Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за фільм “2000 метрів до Андріївки”

Кадри з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Ілюстративне фото: Sundance Institute

Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом Премії Гільдії режисерів Америки (DGA) за документальну стрічку “2000 метрів до Андріївки”. Фільм розповідає історію звільнення села поблизу Бахмута у вересні 2023 року.

Про це йдеться на сайті премії.

Мстислава Чернова відзначили у категорії “Видатне режисерське досягнення в документальному кіно”. Наприкінці січня його стрічку — “2000 метрів до Андріївки” — також номінували на Премію Гільдії сценаристів Америки у категорії “Найкращий сценарій у документальному фільмі”.

Загалом це вже друга номінація Чернова на премію DGA. У 2023 році він переміг у цій же категорії за фільм “20 днів у Маріуполі”.

У соцмережах український режисер подякував “всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові”.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

У червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Також взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Крім того, фільму вдалося подолати два етапи відбору на премію “Оскар” — 16 грудня документальне кіно Чернова потрапило до довгого та короткого списків. Однак стрічка не увійшла до фінальної п’ятірки у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Однак наприкінці січня фільм “2000 метрів до Андріївки” потрапив до короткого списку премії BAFTA.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.