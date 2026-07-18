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Що означає статус “дитина війни”, чим він відрізняється від статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, які виплати й пільги доступні та куди звертатися для оформлення — розповідаємо в матеріалі.

Для довідки: Поняття “дитина війни” має два різні значення. Офіційний статус “дитина війни” стосується людей, які були неповнолітніми станом на 2 вересня 1945 року. Для дітей, які постраждали від сучасної війни, існує окремий статус. Він не передбачає автоматичної загальнонаціональної щомісячної виплати лише за факт його оформлення.

Хто за законом вважається “дитиною війни”

В українському законодавстві існують два різні статуси, які можна сплутати між собою. Перший — статус “дитина війни”, визначений Законом України “Про соціальний захист дітей війни”. Його можуть отримати лише громадяни України, яким станом на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років.

Другий — статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Його надають дітям, які постраждали через російську агресію, починаючи з 2014 року та під час повномасштабного вторгнення.

Питання, як оформити статус “дитина війни” для дитини, яка живе під час нинішньої війни, виникає доволі часто — але, як зазначено вище, це неможливо: цей статус закритий для нових отримувачів ще з 1945 року. Для них законодавство передбачає окремий статус та інші механізми соціального захисту.

Які пільги мають люди зі статусом “дитина війни”

Статус підтверджує орган соціального захисту населення. Відмітку про нього ставлять у пенсійному посвідченні. Якщо посвідчення ламіноване або втрачено, людині видають тимчасову довідку. Люди зі статусом “дитина війни” мають право на такі пільги:

першочергове залишення на роботі під час скорочення штату;

використання щорічної відпустки у зручний час;

додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів на рік;

оплату лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу;

податкові пільги зі сплати земельного податку;

доплату дітям війни до пенсії (її розмір визначає Кабінет Міністрів України);

комунальні пільги дітям війни — 25% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання. Вона надається, якщо середньомісячний дохід на одного члена сімʼї не перевищує визначений законодавством показник.

Хто може отримати статус дитини, постраждалої від війни

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, можуть отримати люди, яким на момент події не виповнилося 18 років і які:

дістали поранень, контузії або каліцтва;

зазнали фізичного чи сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до діяльності воєнізованих або збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема перебували в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Також статус можуть отримати:

діти, чиї батьки, опікуни або інші законні представники загинули, померли чи зникли безвісти за особливих обставин через воєнні дії;

діти, позбавлені батьківського піклування внаслідок війни.

Якщо дитина вже отримала цей статус, після досягнення повноліття його не скасовують.

Чи дає цей статус право на гроші

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, яка регулює порядок надання цього статусу, немає окремих державних виплат лише за факт його отримання. Тож на загальнодержавному рівні автоматичних щомісячних виплат дітям, які мають цей статус, не передбачено.

Водночас статус може допомогти отримати інші види підтримки:

безоплатне харчування в закладах освіти;

допомогу за місцевими програмами;

оздоровлення;

психологічну підтримку;

гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.

Які виплати дітям війни родина може оформити окремо

Виплати дітям, постраждалим від війни, та загалом допомога сім’ям з дітьми під час війни не обмежуються самим статусом — родина може оформити й інші види соціальної підтримки залежно від матеріального становища, статусу ВПО чи складу родини.

Серед них:

допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

допомога малозабезпеченим сімʼям, якщо середньомісячний дохід родини не перевищує визначений законом рівень. Більше про те, як оформити допомогу малозабезпеченій сімʼї , ми розповідали в окремому матеріалі;

допомога багатодітним сімʼям. Більше про те, як оформити статус багатодітної родини , читайте в окремому матеріалі;

допомога багатодітним сімʼям;

державна допомога “Дитина не одна” для дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування;

допомога при народженні дитини та “Пакунок малюка”. Детальніше про те, як отримати “Пакунок малюка” , розповіли в окремому матеріалі.

Як оформити статус дитини, постраждалої від війни

Рішення про надання статусу ухвалює орган опіки та піклування.

Подати заяву можуть:

один із батьків;

законний представник дитини;

родичі (якщо дитина евакуювалася без батьків);

представник органу опіки та піклування;

сама дитина після досягнення 14 років.

Заяву подають до служби у справах дітей разом із необхідними документами. Її можна подати офлайн або поштою (рекомендованим листом). Орган опіки та піклування розглядає документи впродовж 30 календарних днів.

Якщо заявнику відмовили у наданні статусу, таке рішення можна оскаржити в суді.

Розглянемо, які документи потрібні для статусу дитини війни в сучасному розумінні — тобто саме для статусу дитини, постраждалої від воєнних дій, оскільки історичний статус “дитина війни” не передбачає окремої процедури оформлення для нинішніх дітей.

Для оформлення цього статусу потрібні:

заява про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ;

документ, що посвідчує особу заявника;

згода на обробку персональних даних;

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

документи, що підтверджують повноваження законного представника або родинні звʼязки;

довідка ВПО або документ про проживання дитини на території, де велися бойові дії.

Залежно від обставин також можуть знадобитися:

медичні документи про поранення;

витяг з ЄРДР або висновок експертизи;

висновок психолога чи центру соціальних служб;

документи про загибель або зникнення безвісти батьків.

Які програми для дітей, постраждалих від війни, діють у Донецькій області

Для сімей із Донецької області, які постраждали від бойових дій або були змушені евакуюватися, діють також місцеві програми підтримки.

Зокрема, громади області регулярно фінансують безоплатне оздоровлення та відпочинок дітей у безпечних регіонах України та за кордоном. Пріоритет під час розподілу путівок зазвичай мають діти зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій та діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Крім цього, в гуманітарних хабах Донеччини, які працюють у різних містах України, сімʼї можуть отримати дитячі продуктові й гігієнічні набори, канцелярське приладдя, техніку для дистанційного навчання та безоплатну психологічну допомогу.

Більше про роботу гуманітарних хабів, їхнє розташування та контакти ми розповідали в окремому матеріалі.

Окремі громади також передбачають одноразові місцеві виплати дітям, які зазнали поранень або постраждали внаслідок бойових дій. Умови отримання такої допомоги відрізняються залежно від громади, тому за детальною інформацією слід звертатися до своєї військової адміністрації або представників соціального захисту в гуманітарних центрах.

Раніше ми розповідали про законодавчі ініціативи, які можуть змінити систему статусів дітей, постраждалих від війни. Зокрема, законопроєкт № 14251 пропонує уніфікувати різні статуси, розширити коло отримувачів державної підтримки та поширити дію нового механізму на дітей, які постраждали від збройної агресії Росії з 2014 року.