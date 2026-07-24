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Ветерани з інвалідністю зможуть отримати гроші від держави на переобладнання свого автомобіля. Розповідаємо, хто має право на компенсацію, які роботи оплачує держава, чи потрібно спочатку витрачати власні кошти, які документи знадобляться та коли можуть відмовити у виплаті.

Хто може отримати компенсацію за переобладнання авто

У листопаді 2025 року в Україні запустили експериментальний проєкт для ветеранів з інвалідністю. Він дозволяє отримати компенсацію витрат на адаптацію авто для людини з інвалідністю в межах встановленого ліміту. Для цього необхідно підтвердити статус, необхідність переобладнання та витрати. Кошти відшкодовують лише за фактично понесені й документально підтверджені витрати — порядок виплати визначає постанова Кабміну №1442.

Отримати компенсацію можуть лише ветерани з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають кільком умовам одночасно. Зокрема, заявник має:

бути власником легкового автомобіля;

мати встановлений статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Більше про те, як оформити інвалідність , ми розповіли в окремому матеріалі;

пройти підготовку або перепідготовку водія як людина з інвалідністю в акредитованому закладі;

отримати посвідчення водія, у якому зазначені спеціальні коди щодо необхідного переобладнання автомобіля;

переобладнати транспортний засіб відповідно до вимог законодавства;

зареєструвати або перереєструвати переобладнаний автомобіль.

Водночас компенсацію можна отримати лише один раз протягом дії експериментального проєкту. Крім того, держава не виплачуватиме кошти тим, хто вже отримав аналогічну компенсацію з державного чи місцевого бюджету або з інших джерел. Якщо таку виплату все ж призначили помилково, отримані кошти доведеться повернути до бюджету.

Важливо також враховувати, що автомобіль має бути зареєстрований після переобладнання не раніше ніж 1 січня 2026 року. Самі роботи могли бути виконані й раніше, однак без нової реєстрації компенсацію не призначать.

Детальніше про пільги для військових з інвалідністю ми розповідали в окремому матеріал.

Які роботи можуть компенсувати

Держава компенсує витрати саме на переобладнання авто для людини з інвалідністю.

Конкретний перелік обладнання залежить від медичних показань водія та відміток у його посвідченні. Це можуть бути:

встановлення ручного керування;

перенесення або дублювання педалей;

спеціальні пристрої для керування автомобілем;

інші пристосування, необхідні для безпечного керування транспортним засобом.

Усі роботи потрібно виконувати відповідно до погодженого проєкту та вимог законодавства.

Крім того, переобладнання транспортного засобу для ветерана повинне пройти сертифікацію, а сам автомобіль — державну реєстрацію.

Важливо обирати СТО або майстерню, які мають право виконувати такі роботи. Це можуть бути юридичні особи або фізичні особи-підприємці, що займаються технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів.

Який розмір компенсації

Максимальна компенсація ветеранам — 70 тисяч гривень. Однак це не означає, що кожен заявник автоматично отримає саме таку суму. Держава відшкодовує лише фактичні витрати, підтверджені документами. Наприклад:

якщо переобладнання коштувало 48 тисяч гривень, компенсують саме 48 тисяч;

якщо роботи обійшлися у 70 тисяч гривень, заявник може отримати всю суму;

якщо переобладнання коштувало 85 тисяч гривень, компенсація все одно не перевищить 70 тисяч гривень.

Саме тому після завершення робіт важливо зберегти всі документи, які підтверджують витрати.

Чи потрібно спочатку заплатити власними коштами

У більшості випадків — так. Заявник самостійно організовує переобладнання автомобіля, укладає договір із виконавцем робіт, оплачує їх та збирає документи, що підтверджують понесені витрати. Лише після цього можна звернутися по компенсацію.

Разом із тим після змін до постанови Кабінету Міністрів уряд дозволив ще один варіант. Якщо це передбачено договором між ветераном та СТО, компенсацію можуть перерахувати безпосередньо виконавцю робіт, а не заявнику. У такому разі кошти надходять на банківський рахунок підприємства або ФОП після підтвердження виконаних робіт. Тож перед початком переобладнання варто уточнити у майстерні, чи працює вона за таким механізмом.

Як підготувати автомобіль до отримання компенсації

Перш ніж подавати заяву, ветерану необхідно виконати кілька обовʼязкових кроків. Спочатку потрібно пройти навчання або перепідготовку водія як людина з інвалідністю в акредитованому закладі та отримати посвідчення водія із відповідними кодами адаптації транспортного засобу. Саме ці коди визначають, яке обладнання має бути встановлене на автомобілі.

Після цього слід звернутися до організації, яка погоджує переобладнання транспортного засобу, провести всі роботи, пройти сертифікацію та зареєструвати або перереєструвати автомобіль у сервісному центрі МВС.

Після перереєстрації автомобіля власник може подати документи на компенсацію. Якщо після переобладнання змінилися реєстраційні дані транспортного засобу, його потрібно перереєструвати. Більше про процедуру ми розповідали в окремому матеріалі про те, як переоформити авто через “Дію”.

Які документи потрібні для отримання компенсації

Подати заяву на компенсацію можна після того, як автомобіль уже переобладнали та зареєстрували відповідно до вимог законодавства. Разом із заявою необхідно надати пакет документів.

У заяві потрібно зазначити:

адресу зареєстрованого або фактичного місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серію та номер посвідчення ветерана або електронного посвідчення;

серію та номер посвідчення водія;

суму компенсації, яку заявник просить відшкодувати;

реквізити банківського рахунку для виплати компенсації (або рахунку СТО, якщо це передбачено договором);

серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

До заяви необхідно додати копії або електронні копії таких документів:

паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

посвідчення ветерана війни, електронного посвідчення або витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

посвідчення водія з кодами, які підтверджують необхідність спеціального переобладнання автомобіля;

свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу;

документів, що підтверджують витрати на переобладнання: договору із СТО, актів виконаних робіт, сертифіката відповідності встановленого обладнання, чеків, квитанцій, банківських виписок та фотографій переобладнаного автомобіля.

Якщо частина документів уже міститься в державних реєстрах або є у розпорядженні органу, який розглядатиме заяву, повторно подавати їх не потрібно. У такому разі достатньо вказати необхідні відомості у заяві, а посадовці самостійно отримають інформацію через державні інформаційні системи.

Куди подавати заяву

Заяву потрібно подати до структурного підрозділу з питань ветеранської політики.

Це можуть бути:

підрозділи при районних військових адміністраціях;

виконавчі органи міських рад;

інші місцеві органи, які виконують функції з питань ветеранської політики.

Звернутися можна:

особисто;

поштою;

електронною поштою, надіславши електронні копії документів.

Подати документи можна як за зареєстрованим місцем проживання, так і за фактичним місцем перебування. Для внутрішньо переміщених осіб фактичне місце проживання підтверджується довідкою ВПО.

Як відбувається розгляд заяви

Після отримання документів місцевий орган:

перевіряє їх повноту;

зʼясовує, чи не отримувала людина аналогічну компенсацію з інших бюджетних програм;

реєструє заяву та повідомляє заявника про її прийняття.

Після цього документи розглядають протягом пʼяти робочих днів. Про рішення заявника повідомляють поштою або іншими засобами звʼязку, які він зазначив у заяві.

Якщо рішення буде позитивним, виплату здійснять протягом пʼяти робочих днів після надходження коштів до місцевого органу. Гроші перерахують на банківський рахунок ветерана або, якщо це передбачено договором, безпосередньо на рахунок підприємства, яке виконувало переобладнання автомобіля.

Коли можуть відмовити

Найчастіше причиною відмови стають неповний пакет документів або порушення умов програми.

Зокрема, компенсацію можуть не призначити, якщо:

людина не належить до осіб, які мають право на виплату;

автомобіль не відповідає вимогам програми;

переобладнання не підтверджене документами;

заявник уже отримував аналогічну компенсацію з державного або місцевого бюджету;

подані недостовірні відомості.

Втім, якщо проблема лише у відсутності окремих документів або помилках у заяві, це не означає остаточну відмову. Орган повідомить заявника про недоліки та надасть час для їх усунення. Якщо виправити помилки у визначений строк, заяву вважатимуть поданою у день першого звернення.

Приклад

Припустимо, ветеран з інвалідністю внаслідок війни пройшов навчання з водіння, отримав посвідчення водія із кодами адаптації транспортного засобу та переобладнав власний автомобіль. Роботи виконало спеціалізоване СТО, яке встановило ручне керування та інші необхідні пристосування. Компенсація за встановлення ручного керування та інші роботи розраховується виходячи з фактичної вартості переобладнання.

Загальна вартість переобладнання становила 63 тисячі гривень. Після завершення робіт автомобіль пройшов сертифікацію та був перереєстрований у сервісному центрі МВС.

Після цього власник подав заяву разом із договором, актами виконаних робіт, чеками та іншими документами. Якщо всі вимоги виконані, держава компенсує повну суму витрат — 63 тисячі гривень.

Якби роботи коштували, наприклад, 82 тисячі гривень, компенсація все одно не перевищила б 70 тисяч гривень, адже саме такий максимальний розмір передбачає програма.

Нагадаємо, ветеранів та їхніх близьких запрошують на безплатну програму професійної адаптації.