові процеси у справі про монополію на ринку ритуальних послуг у Краматорську тривали з серпня 2024 року. Тоді Антимонопольний комітет зобов’язав Краматорську МВА скасувати розпорядження №33. Згідно з ним, на території громади транспортувати тіла померлих з місця смерті до міської лікарні №3 може виключно СКП “Ритуальна служба”, яке належить міській адміністрації.

Краматорська міська ВА з цим не погодилася й вирішила оскаржити рішення комітету в судовому порядку. 5 грудня 2024 року Господарський суд Харківської області визнав його недійсним.

Суд мотивував своє рішення тим, що перевезення тіл для огляду чи судово-медичної експертизи не є ритуальною послугою, тому конкуренція в цій сфері не обмежується. Проте АМКУ таке рішення не влаштувало, тож 25 грудня 2024 року комітет подав апеляцію до Східного апеляційного господарського суду, яку до розгляду прийняли, проте не задовольнили.

Однак наприкінці жовтня 2025 року Господарський суд Харківської області визнав, що розпорядження Краматорської МВА про доставку тіл померлих в морг тільки транспортом “Ритуальної служби” порушує антимонопольне законодавство.

У лютому 2026-го Антимонопольний комітет звернувся до Верховного суду, аби залишити рішення Господарського суду Харківської області в силі, однак просив скасувати ухвалу Східного апеляційного суду. Нині ВСУ встав на бік комітету — постанова є остаточним рішенням.

Так, Краматорська МВА має протягом трьох місяців усунути порушення законодавства, йдеться у відповіді на запит “Суспільне. Донбас” до відомства. Окрім цього, адміністрація має сплатити на користь АМКУ судовий збір у розмірі 4 844,80 гривень.

На кінець квітня 2026 року у Краматорську, уточнили у військовій адміністрації, працює один приватний підприємець, який надає ритуальні послуги.

Від початку вересня 2022 року, коли було прийняте розпорядження №33, до кінця березня 2026 року у КП “Ритуальна служба” провели понад 6 800 поховань у місті:

вересня по грудень 2022 року – 526 поховань;

2023 рік – 2034;

2024 рік – 1862;

2025 рік — 1880;

по березень 2026 року — 547.