Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На 11 лютого залізниця відтинку Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів продовжують перевозити автобусним обʼїздом. Як дістатися зі Словʼянська та Краматорська на поїзд у Лозовій — читайте далі.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки, там продовжують діяти обмеження. Так, пасажирів залізниці на цьому відтинку перевозять автобусним обʼїздом — стиковку забезпечили.

Водночас для охочих скористатися залізницею зі Словʼянська та Краматорська організували безоплатні автобусні перевезення за підтримки “Проліски”. Вони везуть пасажирів Укрзалізниці до Лозової — нині це кінцева та відправна напрямку.

“Це наші автобуси, вони безоплатно возять. Звісно, що є ще нелегальні комерційні перевізники, але нами щоденно з грудня 2025-го є підвезення — близько 200 людей. Під всі поїзди, які їдуть з Лозової. Ми регулюємо це все відповідно до потоку — за попереднім записом”, — розповів Євген Каплін.

Записатися на рейс до Лозової можна з 9:00 до 18:00 за цим номером телефону: +38 (099) 369-28-18. Там нададуть детальну інформацію щодо місця та часу посадки на автобус.

Зазначимо, що у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.