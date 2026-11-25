Дротовий інтернет у Краматорській громаді. Фото надане співрозмовником

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Через російські обстріли, знеструмлення, відтік населення й мародерство підтримувати інтернет в Краматорській громаді стає все складніше. Три населені пункти вже залишилася без нього, а в інших провайдери змушені скорочувати мережі або працювати зі збитками.

Як змінилася ситуація з інтернетом у громаді, які райони ризикують втратити звʼязок та чи вдасться зберегти його взимку, Вільному Радіо розповів керівник місцевого провайдера Elite-Line Микола Кучерук.

Понад два місяці звʼязок у Красноторці й Малотаранівці підтримував лише один провайдер

На початку листопада Elite-Line перестав обслуговувати Красноторку і Малоторанівку через відсутність електрики і постійні обстріли. На той момент ви вже були останнім провайдером у цих селищах. Як довго ваша компанія самостійно підтримувала там звʼязок?

Від початку вересня точно. Наприкінця серпня провайдер, що там був, також залишив мережу, бо не мав ресурсів на відновлення. Мобільні оператори взагалі довгий час майже не працюють у селищах, і це реальна проблема. Десь іноді пробивається мобільний звʼязок, але загалом дротовий інтернет зараз — майже єдиний спосіб бути на звʼязку.

Ви кажете загалом про селища громади — не тільки про ці два?

Так, це майже по всіх селищах. Зараз багато де така ситуація, бо, на жаль, мобільні оператори не приділяють достатньо уваги своїм мережам. Я знаю, що Мінцифри їх контролює, наче, але звʼязок є суто в центрі міста. Коли виїжджаєш десь далі, уже дуже складно кудись додзвонитися.

Наскільки складним для вас стало рішення зняти своє обладнання з Красноторки й Малотаранівки? Чи просили жителі не робити цього?

Звісно, були звернення. Але в нас є поганий досвід Дружківки, коли ми тримали звʼязок, хоч це місто економічно нам уже давно йшло мінусом. Ремонтні бригади виїжджали кожного дня, ремонтували всі пошкодження, і це при тому, що в місті залишалося лише близько 150 – 200 абонентів.

Економічно нам взагалі було недоцільно продовжувати відновлення в Дружківці, бо надходження від міста складали близько 80 – 100 тис. грн, а на ремонт ми витрачали 300 – 400 тис. грн щомісяця. Це вимивало ресурси компанії, і ми так довго б не проіснували. Ми продовжували працювати, бо сподівалися на завершення бойових дій. Проте ситуація в місті лише погіршувалася, руйнувань мережі ставало все більше. А ще в нас викрали сонячні панелі, що були на вузлі й дозволяли суттєво економити на паливі, і генератор. Тож за сукупністю цих факторів ми вирішили вже не ризикувати обладнанням і життям хлопців, бо економічно це недоцільно.

У Малотаранівці ми тягнули якийсь час, хоча робота там йшла мінусом ще з літа. Розміри селища значно менші за Дружківку, і витрат на підтримання звʼязку там було набагато менше, але генерування обходилося дуже дорого. Умовно кожного дня ми заправляли генератор — це шість-сім літрів бензину з нинішніми цінами. Це лише паливо, а ще виїзд бригад, і так ми витрачали по 30 – 40 тис. грн на місяць, хоча Красноторка й Малотаранівка приносили [доходу] менше за ці суми. До того ж туди вже було дуже небезпечно заїжджати на автомобілі, а возити паливо велосипедом чи ще якось так само небезпечно, а ще важко й незручно. Тому ми трималися, але все ж вирішили, що настав час це завершувати.

А скільки абонентів залишилося без звʼязку після вашого виходу з Красноторки й Малотаранівки?

Останнім часом взагалі близько 40 – 50 людей залишалися. Там дуже складна ситуація, бо немає електрики, немає нічого. Оскільки Малотаранівка — найбільш наближений район до Дружківки, вона дуже сильно відчула на собі всі тяготи війни. РСЗВ, КАБи — там усе це літало майже щодня. Зараз кажуть, що стало трохи тихіше, але це порівняно з минулими місяцями, тобто обстріли все одно є. Та й лазити в тому районі з драбиною дуже небезпечно, бо кількість дронів там величезна.

Відновлення дротового інтернету в Краматорській громаді. Фото надане співрозмовником

Без інтернету в Краматорській громаді залишилися три населені пункти — в інших він працює хоча б частково

Якщо говорити про Краматорську громаду загалом, а не лише про селища, у яких населених пунктах ситуація зі звʼязком та з інтернетом ще більш-менш нормальна, а де вона вкрай складна?

За річкою [Казений Торець] ще більш-менш, але в тій же Ясногірці за останній місяць значно погіршилася ситуація через велику кількість обстрілів. Найкраще, звісно, у більш віддалених районах: Шабельківці, Дмитрівці, Старому місті. У Біленькому, напевно, найгірша ситуація. Там провайдер, не витримавши тиску, залишив мережу ще в лютому цього року. Ми там її підхопили, когось переключили. Але верхня частина Біленького, Лазурного зараз під постійними обстрілами. Там багато руйнувань, і ще якась частина наших мереж там працює, але ми вже не маємо можливості їх обслуговувати, бо саме в Біленькому нам знищили три автівки. З Василівської Пустоші ми вийшли. Здається, ще в липні чи серпні, бо останні рази там було дуже небезпечно. Там значні руйнування.

Тобто загалом у Біленькому й за річкою ваш провайдер ще підтримує звʼязок?

Ми ще працюємо в центрі міста. Там ми практично єдиний провайдер, хоча Краматорськ раніше мав дуже сильну конкуренцію. Працювало більше 13 інтернет-провайдерів, а зараз у місті їх залишається чотири-пʼять, і в більшості це ті, хто працює на іншому боці міста.

У Новому Світі й Веселому через технічну особливість нашої мережі підтримуємо звʼязок частково. Там магістраль заходить наверх, а потім спускається донизу. І зараз дуже складно її відновлювати, бо ця верхня частина Веселого під постійними обстрілами. Там ми теж працюємо одні, бо також провайдер, якщо не помиляюся, на початку вересня залишив мережу через значні руйнування і неможливість відновлювати звʼязок.

Загалом інтернет повністю відсутній лише в Красноторці й Малотаранівці. Ще у Василівській Пустоші, але там у найкращі часи було до 50 абонентів.

Ви сказали, що в Краматорську наразі працюють ще кілька провайдерів. Чи ви якось взаємодієте між собою, підхоплюєте мережі, як було в Біленькому, щоб усе ж забезпечити жителів звʼяком?

Ми даємо канали, намагаємося підтримувати колег, якщо хтось звертається. Раніше у нас була плідна кооперація між провайдерами, але зараз комунікація на дуже низькому рівні, бо людей загалом дуже мало, і керівництва, відповідно, на місцях теж. Основна проблема в тому, що, коли хтось із провайдерів перестає працювати, це дає велике навантаження на інших. Ми вже не маємо часу та ресурсів на підключення нових клієнтів, бо співробітників стає все менше. Ми намагаємося ховати транспорт, багато ходимо пішки та й комендантська година зменшує час роботи.

Умовно з Малотаранівкою в нас була пропозиція просто забрати мережу, але я відмовився, бо підтримувати одну було важко, а тоді б стало вдвічі більше навантаження, вдвічі більше ремонтів. Тому люди, які залишаються без звʼязку від одного провайдера, загалом просто випадають. Так само і в центрі, бо одна справа — швидко підключити всіх клієнтів у свою мережу й обслуговувати їх, а інша — утримувати й ремонтувати одразу два кабелі.

Відновлювати дротовий інтернет у громаді стало важче через удари росіян по автівках і мародерство

Ви вже згадали і про удари по автівках, і про комендантську годину. Як іще за останній рік для вас змінилися умови роботи?

Автівок через цілеспрямовані удари стало менше у нас, так. Тепер немає вже такої можливості швидко дістатися до місця ремонту, але ж автівка — не лише спосіб пересування, а повноцінна лабораторія. Усередині є обладнання вартістю більше, ніж вона сама, тож по нас сильно вдарило, що його частину знищили під час влучань. Ще частину ми втратили від авіаудару по офісу. Тоді зайнялася пожежа, але через комендантську годину і загрозу повторного влучання пожежники змогли приїхати лише на ранок. До того ж зараз у рази здорожчали оптичні кабелі, і це суттєво впливає на можливість відновлювати швидко, бо інколи треба щось замінити. Поки в нас запаси є, але ці ресурси мають властивість закінчуватися. До того ж посилилася загроза для життя хлопців.

Зараз дуже великий виклик полягає в тому, що ми не можемо на деякі ремонти швидко виїжджати через загрозу обстрілів. У нас було таке, що ми не могли відновити звʼязок дві доби через вторинну детонацію. Хлопці приїжджали, бачили, що там детонує, розверталися й чекали. Потім приїжджали, а там вся дорога засіяна тим, що може розірватися, і сапери чи ДСНС просто не пропускали їх до місця.

Чи бували випадки, коли ваші співробітники отримували поранення під час роботи чи гинули?

На щастя, смертей і прямих поранень не було. Була ситуація, коли хлопець їхав в автівці, і в неї влучив дрон. Він встиг зреагувати й вистрибнути з неї, у нього була легка контузія: дуже боліла голова, закладені вуха кілька днів. Під час влучання в офіс трохи поранило в руку мого заступника, але, на щастя, жодних важких травмувань у нас не було. Уже давно діє правило, що, якщо бачите дрон, кидайте автівку, кидайте інструмент — просто біжіть ховайтесь, щоб не постраждати. Поки що це працює, бо були випадки, коли дрони дійсно цілеспрямовано полювали на хлопців.

Автівка провайдера, по якій вдарив російський дрон. Фото надане співрозмовником

А як ви визначили, що це були саме цілеспрямовані атаки? На вашу думку, це робиться навмисне, аби перекрити звʼязок жителям?

Просто ми бачили ситуацію в Херсоні, коли російські пропагандисти відверто писали, що представники провайдерів, їхні вузли й автівки є пріоритетними цілями. В інших регіонах цілеспрямовано полювали за звʼязківцями. І всі наші автівки знищили дронами на оптоволокні, які мають цифрову камеру, цифровий канал звʼязку й дуже чітке зображення, що дозволяє до найменших деталей побачити, по кому цей дрон бʼє.

Перший раз дрон шукав щось інше. Він літав туди-сюди біля хлопців, шукав якусь техніку, певно. Але, не знайшовши її, він бачив, що стоїть автівка, повернувся до неї і цілеспрямовано по ній вдарив. Автівка була брендована, на ній були написи, що це інтернет, кабельне телебачення. І ще двічі ситуація була подібною. Другого разу хлопець бачив із вікна, що дрон просто кружляв, роздивлявся, підлітав до автівки, а через якийсь час підлетів і вдарив прямо в бічну частину, щоб завдати найбільшої шкоди не тільки автівці, а й обладнанню всередині. Третього разу так само було й плюс-мінус на тій самій локації. Більшість автівок у нас тоді була розбрендована вже, але, на жаль, ми не встигли познімати наліпки з усіх, і тоді якраз було третє влучання. Між ними пройшло буквально кілька днів.

Коли це сталося?

Серпень-вересень. Тоді впродовж тижня нам знищили три автівки й офіс. Тобто удар по офісу був так само цілеспрямованим, що говорить про те, що, на жаль, нас визначили одним із пріоритетів на той період.

Крім небезпеки зі сторони росіян, ви також стикалися з проблемами в роботі через вандалізм. Наскільки це масова ситуація наразі?

Це ж питання стосується ще 2014 року, коли в місті зникла поліція і повиходили, скажімо так, неблагонадійні елементи. Зараз, хоч поліція є, її замало — особливо в районах, де небезпечно. І в Дружківці, і в Біленькому, і в Малотаранівці мародерство процвітає все більше. Люди, які цим займаються, зазвичай не дуже кваліфіковані або розумні, і вони не розуміють різниці між оптичним кабелем і мідним. Тобто візуально будь-який чорний кабель для них — якась мідна залізяка.

У нас була фобія ще на початку будівництва в приватному секторі: ми думали, що кабель почнуть масово красти. Тому, коли розтягали його, просто біля стовпів залишали маленькі шмати оптичного кабелю, щоб ці “елементи” побачили, що там немає нічого, крім скла. У той час це спрацювало. Станом на зараз я думаю, що ті професіональні металошукачі вже повиїжджали, тож тепер повилазили ті, що шукають собі на пляшку.

Свого часу з нами трапилася просто трагікомічна ситуація в Дружківці. Тоді впав КАБ і не здетонував, але потягнув із собою дві опори разом із кабелем. Хлопці приїхали на відновлення, але побачили КАБ і зателефонували в ДСНС. І поки вони чекали на безпечній відстані, підійшли якісь два дядечка з возиком і почали намагатися його підняти й здати на метал. Але ж КАБ важкий, то в них нічого не вийшло. Так вони від злості просто почали бити ногами по тому КАБу: побили-побили й пішли далі.

Випадки мародерства зараз постійні: люди думають, що оптичний кабель має якусь цінність. Вони його просто ріжуть, дивляться, що там нічого цікавого немає, і кидають. На жаль, у Старому місті кілька днів поспіль були руйнування, і через те, що в нас резервний кабель проходив через міст, який росіяни постійно бомбили, у нас відпадали великі ділянки мережі, бо основний кабель пошкодили мародери. У нашому офісі після удару вціліло бомбосховище, де зберігалися пара генераторів і якийсь запас кабелю. Їх теж вкрали. Тому в Краматорську зараз ситуація подібна.

Кабель, який мародери зрізали в центральній частині Краматорська. Фото: Facebook/Інтернет провайдер Elite-Line I Краматорськ

Тобто ви повʼязуєте ці випадки саме з мародерством, а не спробами навмисно пошкодити звʼязок, які б теоретично могли б вчиняти завербовані росіянами жителі?

Я думаю, що диверсії робляться трохи не так. Щоб пошкодити телекомунікаційну мережу провайдера так, аби її було важко відновити, треба мати певні знання. Таких людей в Краматорську не дуже багато. Загалом ми всі знаємо один одного, хто це може зробити і як це можна зробити. І з характеру пошкодження мереж видно, що мета була іншою.

У найближчі місяці залишитися без інтернету ризикує правобережжя Краматорської громади

Враховуючи усю складність відновлювальних робіт зараз, якщо ситуація не зміниться, чи є вірогідність, що впродовж найближчих кількох місяців у населених пунктах громади чи окремих районах Краматорська доведеться повторити приклад Красноторки й Малотаранівки?

Так, бо воно все йде до того. На жаль, ситуація не покращується, а лише погіршується. Людей у Краматорську стає значно менше з кожним тижнем і ми отримуємо дуже багато звернень щодо призупинення або розірвання договору. На жаль, так само погіршується ситуація з електрикою. Районів Краматорська, де електрика є хоча б пару годин або пару днів на тиждень, стає все менше. І умовно колись буде та крива, коли наших ресурсів уже не вистачатиме на підтримку того чи іншого району.

Ми намагаємося робити все, що від нас залежить, але без системної підтримки, якої наразі немає, звісно, нам доведеться залишати той чи інший район. Ми вже зараз знімаємо частково обладнання в деяких районах, щоб знизити енергоспоживання. Один оптичний термінал, який живить умовно 500 клієнтів, споживає близько 150 Вт. І якщо на цьому терміналі залишається 10-15 клієнтів, ми вже його відключаємо: споживання від нього більше, ніж нам сплачують люди. Це недоцільно, навіть не враховуючи витрат на утримання мережі, зарплату, податки тощо.

Які райони можуть першими опинитися під таким ризиком?

Це центральна частина міста, це Біленьке, Новий Світ, Веселе, це Красногірка. Тобто все, що знаходиться у центральній частині і, як кажуть, на правому березі Краматорська.

Наразі прифронтові провайдери очікують на підтримку від донорів, але поки працюють сам на сам

Ви вже згадували в нашій розмові й розповідали у своїх дописах, що провайдери на прифронтових територіях фактично залишаються сам на сам з викликами війни. У чому це проявляється найбільше і якої підтримки вам не вистачає від держави чи місцевої влади, аби якнайдовше забезпечувати людей звʼязком?

Крім того, що ми працюємо на прифронтовій території, між нами й умовним провайдером в Ужгороді немає жодної різниці. Ми так само працюємо на загальній системі оподаткування, бо з подачі великих мобільних операторів податкова ще два роки тому позбавила всіх на право використовувати спрощену систему. Ми через суд змогли цього добитися, але не повністю. Велика проблема саме для нас, що в Краматорську майже нічого не можна купити за безготівковим розрахунком.

Велика проблема з “Новою поштою”. Їх постійно обстрілюють, і тепер доставляти товари за добу з Києва до Краматорська, на жаль, не вдається. Ми все розуміємо й не маємо претензій, але доставити в Краматорськ щось можна тільки по 30 кг з очікуванням до десяти днів.

Також велике адміністративне навантаження. Ми подаємо купу звітів до наших регуляторів, до Національного центру управління мережами. Це одна з умов для критичного підприємства, і, якщо ми не будемо це робити, нас позбавлять критичності і, як наслідок, бронювання. А це дуже важливий для нас момент. Ми змушені багато кататися не тільки Краматорськом, а й навіть у Харківську область, бо ж у Краматорську не працюють заправки, щоб купити дизель для генераторів і автівок. І ти постійно проїжджаєш купу блокпостів, тебе постійно зупиняють і перевіряють.

Людей у нас лише менше, а обстрілів більше. Щодня це кілометри знищених магістральних ліній, і ми ремонтуємо все за власний рахунок. Водночас ціни на інтернет в Краматорську не сильно відрізняються від тих, що встановлені в центральній або західній частині країни. Переважна більшість наших клієнтів — місцеві, які, на жаль, вже не мають роботи або живуть із пенсії. Нам потрібно суттєво збільшувати тарифи, бо грошей на існування вже не вистачає. Ми не кажемо про заробіток — лише про те, щоб втриматися. Проте коли ми піднімали ціни кілька місяців тому, уже був великий запит на відключення від мережі, бо люди не мали змогу сплачувати навіть 300 – 350 грн за інтернет. Тут ми спираємося на клієнтів, хоча дуже багато витрачаємо на генератори і, якщо буде потрібно підключати до них ще кілька вузлів, це стане великою проблемою.

Опора із кабелем, що впала внаслідок обстрілу. Фото надане співрозмовником

Я розумію, що у держави немає грошей, бо більшість ресурсів вона витрачає на війну або на підтримку соціально-незахищених людей. На бізнес коштів уже не вистачає, але це призводить до того, що провайдери просто кидають мережі, бо не мають ресурсів ані платити зарплату, ані щось відновлювати. Ми щось зберегли за минулий – позаминулий роки й навесні закупили дуже велику партію кабелю. Зараз ми живемо суто за рахунок тієї партії кабелю, бо вже зараз балансуємо на межі збитковості.

А якщо брати не державу, а, наприклад, місцеву владу? Можливо, ви зверталися до неї чи її представники якось із вами контактували, щоб усе ж скооперуватися, мати якусь підтримку і залишити людям цей звʼязок, наскільки можливо?

Тут же ж питання йде не про 5 тис. і навіть не про 10 тис. грн, а про сотні тисяч щомісяця. Я доволі реалістично сприймаю те, що відбувається в Краматорську, і як взагалі працює бюджетна сфера. Держава не може системно допомагати бізнесу, бо це може вважатися за якусь корупційну складову. І навіть якщо подумати, що звʼязок важливий, як виділити, який провайдер вартий того, щоб саме його підтримувати? У Краматорську їх декілька навіть зараз, а ресурсів у міста і так небагато. І, знову таки, чим провайдинг як бізнес відрізняється від іншого, який також важливий для міста? Тому тут зрозуміло, що бізнес буде сам на сам з цими проблемами.

Громада забезпечена певною кількістю старлінків, які дотують донори чи ще хтось. Тобто зрозуміло, що повної ізоляції по звʼязку не буде, але комфорту не буде теж. Поки що в Краматорську живе досить багато людей, хоча умови з обстрілами, опаленням, газом не назвеш комфортними. Якщо не стане звʼязку, це точно призведе до того, що жителів стане ще менше.

Тобто найближчі три місяці – півроку ви не бачите ніяких хоча б відносно оптимістичних сценаріїв?

Я щойно приїхав з конференції, де ми спілкувалися з європейцями, з нашими колегами. Мінцифри починає цілеспрямовано працювати з конкретними донорами для забезпечення потреб прифронтових провайдерів. Проте, на жаль, держава бюрократична, а європейці дуже повільні — навіть із їхнім бажанням допомагати процеси йдуть дуже довго. Ми подавалися на допомогу в червні, досі заповнюємо якісь форми, меморандуми, підписуємо договори, проте, на жаль, поки що жодної допомоги немає.

Є такий стриманий оптимізм, що ситуація трошки покращиться у січні й навесні. Якщо нам нададуть чотири, пʼять чи десять км кабелів, цього вистачить ще на тижні або місяці якоїсь роботи. Ми намагаємося оптимізовувати всі свої видатки і, якщо не станеться повного апокаліпсису, ми будемо тримати звʼязок. Так, ми будемо вимушені відходити з якоїсь частини міста, проте я впевнений, що до весни ми дотягнемо.

Раніше ми писали, що в Краматорську запроваджують додатковий номер контакт-центру на випадок відсутності мобільного зв’язку. Місцеві жителі зможуть повідомляти про проблеми з ЖКГ через месенджери.