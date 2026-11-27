Банкомат "Ощадбанку". Фото зі сторінки банку

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Від завтра “Ощадбанк” більше не обслуговуватиме клієнтів у Краматорську. На тлі погіршення безпекової ситуації в місті призупиняють роботу останні два банкомати.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

З 16 листопада 2026 року в місті не працювало жодне відділення “Ощадбанку”. Утім, жителі все ще могли зняти готівку у двох банкоматах за адресами вул. Південна, буд. 1 і вул. Василя Стуса, буд. 49. Та з 28 листопада роботу припинять і вони.

“На превеликий жаль, з 28.11.2026 АТ «Ощадбанк» призупиняє обслуговування клієнтів у Краматорську”, — ідеться в повідомленні.

Раніше місцева влада публікувала перелік відділень і банкоматів в інших наближених до міста населених пунктах, де жителі можуть скористатися послугами банку. Ідеться про:

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 (відділення);

м. Слов’янськ, вул. Університетська, 53 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Тараса Шевченка, 11 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, 49 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Свободи, 13 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 (банкомат);

м. Слов’янськ, вул. Вільна, 2 (банкомат);

с. Олександрівка, вул. Соборна, 11 (відділення);

с. Олександрівка, вул. Самарська, 11 (банкомат);

смт. Черкаське, вул. Шевченка, 19 (банкомат).

Нагадаємо, влада Краматорська планує розширити мережу хабів “Наш Краматорськ” для переселенців із громади. Вихідців звідти питають, де таких осередків не вистачає. Охочі можуть заповнити онлайн-форму.