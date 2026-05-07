Житло для деяких ВПО з ТОТ: як перевірити місце в черзі на фінансування

Програма "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

1 травня деяким переселенцям дозволили бронювати компенсацію у межах “єВідновлення” за житло, яке залишилося в окупації. Наразі програмою можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Тепер вони можуть відстежувати своє місце в черзі — через спеціального оператора. Розповідаємо, як працює ініціатива.

Про це повідомили у Мінрозвитку.

Там розповіли, що загалом українці подали понад 17 тисяч заявок на бронювання коштів. Перший транш фінансування дозволив забронювати кошти для 3 296 громадян – це майже 6,6 мільярда гривень. У цих заявників статус на ваучері змінився на “зверніться до нотаріуса”. У тих, кому таке підтвердження ще не прийшло – “бронюємо кошти”.

Аби охочі могли дізнатись їхнє місце в черзі, у Міністерство розвитку громад та територій спільно з урядовим контактним центром напрацювали відповідний механізм. Так, перевірити інформацію можна за номером 1545. Для цього потрібно назвати оператору номер житлового ваучера, який відображається у застосунку “Дія”.

Оператор повідомить:

статус ваучера;

дату і час подання заявки на фінансування;

місце в черзі;

кількість заявок, що очікують бронювання коштів перед вами.

Як уточнили у міністерстві, черга на фінансування житлових ваучерів формується автоматично. Після подання заявки на бронювання коштів через застосунок “Дія” вона передається до електронної системи Реєстру пошкодженого та знищеного майна, де фіксують точну дату і час подання — саме за цим принципом визначається послідовність у черзі.

Щодня система отримує від оператора програми — Укрпошти — інформацію про доступний обсяг коштів і визначає, скільки заявок можна профінансувати. Якщо грошей достатньо, кошти автоматично бронюються для заявників по черзі. Після цього люди отримують сповіщення у додатку, а в житловому ваучері з’являється статус “зверніться до нотаріуса”.

Якщо заброньовані кошти не використати протягом 60 днів, їх повертають до програми та спрямовують наступному. У такому випадку можна повторно подати заявку та стати в чергу знову.

Більше про житлові ваучери для деяких ВПО з ТОТ

У перший день зими в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:

мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни;

попереднє місце проживання є у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній уряду України території.

Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:

оновити “Дію” до останньої версії; перейти в розділ “Послуги для ВПО” — “Заява на житловий ваучер”; підтвердити склад сім’ї, а після — згоду чоловіка чи дружини на обробку персональних даних; підписати заяву “Дія.Підписом” та надіслати.

Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.

Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.