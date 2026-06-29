Дитина під опікою. Ілюстративне фото: Pexels

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Встановлення опіки дає дитині-сироті можливість зростати в сімʼї, а її опікунам — не вдаватися до судових засідань, аби забрати її на виховання. Розповідаємо, хто може стати опікуном, які документи потрібно підготувати, як проходить процедура оформлення та на які державні виплати можуть розраховувати опікуни у 2026 році.

Інформацію про актуальний процес встановлення опіки над дитиною журналісти Вільного Радіо дізналися з розʼяснень Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України, а також матеріалів Єдиної державної платформи про усиновлення та сімейні форми виховання.

Що таке опіка над дитиною-сиротою

Опіка — одна з найпоширеніших сімейних форм виховання в Україні. Це означає, що дитина, яка залишилася без турботи батьків, зростає не в інституційному закладі (як-от інтернат чи дитячий будинок), а в сімʼї.

Люди, які встановлюють опіку над дитиною, за законом не стають її батьками, як під час усиновлення. Водночас їм не треба звертатися до суду, аби взяти дитину на виховання. Тим часом підопічна дитина зберігає за собою статус сироти, право на виплати, житло, спілкування з біологічною родиною та усиновлення, щоб отримати сімʼю назавжди. Адже опіка — тимчасова. Її встановлюють лише до 18 років.

Варто зауважити, що оформити опіку можна не тільки над дитиною-сиротою, а й над дитиною, позбавленою батьківського піклування. У такому разі вона теж зберігає за собою відповідний статус і перелічені права. Опіка над такою дитиною також може тривати до повноліття або ж тільки певний період, якщо її батьки в полоні або тяжко хворіють.

Опіка і піклування над дитиною — дві форми сімейного виховання. Різниця між ними в тому, що взяти під опіку можна дитину до 14 років, а якщо вона старша, таке виховання буде називатися піклуванням. Після того як дитина під опікою досягає 14 років, її опікун стає її піклувальником — це відбувається автоматично. За процедурою оформлення опіка та піклування нічим не відрізняються.

Водночас і опіку, і піклування можуть припинити достроково, якщо:

дитина отримує повну цивільну дієздатність (наприклад, якщо з 16 років суд дозволив їй укласти шлюб, вона працює за трудовим контрактом або записана матірʼю чи батьком іншої дитини);

опікун чи піклувальник відмовився від обовʼязкової евакуації;

між опікуном чи піклувальником і дитиною настільки погіршилися стосунки, що тепер вони не можуть жити разом.

Хто може стати опікуном дитини

Найчастіше опіку над дитиною беруть її рідні або близькі люди, однак стати опікуном може не тільки родич дитини. Загалом опікунство над дитиною в Україні може оформити повнолітня дієздатна людина, яка пройшла спеціальні курси й стала кандидатом в опікуни. Під час вибору опікуна службовці будуть звертати увагу, як кандидат ставиться до дітей, чи має можливість добре виховувати дитину й чи хоче сама дитина, щоб ця людина доглядала за нею.

Водночас не можуть оформити опіку над дитиною:

люди, обмежені в дієздатності або визнані недієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновлювали;

ті, хто були усиновлювачами або ж опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями іншої дитини, але цей процес скасували або визнали недійсним з їхньої вини;

люди, які мають психічні розлади;

ті, хто зловживають алкоголем або наркотиками;

люди, які не мають постійного місця проживання та заробітку;

люди із захворюваннями, розладами або станами, що містяться в переліку Міністерства охорони здоровʼя;

неодружені іноземці, якщо тільки вони не є родичами дитини;

засуджені за окремі злочини, як-от вбивство, розбещення неповнолітніх, державна зрада тощо (повний перелік визначений у статті 212 Сімейного кодексу України ), або мають непогашену чи не зняту судимість за інші кримінальні правопорушення;

ті, хто через стан здоровʼя п отребують постійного догляду;

люди без громадянства;

ті, хто перебувають у шлюбі з людиною, яка не може бути опікуном;

люди, які скоїли домашнє насильство, насильство за ознакою статі й до яких за це застосували адміністративне стягнення (попередження, штраф тощо);

громадяни держави-агресора та/або країни, щодо якої Україна застосувала секторальні санкції;

люди, які перебувають у шлюбі з громадянином або громадянкою держави-агресора та/або країни, щодо якої Україна застосувала секторальні санкції;

інші люди, чиї інтереси суперечать інтересам дитини.

Які документи потрібні для оформлення опіки

Перелік необхідних документів для оформлення опіки над дитиною відрізняється залежно від того, хто саме збирається її виховувати.

Кандидат в опікуни, який не є родичем дитини, має підготувати:

заяву;

копію паспорта або ID-картки;

копію ІПН або інформацію про відмову від нього;

копію свідоцтва про шлюб або витяг із ДРАЦСу (якщо кандидат у шлюбі);

копію документа, де вказаний унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

довідку про зарплату кандидата за останні шість місяців або, якщо він чи вона ФОП, — засвідчену копію декларації про доходи за попередній календарний рік;

документ, що підтверджує право володіти або користуватися житлом;

довідку про наявність чи відсутність судимості (вимагається і від кандидата, і від його чи її дружини або чоловіка);

висновок про стан здоров’я (потрібен і від кандидата, і від його чи її дружини або чоловіка);

довідки від нарколога та психіатра для людей, які живуть разом із кандидатом;

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що живуть разом із майбутнім опікуном, засвідчену нотаріально або написану у присутності співробітника служби у справах дітей, який приймає документи;

письмову згоду чоловіка чи дружини кандидата, засвідчену нотаріусом.

Утім, під час воєнного стану чоловік чи дружина кандидата, які перебувають у війську, можуть надати висновок про стан здоровʼя протягом 15 календарних днів після повернення зі служби. Висновку від самого кандидата це не стосується — він потрібен одразу.

Родичі дитини, які хочуть оформити опіку під час воєнного стану, можуть подавати менший пакет документів:

заяву;

копію паспорта громадянина України;

документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки людини з дитиною;

довідки від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

довідку про наявність чи відсутність судимості.

Зауважимо, що саме такий пакет документів також можуть подати не кровні родичі дитини — вітчим, мачуха або хрещений чи хрещена. Утім, у випадку хрещених це працюватиме, тільки якщо хрещення відбулося до того, як дитина набула статусу сироти.

Ілюстративне фото: НУШ

Як оформити опіку над дитиною: покрокова інструкція

Після написання заяви й підготовки всіх документів майбутній опікун має подати їх до Служби у справах дітей за місцем свого проживання чи проживання дитини. Варто врахувати, що рідних братів і сестер розлучати не можна. Якщо людина хоче оформити опіку над дитиною-сиротою, що має неповнолітніх брата чи сестру, під опіку потрібно буде взяти всіх дітей. Винятком можуть бути лише обставини, які встановлює орган опіки та піклування (наприклад, якщо один із дітей має порушення розвитку).

Далі протягом п’яти робочих днів Служба у справах дітей перевіряє ці документи. Після цього протягом ще п’яти робочих днів відвідує родину кандидата й оформлює акт обстеження житлово-побутових умов.

Майбутній опікун проходить навчальний курс про догляд за дітьми-сиротами. Направляє його туди Служба у справах дітей, до якої подавали заяву, а проводить навчання обласний Центр соціальних служб. Якщо кандидат є родичем дитини, цей курс можна не проходити. Утім, за можливості фахівці все ж радять це зробити:

“Це корисні знання. Навчання допоможе вам усвідомити, наскільки велику роль ви відіграєте в житті дитини, подивитися на ситуацію через призму дитячого світосприйняття. Навчання — не тільки суха теорія. На цьому етапі разом із тренерами ви виконуєте різні практичні завдання, моделюєте ймовірні життєві ситуації, які дійсно можуть трапитись, коли дитина вже буде у вашій родині. Бо ж кожна людина індивідуальна”, — зауважила провідна спеціалістка Служби у справах дітей Шевченківського району однойменного управління департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Марʼяна Свістіль.

Після завершення курсу кандидат протягом п’яти робочих днів отримує довідку про проходження навчання й рекомендації. Їхні копії також надсилають до Служби у справах дітей. Довідка діє 24 місяці.

Коли Служба у справах дітей отримує всі документи, вона бере кандидата на облік і готує висновок про можливість оформлення опіки.

Зауважимо, якщо кандидат не є родичем дитини й хоче взяти під опіку не конкретну дитину, з якою вже знайомий, наступним етапом стане добір родини та дитини. Служба у справах дітей ознайомить кандидата з анкетами дітей, і, якщо він захоче, надає направлення на знайомство. Потім, якщо кандидат пропонує дитині свою сімʼю й вона погоджується, Служба у справах дітей подає органу опіки та піклування висновок про доцільність встановлення опіки над дитиною й призначення кандидата її опікуном.

На основі висновку орган опіки ухвалює рішення, яке вже надає право забрати дитину додому. Якщо дитина перебуває в закладі інституційного догляду, його керівник має прослідкувати, аби дитина возз’єдналася з опікуном протягом 15 днів після ухвалення рішення. Опікун особисто забирає дитину в присутності представника Служби у справах дітей після того, як покаже копію рішення про встановлення опіки. Разом із дитиною він може забрати її документи. Якщо ж дитина вже живе в сімʼї опікуна, вона просто набуває статусу дитини, над якою встановили опіку.

Чи можна оформити опіку через “Дію”

З 2023 року подати заяву й необхідні документи, щоб зареєструватися кандидатом в опікуни, можна через “Дію”. Для цього створіть свій кабінет на порталі або увійдіть у нього, у верхньому лівому кутку натисніть “Каталог послуг”, у спадному меню в розділі “Громадянам” оберіть “Сімʼя” й прогортайте сторінку вниз до “Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом”, натисніть. Або просто перейдіть за посиланням.

Натисніть “Подати заяву” та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису. Заповніть дані про шлюб, дружину чи чоловіка, фактичну адресу проживання й дитину чи дітей, яких бажаєте взяти під опіку.

Після перевірки даних, яка зазвичай триває близько 15 хвилин, внесіть інформацію про членів сімʼї, які живуть разом із вами. Відомості з реєстрів мають “підтягнутися” автоматично, втім, якщо деяких буде бракувати, до заяви треба буде додати фото чи сканкопії документів. Потім підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її.

Зауважимо, що через “Дію” також можна подати спільну заяву на опіку від подружжя. У такому разі другий із подружжя просто отримає сповіщення про потребу підписати цю заяву.

Які виплати може отримувати опікун

Люди, які взяли під опіку дитину-сироту, мають право отримувати одну чи кілька державних допомог на таку дитину залежно від її статусу.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку, піклування

Таку допомогу можна отримати, якщо над дитиною-сиротою встановили постійну опіку. Призначають виплату на рік з місяця звернення по неї, і щороку потрібно подавати документи заново. Гроші виплачують до 18-річчя дитини включно.

Розмір виплати на дитину під опікою становить 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку і 3,5 прожиткових мінімуми для дитини з інвалідністю відповідного віку. Тобто у 2026 році максимальна сума виплат становить:

7 042,5 грн — на дітей віком до 6 років;

9 859,5 грн — на дітей з інвалідністю до 6 років;

8 780 грн — на дітей від 6 до 18 років;

12 292 грн — на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років.

Зауважимо: якщо на дитину виплачується пенсія (наприклад, по втраті годувальника), стипендія або державна допомога, крім соціальної допомоги на дітей з інвалідністю, розмір допомоги на дитину під опікою буде меншим. Щоб його розрахувати, від максимальної суми виплат на дітей відповідного віку треба відняти розмір призначеної пенсії, стипендії тощо. При цьому сума цих пенсії, стипендії тощо враховується як середньомісячний розмір виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців.

Наприклад, 15-річна дитина-сирота під опікою закінчила 9 клас у школі й вирішила вступити до коледжу. У новому закладі освіти вона має право отримувати соціальну стипендію розміром 5 268 грн, на яку збирається написати заяву вже у вересні. Тоді до того, як дитина отримає першу стипендію, сума допомоги на неї становитиме 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімуми для 15-річної дитини). Сума не буде меншою, адже інших виплат за попередні 12 календарних місяців дитина не отримувала.

Коли ж дитина отримає першу стипендію (наприклад, наприкінці вересня), то наступний розмір допомоги будуть рахувати так:

5 268 грн (розмір отриманої стипендії за попередні 12 календарних місяців) потрібно поділити на 12 (кількість календарних місяців). Виходить 439 грн. Отриману суму віднімемо від 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімуми для 15-річної дитини) й отримуємо розмір виплати — 8 341 грн.

Наступну ж виплату розраховуватимуть уже так:



Оскільки дитині вже двічі виплачували стипендію, ділимо 10 536 грн (сукупна сума) на 12 (кількість календарних місяців). Отримані 878 грн віднімаємо від 8 780 грн (2,5 прожиткових мінімуми для 15-річної дитини) та отримуємо 7 902 грн.

Звернутися по виплату на дитину під опікою може її опікун. Для цього він чи вона має подати заяву до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих органів територіальних громад. Водночас у Пенсійному фонді зазначають, що це також можна зробити особисто в будь-якому сервісному центрі фонду, поштою на його адресу або онлайн через вебпортал електронних послуг і мобільний застосунок ПФУ.

Разом із заявою опікун має подати:

копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки над дитиною-сиротою;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання опікуна дитини;

довідки про місячний розмір пенсії, стипендії, державної допомоги, що опікун отримує на дитину;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому Міністерством охорони здоровʼя порядку.

Виплачує допомогу орган соціального захисту населення на особовий рахунок опікуна, який він вказав у заяві. Також її можна отримати у відділенні Укрпошти за місцем проживання.

Виплата “Дитина не одна”

Таку допомогу надають на дитину, яка ще не набула статусу дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування (ця виплата передбачена для обох категорій), але яку за наказом Служби у справах дітей тимчасово влаштували в сімʼю кандидата в опікуни. Призначають її до надання дитині офіційного статусу, але не довше, ніж на пів року. Утім, отримувати допомогу можна протягом більшого строку, якщо за наказом Служби у справах дітей тимчасове влаштування дитини в сімʼї також продовжили.

Розмір допомоги дорівнює виплаті, яку постійні опікуни отримують на дітей-сиріт, тобто 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку і 3,5 прожиткових мінімуми для дитини з інвалідністю відповідного віку.

Звернутися за призначенням тимчасової допомоги “Дитина не одна” може людина, до якої тимчасово влаштували дитину, якщо її сімʼя живе в Україні на постійній основі. Подати заяву на виплату можна до органів соцзахисту, ЦНАПу або виконавчих органів територіальних громад.

Нараховує тимчасову допомогу орган соцзахисту на особовий рахунок отримувача, який він вказав у заяві. Утім, її також можна отримати у відділенні Укрпошти за місцем проживання.

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