Апеляційній суд не дозволив замінити запобіжний захід для намісника Святогірської Лаври Арсенія: його триматимуть під вартою

Намісник Святогірської лаври Арсеній, Ігор Яковенко — в миру.

Адвокати настоятеля Святогірської Лаври Арсенія не змогли оскаржити рішення Чечелівського суду, яким священнику продовжили запобіжний захід — триматимуть під вартою майже до кінця березня 2026-го. Захист просив замінити рішення на не повʼязане з увʼязненням.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Цього разу на слуханні розглядали скарги сторони захисту митрополита Арсенія — Ігоря Яковенка в миру — на рішення Чечелівського районного суду Дніпра від 22 січня про продовження утримання священника під вартою на 60 днів. Як йдеться в ухвалі, апеляцію відхилили: усе залишилося без змін.

Намісника Святогірської Лаври сидітиме в СІЗО до 22 березня 2026 року. Він і надалі не має права на заставу.

Наступне засідання у справі Арсенія має відбутися в середу, 25 лютого.

Раніше Чечелівський районний суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.