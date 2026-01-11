Підтримайте Вільне Радіо
Армія Російської Федерації і надалі завдає ударів по підконтрольній Україні території Донецької області, атакуючи як лінію фронту, так і житлові квартали. 10 січня не стало виключенням: поліція зафіксувала 1563 обстрілів Донеччини.
Як повідомила обласна поліція, 10 січня росіяни атакували 9 населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ярова, село Шостаківка.
Під обстріл російських окупантів потрапило село Ярова Лиманської громади. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 58 і 70 років, ще троє цивільних людей зазнали поранень: 36-річний чоловік і жінки 52 та 70 років.
У Костянтинівці російські FPV-дрони вбили двох чоловіків 74 і років і 83 років.
По Слов’янську росіяни вдарили трьома БПЛА “Герань-2” та двома бомбами “КАБ-250”. Вони поцілили у житловий сектор і промислову зону. Постраждали сім цивільних осіб віком від 34 до 70 років. П’ять дев’ятиповерхівок і 31 приватний будинок, магазин, підприємство, гараж, 5 автомобілів.
У Дружківці пошкодили 6 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне авто. Війська РФ атакували місто 8 разів, переважно FPV-дронами.
На Миколаївку росіяни скинули дві бомби “КАБ-250” на об’єкти інфраструктуру. У Добропіллі також ударами бомби “КАБ-250” та БПЛА “Герань-2” пошкодили багатоквартирний і приватний будинки.
У Білозерському окупанти поцілили в пункт незламності.
Краматорськ зазнав трьох обстрілів, під час одного з них РСЗВ “Торнадо-С2” пошкодив 10 приватних будинків.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що у Дружківці внаслідок ударів пошкодили газогін. Також пошкодили будиники у Шостаківці та у Свято-Покровському.
Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 69 цивільних об’єктів, в тому числі 55 житлових будинків.
Впродовж минулої доби на різних ділянках фронту відбулося 173 бойових зіткнення. На Донеччині ситуація наступна:
