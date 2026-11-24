Сесія Покровської районної ради, липень 2021 року. Ілюстративне фото: Покровська районна державна адміністрація

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У 2026 році один депутат Покровської районної ради написав заяву про припинення повноважень, але затвердити його звернення наразі не можуть. Також поменшало депутатів у Краматорській райраді через смерть одного з обранців. Загалом у пʼяти районних радах Донеччини формально повноваження зберігають 222 депутати. Публікуємо їхні імена та розповідаємо, які зміни у списках відбулись упродовж року.

Інформацію щодо депутатів районних рад журналісти Вільного Радіо отримали з відповідей на інформаційні запити. Дані актуальні станом на листопад 2026 року.

На Донеччині депутати районних рад зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану вони не здійснюють своїх повноважень — за них це роблять відповідні районні військові адміністрації. Тож збиратися на засідання обранцям не потрібно.

Які депутати Бахмутської районної ради залишаються на посаді восени 2026 року

Під час останніх виборів до Бахмутської міської ради обрали 36 депутатів. Двох із них відкликали за народною ініціативою. Це:

Альгін Дмитро Анатолійович;

Чепурін Артем Юрійович.

Для довідки: Відкликання за народною ініціативою — процедура, яка дозволяє достроково припинити повноваження депутата. Ініціювати її може місцева організація політичної партії, від якої його обрали, а також громадяни України серед виборців відповідного округу. Зробити це можливо не раніше, ніж через рік після набуття депутатом повноважень. Відкликати депутата можна, якщо: він порушив положення законодавства України, що підтверджує судове рішення, яке вже набрало чинності;

протягом року пропустив понад половину пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, а також без поважних причин не виконував свої обовʼязки у виборчому окрузі;

практична діяльність депутата не відповідає основним принципам і положенням передвиборчої програми місцевої організації політичної партії, від якої його обрали;

депутат не звітував перед виборцями та не проводив зустрічі з ними;

депутат із багатомандатного округу не увійшов до фракції місцевої організації партії, від якої його обрали за списком, або ж припинив своє членство у фракції.

Упродовж 2023–2025 років ще шестеро депутатів написали заяви про складання повноважень за власним бажанням. Та наразі розглянути їх, згідно із законодавством, не можуть, тож обранці продовжують формально зберігати свої повноваження.

Отже, чинними на листопад 2026 року залишаються:

Агумава Наталя Валентинівна (написала заяву про складання повноважень у червні 2024 року); Аросланкін Євген Володимирович; Бойко Марина Петрівна; Буровцов Віталій Вікторович; Вітко Валентина Володимирівна; Газіна Людмила Олександрівна (написала заяву про складання повноважень у серпні 2023 року); Гатченко Світлана Вікторівна; Демченко Оксана Михайлівна; Диннік Олександр Олександрович; Звонарьова Наталя Євгенівна (написала заяву про складання повноважень у березні 2023 року); Йорохов Зосим Михайлович; Кіщенко Світлана Іванівна; Клименко Євген Анатолійович; Колодніцька Наталія Михайлівна; Лук’янов Артем Анатолійович; Лябах Зінаїда Володимирівна (написала заяву про складання повноважень у квітні 2024 року); Максименко Ольга Іванівна (написала заяву про складання повноважень у квітні 2025 року); Мельник Інесса Євгенівна (написала заяву про складання повноважень у лютому 2023 року); Мельникова Світлана Леонідівна; Муранов Сергій Вікторович; Новіков Олександр Миколайович; Підкуйко Дмитро Ігорович; Подопригора Олена Олександрівна; Решетніков Дмитро Валерійович; Саркісова Аліна Анатоліївна; Скрипник Вікторія Вікторівна; Спіцин Вадим Валерійович; Супрун Ігор Федорович; Ткаченко Олексій Миколайович; Філенко Лілія Леонідівна; Чаплик Олександр Степанович; Черняєва Олена Вікторівна; Шаповалова Олена Сергіївна; Шилова Ірина Владиславівна.

На випадок завершення воєнного стану кворум у районній раді зберігається.

Для довідки: Кворум — це встановлена (законами, статутом організації або регламентом) мінімальна кількість учасників засідання, за якої воно вважається повноважним для ухвалення рішень. Місцева рада може ухвалювати рішення, якщо до неї обрали щонайменше дві третини депутатів від її загального складу. Але якщо частина з них достроково припиняє свої повноваження, і депутатів стає менше за дві третини від загального складу, рада все ще може продовжувати роботу. У такому разі до обрання необхідної кількості її вважатимуть повноважною за наявності більш ніж половини депутатів.

Які депутати Волноваської районної ради залишаються на посаді восени 2026 року

У 2021 році загальний склад Волноваської районної ради становив 42 депутати. Минулого року чинними в ній залишалися 38 депутатів, і зараз їх кількість не змінилася.

У відповідь на запит журналістів Вільного Радіо в районній раді знову не надали перелік імен депутатів, пославшись на Закон “Про захист персональних даних”. Утім, ми маємо ці дані за 2024 рік, коли рада їх не приховувала. Відтоді депутатський склад залишився незмінним:

Бабенко Віталій Миколайович; Білянська Вікторія Володимирівна; Вервейко Валентина Валеріївна; Вервейко Іван Дмитрович; Головко Сергій Васильович; Гукова Ірина Василівна; Демченко Сергій Володимирович; Єфименко Тетяна Анатоліївна; Загорулько Валентина Яківна; Зеркаль Валерій Якович; Кирилов Сергій Дмитрович; Кодберг Людмила Вадимівна; Конюшок Олена Анатоліївна; Кравченко Сергій Володимирович; Куренна Тетяна Юріївна; Малтабар Микола Георгійович; Міщенко Володимир Олексійович; Муляр Людмила Анатоліївна; Назаренко Сергій Васильович; Овчинніков Сергій Іванович; Панкрашова Людмила Миколаївна; Папуш Андрій Ілліч; Писаренко Наталя Миколаївна; Пінчук Тимофій Григорович; Подлещук Зінаїда Василівна; Попенко Олена Олександрівна; Рогаченко Богдан Сергійович; Романова Валентина Миколаївна; Руденок Василь Миколайович; Сазонова Вікторія Іванівна; Саметова Наталія Володимирівна; Саркисян Рудік Мішиковіч; Севрюков Сергій Павлович; Синиця Олена Миколаївна; Тахтаров Сергій Володимирович; Філахтов Олександр Костянтинович; Халабузар Володимир Вікторович; Чернов Юрій Миколайович.

Кворум у районній раді зберігається.

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Які депутати Краматорської районної ради залишаються на посаді восени 2026 року

На виборах до Краматорської районної ради обрали 54 депутати. На жовтень 2025-го чинним залишався 51 із них. Інші троє депутатів померли:

Домбровський Микола Олегович;

Кандаурова Кірікія Петрівна;

Підлісний Юрій Іванович.

Проте у жовтні 2026 року не стало ще одного депутата — Олега Анатолійовича Панченка.

Нині чинними залишаються:

Аксенчук Тетяна Юріївна; Андрєєв Олег Вадимович; Аннєнков Віктор Захарович; Бабешко Олексій Анатолійович; Большаков Роман Олександрович; Волобуєва Ганна Іванівна; Гелла Лариса Олександрівна; Горобець Галина Іванівна; Дубінін Олександр Васильович; Жиров Ігор Володимирович; Жолус Олена Віталіївна; Іванов Сергій Олександрович; Квітко Клавдія Іванівна; Кім Жан Миколайович; Кірєєв Євген Миколайович; Ключникова Світлана Миколаївна; Копил Максим Васильович; Кравченко Людмила Вікторівна; Криклій Віктор Борисович; Кришкевич Вікторія Володимирівна; Лазаренко Дмитро Олександрович; Мелешко Лілія Анатоліївна; Молотков Геннадій Михайлович; Моховик Сергій Васильович; Петріщев Олександр Геннадійович; Пікус Вадим Васильович; Попова Наталія Костянтинівна; Проселкова Оксана Олександрівна; Рашевська Ольга Миколаївна; Редкокаша Ігор Ігорович; Рекова Наталія Юріївна; Рибенцев Дмитро Валентинович; Самсонов Олександр Анатолійович; Сапетко Ігор Валерійович; Сергієнко Ірина Василівна; Сильченко Олександр В’ячеславович; Слободянюк Віталій Олександрович; Сомкін Артем Євгенович; Спаситель Сергій Олександрович; Страшко Інна Миколаївна; Стрельцов Володимир Ізосимович; Стрельцова Ольга Миколаївна; Терещенко Андрій Валерійович; Тисло Аріна Миколаївна; Угнівенко Тетяна Вікторівна; Чайковська Алла Петрівна; Черепій Валерій Олександрович; Шапаренко Андрій Анатолійович; Шелестюк Олександр Савич; Шиянь Андрій Олексійович.

За потреби кворум у районній раді є.

Які депутати Маріупольської районної ради залишаються на посаді восени 2026 року

Після виборів загальний склад Маріупольської міської ради становив 54 депутати. Утім, повноваження семи обранців достроково припинили. Серед них були Сергій Сергійович Косенко і Володимир Георгійович Скудар, стосовно яких правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо ймовірної колабораційної діяльності. Обох депутатів відкликали за народною ініціативою їхні політичні партії.

Нині свої посади зберігають 47 депутатів:

Бабек Геннадій Володимирович; Бойко Валентина Вікторівна; Бугрєєва Тамара Василівна; Гах Лариса Миколаївна; Горожанкіна Вікторія Вікторівна; Давиденко Юрій Сергійович; Дербаль Аліса Олексіївна; Згара Ірина Костянтинівна; Іващенко Володимир Костянтинович; Ідрісова Маргарита Олександрівна; Іщенко Віталій Вікторович; Калайтан Олена Василівна; Калачова Лілія Петрівна; Кудрявцев Вадим Віталійович; Кузнецов Олександр Михайлович; Кулаковська Каріна Леонідівна; Кулішенко Олександр Миколайович; Кулішенко Сергій Миколайович; Лазаренко Олександр Васильович; Левченко Сергій Григорович; Лозова Олена Олександрівна; Мазур Євген Миколайович; Мамонтов Артем Миколайович; Миргородов Максим Павлович; Мироненко Олександр Олександрович; Мирошниченко Дмитро Миколайович; Михайлов Микола Максимович; Могильний Володимир Васильович; Нагорна Ірина Вікторівна; Ніколаєв Станіслав Олексійович; Окопський Олег Геннадійович; Ошкадеров Ігор Геннадійович; Павлюков Олександр Анатолійович; Папуш Микола Миколайович; Пікуз Вадим Сергійович; Попов Олексій Володимирович; Савін Микола Миколайович; Тіхонова Лілія Валентинівна; Удачин Сергій Володимирович; Четверікова Олена Сергіївна; Шакалов Сергій Юрійович; Шаруда Олексій Анатолійович; Шекула Григорій Вікторович; Шеретько Анатолій Васильович; Шинкаренко Руслан Якович; Шишман Олександр Федорович; Яременко Микола Дмитрович.

Кількісно кворум для ухвалення рішень у районній раді зберігається. Та чи можливо буде за необхідності відновити пленарні засідання, посадовці оцінити наразі не можуть.

Які депутати Покровської районної ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Покровській районній раді з 54 обранців загального складу чинними залишаються 53 — у 2023-му помер депутат Сергій Анатолійович Пахомов.

Упродовж 2023–2025 років заяви на дострокове складання повноважень подали 14 депутатів. Цьогоріч до них доєднався ще один — Токарев Вячеслав Леонідович. Причину свого рішення він не вказав. Та розглянути ці заяви поки не можуть, тож формально депутати зберігають свої мандати.

“Після утворення районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування Покровська районна рада не здійснює своїх повноважень. Оскільки процедура припинення повноважень депутата здійснюється виключно за рішенням ради на її пленарному засіданні (сесії), депутати, які подали відповідні заяви, юридично залишаються у статусі чинних депутатів районної ради до моменту відновлення сесійної діяльності та ухвалення відповідного рішення”, — пояснили посадовці у відповіді на запит.

Тож у листопаді 2026 року чинними залишаються:

Абраменко Любов Віталіївна; Абрамова Любов Олександрівна; Антипенко Володимир Вікторович (написав заяву про припинення повноважень в липні 2024 року); Аржавітін Валерій Віталійович (написав заяву про припинення повноважень у вересні 2024 року); Бєлих Роман Валерійович; Біленко Ольга Вікторівна; Борковець Алла Олексіївна; Бутрій Іван Михайлович (написав заяву про припинення повноважень у липні 2025 року); Волошин Олександр Миколайович; Гнатенко Наталія Анатоліївна; Гніцевіч Яна Олегівна; Гресь Олександр Васильович; Грицак Руслан Володимирович; Добряк Сергій Вікторович; Дорошкевич Тетяна Віталіївна; Доценко Андрій Володимирович; Древаль Петро Петрович; Дроздова Римма Євгенівна; Дьоміна Ольга Вікторівна (написала заяву про припинення повноважень у січні 2024 року); Євтушенко Любов Анатоліївна; Кириченко Костянтин Васильович; Ключка Юрій В’ячеславович; Коваленко Сергій Володимирович (написав заяву про припинення повноважень у березні 2024 року); Корнєєв Віталій Олександрович; Костюк Михайло Семенович; Листопад Наталія Володимирівна; Ляшок Ярослав Олександрович; Масло Надія Анатоліївна; Матвійчук Інна Федорівна (написала заяву про припинення повноважень у вересні 2024 року); Мацько Ганна Олександрівна; Моісеєнко Інна Олександрівна (написала заяву про припинення повноважень у квітні 2023 року); Никитенко Вадим Андрійович; Новіков Сергій Васильович; Олійник Олег Олександрович (написав заяву про припинення повноважень у січні 2024 року); Писаренко Наталія Олегівна; Потапова Тетяна Сергіївна; Розинець Валентина Миколаївна; Сажко Сергій Миколайович; Сафаров Олександр Дмитрович (написав заяву про припинення повноважень у липні 2024 року); Сахарова Катерина Михайлівна (написала заяву про припинення повноважень у січні 2024 року); Середа Юрій Іванович; Сирота Лариса Геннадіївна; Соболєвська Кристина Олексіївна; Тихонова Лілія Тамазівна; Токарев Вячеслав Леонідович (написав заяву про припинення повноважень у серпні 2026 року); Токаренко Валентина Леонідівна (написала заяву про припинення повноважень у січні 2024 року); Черкашина Юлія Олегівна; Шаповалова Валентина Володимирівна; Шевченко Валентина Григорівна; Шехірєв Володимир Рафаілович (написав заяву про припинення повноважень у березні 2024 року); Шишко Анатолій Васильович; Шутько Сергій Леонідович (написав заяву про припинення повноважень у липні 2024 року); Щетініна Зухра Ассафовна.

Кворум у разі відновлення засідань у районній раді зберігається.

Раніше ми писали, скільки в середньому заробляли і які ще доходи отримували очільники районних адміністрацій Донеччини у 2025 році.