Наслідки російських ударів по Донеччині за 10 січня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Армія Російської Федерації і надалі завдає ударів по підконтрольній Україні території Донецької області, атакуючи як лінію фронту, так і житлові квартали. 10 січня не стало виключенням: поліція зафіксувала 1563 обстрілів Донеччини.

Росіяни обстріляли щонайменше 9 міст і сіл Донецької області: через обстріли загинули четверо людей, поранень зазнали десятеро

Як повідомила обласна поліція, 10 січня росіяни атакували 9 населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ярова, село Шостаківка.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 10 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Під обстріл російських окупантів потрапило село Ярова Лиманської громади. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 58 і 70 років, ще троє цивільних людей зазнали поранень: 36-річний чоловік і жінки 52 та 70 років.

У Костянтинівці російські FPV-дрони вбили двох чоловіків 74 і років і 83 років.

По Слов’янську росіяни вдарили трьома БПЛА “Герань-2” та двома бомбами “КАБ-250”. Вони поцілили у житловий сектор і промислову зону. Постраждали сім цивільних осіб віком від 34 до 70 років. П’ять дев’ятиповерхівок і 31 приватний будинок, магазин, підприємство, гараж, 5 автомобілів.

У Дружківці пошкодили 6 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне авто. Війська РФ атакували місто 8 разів, переважно FPV-дронами.

На Миколаївку росіяни скинули дві бомби “КАБ-250” на об’єкти інфраструктуру. У Добропіллі також ударами бомби “КАБ-250” та БПЛА “Герань-2” пошкодили багатоквартирний і приватний будинки.

У Білозерському окупанти поцілили в пункт незламності.

Краматорськ зазнав трьох обстрілів, під час одного з них РСЗВ “Торнадо-С2” пошкодив 10 приватних будинків.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що у Дружківці внаслідок ударів пошкодили газогін. Також пошкодили будиники у Шостаківці та у Свято-Покровському.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 69 цивільних об’єктів, в тому числі 55 житлових будинків.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 10 січня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російських ударів по Донеччині за 10 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Росіяни найбільше атакували на Покровському напрямку, Сили оборони відбили там 47 атак

Впродовж минулої доби на різних ділянках фронту відбулося 173 бойових зіткнення. На Донеччині ситуація наступна:

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ на Лиманському напрямку окупанти йшли у штурм десять разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Бої були біля Дружелюбівки та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне;

на Слов’янському напрямку українські військові відбили три атаки противника поблизу Дронівки;

14 атака росіян зафіксували на Олександрівському напрямку . Противник наступав біля Злагоди, Рибного, Солодкого, Січневго та у напрямку населених пунктів Олексіївка, Соснівка, Вишневе;

на Костянтинівському напрямку росіяни впродовж доби 13 разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Щербинівка та у напрямку Софіївки, Торського;

Сили оборони зупинили 47 штурмових дій на Покровському напрямку . Росіяни атакували поблизу Затишка Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Никанорівки та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії;

на Краматорському напрямку окупанти не проводили наступальні дії.

Раніше ми писали, що на півночі Покровська Сили оборони відбили штурм понад 20 російських піхотинців. Російські підрозділи скористалися складними погодними умовами, щоб непомітно висунутися в напрямку українських позицій. Штурмували окупанти без застосування бронетехніки.