Як у руїнах окупованого Вугледара виживають цивільні у 2026 році (ФОТО)

Подвір’я одного з будинків у Вугледарі, літо 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Лише близько двох десятків людей, за даними окупантів, досі ховаються у міських підвалах Вугледара. Не всі вони погоджуються показати себе та свій побут росіянам. Але декілька людей розповіли, в яких умовах живуть два роки окупації.

Кадри окупованого Вугледара журналісти Вільного Радіо взяли з російського репортажу від березня 2026 року, адже свіжіших репортажів у мережі немає.

Як у 2026 році у Вугледарі живуть місцеві

Російські пропагандисти називають Вугледар містом-привидом. Точних даних про те, скільки місцевих залишилося в місті, не знають навіть вони — лише кажуть, що “до двох десятків” людей ховаються в міських підвалах.

За словами російських пропагандистів, вони понад дві години ходили дворами, перш ніж знайшли хоча б одну цивільну людину.

Подвір’я одного з багатоповерхових житлових будинків, де у 2026 році мешкає цивільна, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Серед купи брухту живе жінка, яка представилася Іриною. Вона каже, що в підвалі цього будинку разом із нею залишається її чоловік і ще двоє людей.

Російський журналіст запитав, чи пропонували їм евакуюватися. Ірина відповіла, що пропонували, але допомогти можуть лише з виїздом до родичів, які готові їх прийняти. Варіантів тимчасового житла окупанти місцевим не пропонують.

Тож, каже Ірина, вона залишається в рідному місті та вже чекає наступного літа, щоб розбити город з овочами.

Жінка, яка представилася Іриною та проживає у Вугледарі, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Жінка показала, в яких умовах живе в підвалі: там стоять матраци, звалені в купу, коробки від продуктів і медикаментів. Разом із подружжям у підвалі живуть кішки.

Підвал, у якому мешкає Ірина, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Серед цивільних, які залишилися у Вугледарі, обрали своєрідного “старосту”. Це чоловік, який на відео представився Віктором. Він отримує гуманітарну допомогу, яку привозять російські волонтери, та розподіляє її серед нечисленних місцевих.

Втім, не всі мешканці Вугледара постійно перебувають у підвалах. Віктор розповів, що з ним живе й дружина, яка зараз поїхала до російської Самари оформлювати документи.

За даними окупантів, поїздка автомобілем із Вугледара до Волновахи, звідки можна дістатися далі громадським транспортом, коштує близько 10 тисяч російських рублів (близько 5,6 тисячі гривень).

Зв’язку в місті немає, тому викликати машину для цивільних можуть лише російські окупанти.

У Вугледарі буцімто працює один продуктовий магазин, власниця якого привозить товари власним автомобілем із менш постраждалих міст. Але фотографій цієї крамниці в мережі немає. Також невідомо, який попит мають продукти, адже окупаційні медіа регулярно звітують про доставлення гуманітарної допомоги до міста.

На запитання, чому Віктор остаточно не покине місто, він відповідає запитанням: “А де жити?”

“Компенсації за зруйноване житло нам пропонують копієчні, а коштує житло просто нереальних грошей”, — пояснює Віктор.

Віктор, який мешкає у Вугледарі, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Для довідки: Зазначимо, в Україні працює програма “єВідновлення”, яка ділиться на два напрямки — пошкоджене та знищене житло. В обох випадках домовласники мають право на грошову компенсацію від держави (за умови, що нерухомість розташована не на окупованій території та постраждала після 24 лютого 2022 року). Журналісти Вільного Радіо підготували детальний посібник, де зібрали всю найкориснішу інформацію щодо постраждалого житла, його реєстрації та можливості отримання виплат. Водночас у т.з. “ДНР” діють схожі компенсаційні механізми, але вже від окупаційної влади. Журналісти Вільного Радіо розповідали, що спочатку окупанти пропонували по 2 мільйони рублів за кожну знищену оселю, а потім стали розраховувати суму компенсацій за формулами.

Ще один чоловік, який погодився показати окупантам своє житло, назвався Миколою. Він каже, що його квартира повністю зруйнована, а ось у сусідів помешкання вціліло. Тому він переїхав до них і склав речі господарів квартири в одному з кутків.

Житель Вугледара Микола, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Їжу він готує на газовій плиті, підключеній до балона (їх привозять росіяни).

Кухня Миколи, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Оскільки в місті не працюють водопостачання та каналізація, місцеві змушені справляти нужду в пакети.

Постраждала й інфраструктура, до якої люди ходили не за побутовими потребами. В одному з напівзруйнованих приміщень вугледарці облаштували каплицю, але релігійних предметів тут майже немає.

Приміщення каплиці у Вугледарі, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

У дворах помітні численні ємності для води, куди місцеві збирають дощову воду.

Подвір’я одного з будинків у Вугледарі з пляшками технічної води, літо 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Самі ж будинки окупаційні солдати, ймовірно, використовують для облаштування своїх позицій. Це помітно на деяких фотографіях, де можна побачити людей у камуфляжі — ймовірно, військових російської армії.

Житлові будинки у Вугледарі влітку 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Нагадаємо, молодіжна рада при Вугледарській МВА зареєструвала петицію до президента про присвоєння Вугледару почесної відзнаки “Місто-герой України”. Автори звернення закликають громадськість відзначити роль міста в обороні всієї країни та підтримати ініціативу.