Дедлайн до понеділка: матері Степана Чубенка, яку звільнили зі школи, висунули ультиматум щодо роботи (деталі) | Вільне Радіо

Сталіна Чубенко тримає портрет загиблого сина. Ілюстративне фото: "Радіо Свобода"

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Школу імені Степана Чубенка міська влада хоче зберегти у Хусті, за 1300 кілометрів від Краматорська. А матір Героя, яка викладала в цій школі, звільнили листом о пів на дев’яту вечора 31 серпня. Розповідаємо детальніше, чому Краматорська влада та Сталіна Чубенко не можуть домовитись про долю школи.

Ситуацію обговорювали під час онлайн-зустрічі керівництва Краматорської міської військової адміністрації з матір’ю Героя України Степана Чубенка Сталіною. До події долучилися журналісти Вільного Радіо.

Чому Сталіну Чубенко не беруть на роботу в іншу школу за сумісництвом

Мати Степана Чубенка, на честь якого назвали ЗЗСО №12, викладала у цій школі зарубіжну літературу та предмет “Здоров’я, безпека та добробут”. У зв’язку з призупиненням роботи школи жінку звільнили. Решта вчителів перейшли на роботу до ліцею №35 імені Валентина Шеймана, куди перевели й учнів. Працювати в ліцеї запропонували й Сталіні. Втім, жінка погодилася працювати в іншому закладі освіти лише за сумісництвом.

“Наша школа юридично існує. Для мене важливо, аби вона залишалась основним місцем роботи. І я, і учні сумуємо за нашими уроками. Я готова викладати нашим дітям в межах іншого закладу, але за сумісництвом”, — розповідає Сталіна Чубенко.

Жінка розповідає, що про звільнення їй повідомили ввечері 31 серпня, просто напередодні навчального року. За її словами, о пів на дев’яту вечора вона отримала листа від управління освіти про те, що її “останнім робочим днем вважається 31 серпня”.

“Буквально через 9 хвилин надходить лист від директора ліцею №35, яка повідомляє, що з 1.09. ЗЗСО №12 не є моїм основним місцем роботи, і у них немає підстав брати мене за сумісництвом. Пропонують працевлаштування у 35-му ліцеї за основним місцем роботи. Це було у неробочий час, і прочитала ці листи я 1 вересня. І тільки 8 вересня я отримала наказ про своє звільнення”, — каже жінка.

При цьому за українським законодавством родичі загиблих захисників України та тих, кому посмертно надали звання Героя України, мають переважне право залишитися на роботі при скороченні штату, а в разі ліквідації підприємства — на першочергове працевлаштування.

Секретар міської ради Ігор Сташкевич вважає, що права вчительки не порушені, адже їй запропонували переведення до іншого закладу.



“Усі інші вчителі школи прийняли пропозиції та успішно працюють з 1 вересня. Юридично стаття 102, частина 1 [Кодексу законів про працю України] імперативно встановлює, що сумісництво можливе лише за наявності основного місця роботи у вільний від нього час. Оскільки трудові відносини [Сталіни Чубенко] з 12-ю школою припинилися 31.08, ліцей №35 не мав законних підстав для договору про сумісництво”, — прокоментував посадовець.

Звертаючись до Чубенко, він сказав, що пропозиція розпочати роботу у ліцеї №35 діятиме до вечора 14 вересня:

“35-та школа до понеділка тримає 18,5 годин вашого навантаження. В них починається основний розклад. Якщо до понеділка, до 18-ї години не напишете заяву на роботу, то ці години вони розподіляють між викладачами 12-ї школи, які прийшли працювати”.

Чому роботу Краматорської школи імені Степана Чубенка призупинили

Головний аргумент краматорської влади на користь призупинення роботи школи імені Степана Чубенка та переведення педагогів і учнів до ліцею №35 імені Валентина Шеймана — “недостатня кількість учнів”. На це Сталіна Чубенко навела цифри від обласного департаменту, які свідчать про те, що заклад не є некомплектним. За її словами, у листі департамент рекомендує не призупиняти роботу закладу. Краматорські посадовці відповіли, що такого документа не отримували. Детальніше про це розповідаємо в цьому матеріалі:

Також секретар Краматорської міськради Ігор Сташкевич посилається на “нижчу якість освіти, ніж у ліцеї” та наводить результати учнів на олімпіадах:

“У місті на сьогодні вони (учні ЗЗСО №12, — ред.) посідають 11-12 місце, передостаннє місце серед 13 шкіл-учасниць олімпіади <…>. Результативність 35-го ліцею — третє місце в загальному рейтингу. Вони стабільно перебувають у трійці лідерів освіти громади протягом останніх чотирьох років. Дуже важливо, щоб освіта була якісною, щоб діти могли скласти НМТ і вступити до закладів вищої освіти на бюджетні місця”.

Не на користь збереження школи й те, що у жовтні 2025-го її будівля була зруйнована внаслідок російських обстрілів. Секретар міськради пояснює, що у разі закінчення війни й повернення до офлайн-формату громада має забезпечити навчання протягом 90 днів, для чого необхідні цілі будівлі. Тому пріоритет надають уцілілим закладам.

Як Краматорська МВА бачить подальшу долю школи

Присутній на зустрічі начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повторив уже озвучену раніше позицію адміністрації щодо збереження імені Степана Чубенка у назві закладу освіти: відкрити школу з іменем хлопця у Хусті.

“Я з січня місяця особисто шукаю будівлю школи в безпечному регіоні України. Вже провів декілька зустрічей з різними керівниками в Полтавській області, в Закарпатській. І єдине, що я бачу, єдиний вихід у цій ситуації — відкрити офлайн-школу імені Степана Чубенка в безпечному регіоні. Скоріше за все це буде Хуст. [Очікуємо, що навчання там розпочнеться] 1 вересня наступного року”, — сказав Гончаренко.

Мати Чубенка вже неодноразово висловлювалася проти, адже, на її думку, її син не має стосунку до Закарпаття.

Через те що сторонам не вдалося домовитись, Гончаренко анонсував наступну зустріч найближчим часом. Про дату Краматорська МВА має повідомити додатково.

Що відомо про ситуацію навколо школи імені Степана Чубенка

9 серпня стало відомо, що влада Краматорська планує оптимізувати мережу закладів освіти у місті. Результатом такого рішення могло стати обʼєднання школи №12 — названу на честь закатованого проросійськими бойовиками Героя України Степана Чубенка — з іншим закладом.

26 серпня стало відомо, що влада Краматорської громади призупинила навчання у школі №12 імені Героя України Степана Чубенка. Це пояснили неможливістю забезпечити освітній процес та утримання закладу в умовах воєнного стану. Учнів школи перевели до ліцею №35, який носить ім’я вчителя фізики Валентина Шеймана.

Після цього колектив школи звернувся до міської влади з проханням зберегти школу з іменем її учня.

Тим часом Департамент освіти й науки Донецької обласної держадміністрації не знайшов обґрунтованих підстав для призупинення освітнього процесу у краматорській школі №12, адже там навчалися достатньо дітей для отримання державної субвенції.

Водночас із цього закладу освіти звільнили матір Степана, Сталіну Чубенко, яка викладала там зарубіжну літературу та предмет “Здоров’я, безпека та добробут”. Вона бореться за поновлення на роботі.

Ситуація набула розголосу, й пізніше Краматорська ВА ініціювала зустріч зі Сталіною.

Нагадаємо, в Донецькій ОДА рекомендували не призупиняти роботу школи ім. Чубенка. У міській владі сказали, що не отримували відповідного листа.