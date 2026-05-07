Житло для деяких ВПО з ТОТ: як перевірити місце в черзі на фінансування

1 травня деяким переселенцям дозволили бронювати компенсацію у межах “єВідновлення” за житло, яке залишилося в окупації. Наразі програмою можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Тепер вони можуть відстежувати своє місце в черзі — через спеціального оператора. Розповідаємо, як працює ініціатива.
Про це повідомили у Мінрозвитку.
Там розповіли, що загалом українці подали понад 17 тисяч заявок на бронювання коштів. Перший транш фінансування дозволив забронювати кошти для 3 296 громадян – це майже 6,6 мільярда гривень. У цих заявників статус на ваучері змінився на “зверніться до нотаріуса”. У тих, кому таке підтвердження ще не прийшло – “бронюємо кошти”.
Аби охочі могли дізнатись їхнє місце в черзі, у Міністерство розвитку громад та територій спільно з урядовим контактним центром напрацювали відповідний механізм. Так, перевірити інформацію можна за номером 1545. Для цього потрібно назвати оператору номер житлового ваучера, який відображається у застосунку “Дія”.
Оператор повідомить:
Як уточнили у міністерстві, черга на фінансування житлових ваучерів формується автоматично. Після подання заявки на бронювання коштів через застосунок “Дія” вона передається до електронної системи Реєстру пошкодженого та знищеного майна, де фіксують точну дату і час подання — саме за цим принципом визначається послідовність у черзі.
Щодня система отримує від оператора програми — Укрпошти — інформацію про доступний обсяг коштів і визначає, скільки заявок можна профінансувати. Якщо грошей достатньо, кошти автоматично бронюються для заявників по черзі. Після цього люди отримують сповіщення у додатку, а в житловому ваучері з’являється статус “зверніться до нотаріуса”.
Якщо заброньовані кошти не використати протягом 60 днів, їх повертають до програми та спрямовують наступному. У такому випадку можна повторно подати заявку та стати в чергу знову.
У перший день зими в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:
Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:
Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.
Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.
Нагадаємо, на програму “єВідновлення” спрямували ще 2 мільярди гривень — цих грошей може вистачити на 20 тисяч родин. Кошти спрямують на компенсації людям, аби ті змогли відремонтувати пошкоджене житло.