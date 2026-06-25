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Евакуюватися чи залишитися, облаштовувати життя на новому місці чи чекати на повернення додому — під час війни багатьом українцям доводиться ухвалювати рішення, які впливають на все подальше життя. Водночас на цей вибір часто впливають не лише обставини, а й тривалий стрес, виснаження та невизначеність.

Чому люди відкладають евакуацію, через що виникає сильне бажання повернутися додому та як війна змінює наше сприйняття безпеки, журналісти Вільного Радіо запитали у психологині, травматерапевтки та військової Тетяни Ціленко.

Життя під загрозою: чому люди залишаються там, де небезпечно, і як психіка адаптується до стресу

Уявімо людину, яка живе під постійними обстрілами. Вона розуміє небезпеку, чує заклики до евакуації, але все одно залишається вдома. Що відбувається з людиною в такий момент з психологічного погляду?

Якщо говорити про психологічний стан людини, то одним із найскладніших випробувань для психіки є невідомість і невизначеність. Людині важливо хоча б приблизно розуміти, що буде далі, щоб планувати свої дії та відчувати контроль над ситуацією.

Коли майбутнє незрозуміле, організм і психіка витрачають дуже багато ресурсів на те, щоб впоратися з цією напругою. Це виснажує нервову систему й може призводити до стану, коли людині стає складно ухвалювати важливі рішення.

Тому іноді відмова від евакуації не означає, що людина не усвідомлює небезпеку. Вона може добре розуміти ризики, але водночас не мати достатньо внутрішніх сил, щоб наважитися на великі зміни. Саме невизначеність щодо того, що чекає попереду, часто стає серйозною перешкодою для ухвалення рішення про виїзд.

Нерідко від літніх людей можна почути щось на кшталт: “Краще залишуся у власному домі, навіть якщо тут небезпечно”. Чи є тут вікова специфіка? Чому з роками рішення про переїзд дається складніше?

Так, певна вікова специфіка є. Для людей старшого віку евакуація часто означає не просто зміну місця проживання, а повну перебудову звичного життя.

Людина, яка багато років прожила в одному місці, має налагоджений побут, звичний розпорядок дня, знайоме оточення. Вона знає, де купити продукти, отримати медичну допомогу чи розв’язати побутові питання. Усе це створює відчуття стабільності.

Коли постає питання переїзду, з’являється багато невідомих: де жити, як облаштовувати побут, де шукати необхідні послуги, чи вистачить на все ресурсів. Для літньої людини така невизначеність може сприйматися як дуже серйозний стрес.

Крім того, на рішення впливає відповідальність за інших. Батьки часто погоджуються на евакуацію заради дітей, навіть якщо самі не хочуть залишати дім. А коли людина відповідає лише за себе і знає, що її близькі вже перебувають у безпечному місці, вона може ухвалювати рішення інакше.

У результаті страх перед невідомим іноді переважає навіть страх перед реальною небезпекою. Саме тому деякі люди свідомо залишаються там, де почуваються звично, навіть якщо це небезпечно.

Бувають ситуації, коли в родині одна людина наполягає на евакуації, а інша категорично відмовляється виїжджати. Через це виникають конфлікти, а іноді сім’я буквально розділяється у своєму рішенні. Як таке різне бачення однієї й тієї ж небезпеки впливає на стосунки та психологічний стан людей, особливо коли часу на роздуми майже немає?

У таких ситуаціях дуже часто виникає замкнене коло провини та взаємних переживань. Людина, яка наполягає на виїзді, зазвичай керується бажанням убезпечити себе та близьких. Вона відчуває відповідальність за родину і може хвилюватися, що не змогла переконати рідних ухвалити, на її думку, правильне рішення.

Водночас людина, яка не хоче виїжджати, також може переживати почуття провини. Вона розуміє, що через її рішення близькі хвилюються або навіть змушені робити складний вибір між власною безпекою та бажанням залишитися поруч.

У результаті обидві сторони часто відчувають відповідальність одна за одну, але водночас мають різне бачення ситуації. Саме тому виникають непорозуміння, образи та внутрішні конфлікти.

Важливо пам’ятати, що кожна доросла людина насамперед відповідає за власне життя і власні рішення. Як би важко це не було, іноді доводиться приймати вибір близької людини, навіть якщо ми з ним не погоджуємося.

Водночас говорити про необхідність евакуації варто без звинувачень. Не у форматі: “Ти змушуєш нас залишатися в небезпеці”, а через власні почуття. Наприклад:

“Я хвилююся за тебе”;

“Мені буде спокійніше, якщо ти будеш у безпеці”;

“Я хочу, щоб з тобою все було добре”.

Такий підхід допомагає зберегти контакт і не посилювати конфлікт.

Після переїзду: чому навіть у безпечному місці не зникає тривога і з’являється бажання повернутися додому

Інша ситуація: людина вже кілька років живе в більш безпечному місті. Вона знайшла роботу, орендує житло, діти навчаються, життя начебто налагодилося. Але раптом з’являється сильне бажання повернутися додому, навіть якщо там усе ще небезпечно. Чому так відбувається?

Найчастіше йдеться не про одну причину, а про цілий комплекс переживань. Навіть якщо людина має роботу та житло в новому місці, це не завжди означає, що вона відчуває себе вдома.

Часто переселенці живуть в орендованих квартирах або тимчасовому житлі, де складно відчути себе господарем. Людині може бракувати звичного простору, відчуття дому та контролю над власним життям.

Велике значення також має підтримка оточення. Не всюди люди, які були змушені переїхати, почуваються прийнятими. На адаптацію впливають стосунки із сусідами й колегами, наявність друзів і близьких поруч.

Крім того, важливо не лише те, де ми живемо, а й як живемо. Людина може мати роботу, але вона не приносить задоволення. Може бракувати звичного кола спілкування, професійної реалізації або відчуття власного місця у світі.

Психологи розглядають переїзд як втрату. Ідеться не лише про втрату дому, а й про втрату звичного способу життя, соціальних зв’язків, частини власної ідентичності. Через це багато людей проходять через процес горювання.

Іноді накопичення таких переживань стає настільки важким, що людина починає прагнути повернутися туди, де все знайоме й зрозуміле. Навіть якщо вона усвідомлює небезпеку, потреба відчути стабільність і зв’язок із домом може виявитися дуже сильною.

Для психіки важливо мати певні точки опори — речі, місця чи людей, які дають відчуття стабільності. Саме тому трапляються випадки, коли люди повертаються додому навіть попри ризики, тому що там вони відчувають себе більш цілісними та впевненими.

Переселенці нерідко стикаються з фразами на кшталт “понаїхали тут, повертайтесь додому” тощо. Водночас люди, які залишаються в небезпечних громадах, можуть чути протилежне: “самі винні, що не виїхали” чи “невже вам не шкода своїх дітей”. Як такі слова впливають на психіку людини? Чи можна вважати це окремим рівнем психологічного тиску, який додається до вже пережитих втрат і стресу?

Так, такі висловлювання можуть ставати додатковим травматичним досвідом. Людина і без того переживає складний період, пов’язаний із небезпекою, втратою дому, звичного життя або необхідністю ухвалювати важкі рішення. Коли ж вона стикається зі звинуваченнями чи осудом, це лише посилює її переживання.

Важливо розуміти, що більшість людей, які евакуювалися або залишилися вдома, і так багато разів переосмислювали свої рішення та їхні наслідки. Тому докори часто стають додатковим джерелом болю.

На жаль, під час тривалого стресу люди нерідко шукають спосіб виплеснути накопичені емоції — злість, безсилля, роздратування. Оскільки справжнє джерело небезпеки знаходиться поза межами їхнього впливу, ці емоції іноді спрямовуються на тих, хто опинився поруч. Саме тому переселенці або люди, які залишилися в зоні ризику, можуть ставати мішенню для чужого невдоволення.

Проблема в тому, що такі реакції позбавляють людей підтримки саме тоді, коли вона їм найбільше потрібна. І це стосується як переселенців, так і тих, хто залишається вдома.

Тому важливо створювати простір для діалогу та взаємної підтримки. Людям потрібна можливість говорити про свої труднощі, страхи та переживання без осуду й звинувачень. Також важливо нагадувати, що відповідальність за війну та її наслідки лежить не на людях, які були змушені переїхати чи залишитися, а на агресорі, який спричинив ці обставини.

Психологічна допомога, групи підтримки, просвітницька робота та відкрите спілкування можуть допомогти зменшити напругу між людьми й дати відчуття, що вони не залишилися зі своїми переживаннями наодинці.

Часто люди помічають, що їхній психологічний стан змінюється ніби хвилями. Якийсь час усе більш-менш стабільно, а потім раптом повертаються тривога, сум, виснаження або сильне бажання повернутися додому. Чому психіка працює саме так?

Стрес сьогодні є постійною частиною життя багатьох українців. Ми живемо в умовах, де складно говорити про повне повернення до спокою. Іноді ми можемо впоратися зі стресом і контролювати його вплив, а іноді навантаження стає настільки сильним, що ресурсів уже не вистачає.

Через тривале напруження людина стає більш чутливою та вразливою. Тому інколи навіть незначна подія може спрацювати як остання крапля. Людина може роками справлятися зі складними обставинами, але в певний момент емоційно зреагувати на ситуацію, яка сама по собі не є критичною. Причина не в цій події, а в накопиченому виснаженні.

Водночас наша психіка дуже гнучка. Мозок постійно намагається адаптуватися до нових умов і знайти способи впоратися зі стресом. Саме тому відновлення рідко відбувається по прямій лінії.

Зазвичай людина певний час адаптується, відновлює сили, а потім психіка повертається до переживання складного досвіду, спогадів і втрат, які раніше могли бути ніби відкладені. Тому може виникати відчуття, що ми знову повернулися до тих самих переживань.

Насправді це природний процес. Психіка часто працює не лінійно, а хвилеподібно. Періоди полегшення можуть змінюватися періодами загострення переживань, і це не означає, що людина не справляється. Навпаки, це один зі способів, якими мозок поступово опрацьовує складний досвід.

Коли виснаження стає сильнішим за вибір: як зрозуміти свій реальний стан

Як людині зрозуміти, що її бажання повернутися додому або відмовитися від евакуації є справді зваженим рішенням, а не реакцією на виснаження, тривогу чи тривалий стрес? Які внутрішні сигнали можуть про це свідчити?

Це дуже індивідуальне питання, тому що бажання повернутися не завжди є наслідком емоційного виснаження. Іноді за таким рішенням стоять цілком об’єктивні причини. Наприклад, удома залишилися батьки, бабуся чи дідусь, які не можуть самостійно виїхати, і людина хоче повернутися, щоб доглядати за ними або допомагати їм.

Водночас бувають ситуації, коли рішення формується під впливом сильного емоційного виснаження. Людина може відчувати, що більше не витримує життя на новому місці, не справляється з напругою або втомилася від постійної невизначеності. Тоді бажання повернутися стає радше спробою швидко припинити цей дискомфорт.

Проблема в тому, що нам дуже складно об’єктивно оцінювати власний стан і власну мотивацію. Саме тому, якщо людина серйозно замислюється над поверненням або відмовою від евакуації, варто обговорити це з кимось зі сторони — психологом, психотерапевтом або хоча б людиною, якій ви довіряєте.

Іноді вже сама розмова допомагає побачити причини свого рішення більш чітко. Коли ми проговорюємо свої думки вголос, стає легше зрозуміти, що саме нами керує: реальні обставини чи накопичене виснаження. Тому я б радила не залишатися з такими рішеннями наодинці, а дати собі можливість проаналізувати їх разом із фахівцем або близькою людиною.

Як собі допомогти: що робити під час тривоги, паніки й перевантаження

Які практичні поради ви могли б дати людям, які опинилися перед складним вибором і намагаються ухвалити зважене рішення в умовах стресу та невизначеності?

Насамперед варто подбати про свій фізичний стан. Психічне та фізичне здоров’я тісно пов’язані між собою. Коли ми виснажені фізично, нам набагато складніше ухвалювати рішення та справлятися з емоціями.

Тому варто почати з базових речей: оцінити свій сон, харчування, звернути увагу на рівень втоми, перевірити, чи достатньо ви відпочиваєте, чи не маєте проблем зі здоров’ям, які додатково виснажують організм. Іноді навіть невелике відновлення фізичного ресурсу допомагає інакше подивитися на ситуацію.

Також важливо подумати про наслідки свого рішення не лише для себе, а й для близьких. Якщо я повертаюся додому або відмовляюся від евакуації, як це вплине на моїх дітей, батьків, партнерів? Чи не створить це додаткових ризиків для них?

Ми часто ухвалюємо рішення, виходячи зі своїх переживань тут і зараз. Але варто зробити крок назад і подивитися на ситуацію ширше. Іноді це допомагає побачити речі, які залишалися поза увагою.

Крім того, корисно поставити собі просте запитання: що саме зараз дається мені найважче? Можливо, проблема не в самому місці проживання, а в самотності, нестачі підтримки, фінансових труднощах чи перевтомі.

Я часто раджу людям виписати на папір причини, через які вони хочуть повернутися додому. Після цього варто подивитися на кожен пункт окремо й запитати себе: чи можна розв’язати цю проблему іншим способом? Іноді виявляється, що частину труднощів можна подолати без повернення в небезпечні умови.

Також не варто боятися просити про допомогу. Сьогодні є громадські організації, державні служби, психологи, соціальні працівники. Якщо людина розуміє, що їй надзвичайно важко, це не означає, що вона має впоратися з усім самостійно.

Які прості тілесні практики можуть допомогти людині в момент, коли здається, що все навалилося одночасно і сил ухвалювати рішення вже немає? Як повернути собі відчуття опори та присутності в моменті?

У таких ситуаціях дуже корисно звертати увагу на тіло. Коли емоції стають надто сильними, наша здатність мислити раціонально знижується. Тому спочатку важливо трохи заспокоїти нервову систему, а вже потім повертатися до складних рішень.

Одним із простих способів може бути самомасаж. Наприклад, можна м’яко розтирати руки, плечі, ноги круговими рухами або використовувати для цього рушник чи масажну рукавичку. Такі дії допомагають повернути увагу до тіла і відчути себе в теперішньому моменті.

Також багатьом допомагає контрастний душ. Він дає чіткі тілесні відчуття, допомагає переключити увагу та трохи стабілізувати емоційний стан.

Ще одна проста практика — усвідомлене споживання їжі. Наприклад, можна взяти яблуко, ягоду чи родзинку і повільно зосередитися на всіх відчуттях: смаку, запаху, текстурі, звуці під час жування. Такі вправи допомагають повернутися в момент “тут і зараз”.

Деяким людям допомагає закутатися в плед або ковдру. Це створює відчуття захищеності та фізичного комфорту. Для нервової системи такі прості сигнали іноді мають велике значення.

Корисними можуть бути й заняття, пов’язані з дрібною моторикою: в’язання, вишивка, малювання, ліплення або навіть звичайне перебирання крупи чи намистинок. Такі дії допомагають заспокоїтися і сконцентруватися на конкретному процесі.

Водночас важливо пам’ятати, що універсальної техніки не існує. Комусь допомагає рукоділля, комусь — фізична праця, комусь — масаж або прогулянка. Головне — знайти те, що працює саме для вас і повертає відчуття внутрішньої стабільності.

Окремо варто сказати про важливість облаштування простору навколо себе. Коли людина переїжджає, їй часто бракує відчуття дому. Тому навіть невеликі особисті речі можуть допомагати адаптуватися: улюблена чашка, книга, фотографія, кімнатна рослина або звичний плед.

Такі дрібниці можуть здаватися незначними, але вони дають нашому мозку сигнал, що тут є щось знайоме й безпечне. Саме з таких маленьких елементів часто й формується відчуття дому та внутрішньої опори навіть у новому місці.

Раніше ми розповідали про те, як підтримати себе в умовах хронічного стресу. У матеріалі — поради психологині для тих, хто через війну живе в постійній напрузі.