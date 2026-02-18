Апеляційній суд не дозволив замінити запобіжний захід для намісника Святогірської Лаври Арсенія: його триматимуть під вартою

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Адвокати настоятеля Святогірської Лаври Арсенія не змогли оскаржити рішення Чечелівського суду, яким священнику продовжили запобіжний захід — триматимуть під вартою майже до кінця березня 2026-го. Захист просив замінити рішення на не повʼязане з увʼязненням.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Цього разу на слуханні розглядали скарги сторони захисту митрополита Арсенія — Ігоря Яковенка в миру — на рішення Чечелівського районного суду Дніпра від 22 січня про продовження утримання священника під вартою на 60 днів. Як йдеться в ухвалі, апеляцію відхилили: усе залишилося без змін.
Намісника Святогірської Лаври сидітиме в СІЗО до 22 березня 2026 року. Він і надалі не має права на заставу.
Наступне засідання у справі Арсенія має відбутися в середу, 25 лютого.
Раніше Чечелівський районний суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.
Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.
Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.
Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.
Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.
Більше про те, як просувається справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.
Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Наступне засідання по цій справі має відбутися у березні 2026-го.