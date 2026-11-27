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Від завтра “Ощадбанк” більше не обслуговуватиме клієнтів у Краматорську. На тлі погіршення безпекової ситуації в місті призупиняють роботу останні два банкомати.
Про це повідомили в Краматорській міській раді.
З 16 листопада 2026 року в місті не працювало жодне відділення “Ощадбанку”. Утім, жителі все ще могли зняти готівку у двох банкоматах за адресами вул. Південна, буд. 1 і вул. Василя Стуса, буд. 49. Та з 28 листопада роботу припинять і вони.
“На превеликий жаль, з 28.11.2026 АТ «Ощадбанк» призупиняє обслуговування клієнтів у Краматорську”, — ідеться в повідомленні.
Раніше місцева влада публікувала перелік відділень і банкоматів в інших наближених до міста населених пунктах, де жителі можуть скористатися послугами банку. Ідеться про:
Нагадаємо, влада Краматорська планує розширити мережу хабів “Наш Краматорськ” для переселенців із громади. Вихідців звідти питають, де таких осередків не вистачає. Охочі можуть заповнити онлайн-форму.