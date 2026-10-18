Ексголова Донецької ОДА Кириленко не зможе виїхати за кордон до грудня: йому продовжили обовʼязки

Павло Кириленко на посаді голови Антимонопольного комітету. Фото: Антимонопольний комітет України (АМКУ)

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Голова Антимонопольного комітету України та ексочільник Донецької ОДА Павло Кириленко не зможе виїхати за кордон щонайменше до грудня 2026 року. Йому продовжили обовʼязки. Захист посадовця також просив помʼякшити запобіжний захист, однак отримав відмову.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали ВАКС.

За документом, Вищий антикорупційний суд продовжив до 1 грудня 2026 року строк дії обов’язків, покладених на голову Антимонопольного комітету України та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка. Таке ж рішення стосується його дружини — Алли Кириленко, яку обвинувачують у пособництві у незаконному збагаченні.

Так, посадовця зобовʼязали й надалі:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не відлучатися за межі України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування особисто та через інших людей зі свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України документи для виїзду за кордон.

Разом із цим, як писав Центр протидії корупції, на засіданні також розглядали клопотання захисту про зменшення застави на 10 мільйонів гривень, однак колегія суддів відмовила в його задоволенні.

“Прокурорка обґрунтовуючи ризики, зазначила, що вже допитаний свідок хоче змінити свої показання, які він надав суду, що може свідчити про вплив на нього. ВАКС не може перейти до допиту обвинувачених вже друге засідання поспіль через те, що захист просить додатково дослідити інші докази. Суд звернув увагу на можливе затягування розгляду стороною захисту”, — вказували у ЦПК.

Наступне судове засідання призначили на 4 листопада.

Що відомо про справу голови АМКУ Павла Кириленка

НАБУ та САП завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Згодом, на прохання його захисту, запобіжний захід пом’якшили, щоб він міг виконувати свої службові обов’язки.

Спершу Павла Кириленка звинувачували у незаконному збагаченні та порушенні правил декларування майна. За версією слідства, він реєстрував нерухомість та елітний транспорт на рідних своєї дружини, щоб приховати незаконно отримані активи.

Офіційне розслідування проти посадовця почали після матеріалу проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода”, який вийшов у березні 2024-го.

На засіданні 15 серпня 2024-го прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у 120 мільйонів гривень. За словами представниці САП, позиція сторони звинувачення не змінилися.

Згодом Вищий антикорупційний суд не задовольнив апеляцію прокурорки, яка просила тримання під вартою для ексочільника Донецької ОВА та чинного голови АМКУ Павла Кириленка. Раніше за нього внесли 30 мільйонів гривень застави.

У червнівні 2025-го Павло Кириленко отримав другу підозру, тепер — за незаконне збагачення. Підозру отримала і його дружина Алла — за пособництво у незаконному збагаченні.

Вже у липні того ж року ВАКС у 37 разів зменшив розмір застави для дружини ексочільника ДонОДА.

Згодом НАБУ завершило розслідування у вже другій справі щодо чинного голови Антимонопольного комітету України та ексголови Донецької ОДА Павла Кириленка. Слідчі стверджували, що посадовець не задекларував 20 об’єктів нерухомості, а також автомобіль.

У серпні 2025 року ВАКС відмовив прокурору у задоволенні клопотання та не усунув Кириленка від виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, у лютому 2026-го ТОВ “Керамет”, яка внесла раніше 30 мільйонів гривень застави за Павла Кириленка, повернули 5 мільйонів. А у червні Кириленко просив дозволити йому виїхати до Парижу, аби взяти участь у засіданні комітету ОЕСР. Однак суд відмовив йому. Це була друга спроба посадовця перетнути кордон.