Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Безпекова ситуація у районі Барвінкового залишається небезпечною для руху поїздів, вони продовжують курсувати із Лозової. Перевезення пасажирів із Донецької області — Краматорська та Словʼянська — досі здійснюють автобусами.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляємо автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська”, — йдеться у повідомленні УЗ про статус руху на прифронтових територіях на 26 лютого.

Зі Словʼянська та Краматорська працюють безкоштовні автобусні рейси до Лозової від гуманітарної місії “Проліска”. Записатися на автобус можна з 9:00 до 18:00 за номером: +38 (099) 369-28-18. Оператор повідомить деталі щодо місця та часу посадки.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

Кінцевою зупинкою поїздів, які прямували до та з Краматорська, стало місто Барвінкове на Харківщині. Втім, наприкінці січня 2026-го у цьому районі атакували пасажирський поїзд дронами — були загиблі та поранені.

Через це наприкінці січня 2026 року, Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.