Зеленський запровадив санкції проти 44 людей за російські “вибори” на ТОТ України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 44 людей, причетних до проведення незаконних російських “виборів” до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. До списку потрапили люди, які діють в інтересах Росії та сприяють окупації, зокрема, Донеччини.

Про це йдеться в указі президента №960/2026 від 26 вересня.

Санкції запровадили проти 44 фізичних осіб, які, за даними Офісу президента, діють в інтересах Росії та сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму й Севастополя.

Частина людей із санкційного списку раніше вже ставала так званими депутатами незаконно створених окупаційних місцевих рад.

Серед тих, хто потрапив під обмеження, в Офісі президента окремо назвали російську пропагандистку Ірину Куксенкову та колишнього українського депутата Юрія Онищука. Про Куксенкову ми писали більш детально у матеріалі, де проаналізували біографії тих, хто планував стати депутатом у Держдумі Росії від т.з. “ДНР”

Росіянка Ірина Куксенкова, кандидатка в депутати до Держдуми Росії 9 скликання від “ДНР” по т.з. “Макіївському округу”. Фото з російських джерел

В Офісі президента наголошують, що організовані Росією “вибори” на окупованих територіях України не мають юридичної сили та порушують норми міжнародного права.

​​“Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні “вибори”, “референдуми” чи “округи” цього статусу не змінюють”, — зазначив радник-уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За даними ОП, голосування супроводжувалося фальсифікаціями, примусом та заздалегідь сфабрикованими показниками явки. Так Росія, за оцінкою української сторони, намагається створити видимість легітимності свого контролю над окупованими територіями.

Інформацію про людей, проти яких Україна запровадила санкції, планують передати міжнародним партнерам. Міністерство закордонних справ має порушити перед Євросоюзом, США та іншими державами питання про запровадження аналогічних обмежень.

В Офісі президента також зазначили, що російські псевдовибори на окупованих територіях України не визнали країни-партнери. Такі дії Росії засудили, зокрема, держави ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Раніше журналісти Вільного Радіо детально описували, як Росія проводила псевдовибори до Держдуми на окупованій Донеччині.