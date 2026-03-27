Акторка маріупольського драмтеатру Олена Біла отримала звання заслуженої артистки України

Олена Біла, фото: TV.парк

Артистка Маріупольського драмтеатру Олена Біла отримала почесне звання “Заслужений артист України”. Зараз Олена працює в Ужгороді, куди евакуювався театр.

Про нагороди артистки повідомили у Донецькій ОДА.

Олена Біла — артистка драми, провідна майстриня сцени Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь).

“Творчий шлях Олени Білої — це приклад сили духу та незламності. Переживши трагедію Маріуполя, колектив театру не лише зберіг свою діяльність, а й наповнив її новими сенсами. Сьогодні, продовжуючи працювати в Ужгороді, театр активно представляє українське мистецтво як в Україні, так і за її межами, утверджуючи культуру як важливий інструмент духовного спротиву”, — написали про Олену.

Разом з родиною Олена перебувала у блокадному Маріуполі у 2022 році. Вони переховувалися на роботі — у будівлі драмтеатру. Їм вдалося виїхати 15 березня. Наступного дня росіяни скинули на театр бомбу.

Згодом жили на Харківщині, звідти переїхали до Ужгорода, куди релокувався Донецький академічний обласний драматичний театр.

“Ми зрозуміли, наскільки все дороге, коли виїхали. Ні сковорідки, ні каструлі, ні ложки, ні виделки – все треба було купувати. Але, знаєте, мені геть не шкода, що немає речей. Я розумію, що таке врятоване життя. Воно важливіше, ніж врятовані штани, шапка чи взуття. Звичайно, важко не мати свого будинку. Але у нас є чудовий син, улюблена робота і, попри все, – ми залишилися в професії (чоловік Олени — теж актор драмтеатру Ігор Китриш — ред.)”, – розповідала акторка в інтерв’ю Радіо Свобода.

Що відомо про удар по Маріупольському драмтеатру

Маріупольський драмтеатр звели в 1956–1960 роках у стилі радянського монументального класицизму. За проєктом у театрі були дві сцени: велика на 800 місць і мала на 70. Над головним фасадом розмістили фронтон із розвиненою скульптурною групою, де зобразили металургів і хліборобів як представників “головних професій” Приазов’я.

У 1983 році Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі здобув статус пам’ятки архітектури.

З початком відкритого вторгнення Росії на Україну будівля стала прихистком для сотень маріупольців, які ховалися від обстрілів у її підвальних приміщеннях.

Попри те, що з обох боків будівлі кількаметровими літерами було написано “ДЕТИ”, 16 березня 2022-го війська РФ з літака скинули на театр надпотужну бомбу. На момент удару в будівлі були півтори тисячі людей. За різними оцінками, до 600 з них загинули. Окупанти тижнями розбирали завали та вивозили тіла маріупольців після атаки, однак заявили, що загиблих було лише 12.

Раніше ми публікували спогади маріупольця Олега Корінного, який був очевидцем цього російського удару.

У 2023-му в Маріуполі 80% акторів драмтеатру залишилися працювати в окупації й гастролюють по Росії.

Напередодні нового 2026 року в окупованому Маріуполі відкрили “відновлений” драмтеатр.

