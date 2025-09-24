ЄС виділить 200 мільйонів євро на шкільні обіди для українських учнів (деталі)

Шкільні обіди. Ілюстративне фото: "Знайшов"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС виділяє близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні.

Про це вона заявила на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, пише видання “Суспільне. Новини”.

“Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі”, — сказала фон дер Ляєн.

Також ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 мільйонів євро, аби повернені українські діти могли “одужати, навчатися та знову мріяти”.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його передають на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона, а також “соціальна стійкість”.

Також уряд хоче оновити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Це вже прописали у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

А ще у наступному році держава збільшить фінансування програм, які спрямовані на підтримку сімей із дітьми. Видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 мільярдів гривень.