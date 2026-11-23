Сесія Маріупольської міської ради, липень 2021 року. Ілюстративне фото: Facebook/Депутатський корпус Маріуполя VIII скликання

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За останній рік частина депутатів міських рад Донеччини достроково склала свої повноваження. У деяких радах уже немає достатньої кількості обранців, аби за потреби ухвалювати рішення. Вільне Радіо зібрало списки депутатів 15 міських рад області та зʼясувало, хто з них залишається на посаді станом на листопад 2026 року.

Інформацію щодо депутатів міських рад Донеччини журналісти Вільного Радіо отримали з відповідей на запити до місцевих військових адміністрацій.

У населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати місцевих рад зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.

У деяких містах повноваження місцевих депутатів припинили ще у попередні роки. Це стосується:

Слов’янської міської військової адміністрації, яку створили у серпні 2021 року. Тоді ж усі депутати Слов’янської міської ради VII скликання припинили свої повноваження;

Костянтинівської міської військової адміністрації, після створення якої всі депутати Костянтинівської міської ради припинили свої повноваження з 11 квітня 2022 року;

Торецької міської військової адміністрації, яку створили у 2017 році. Відповідно, виборів до Торецької міської ради з того часу не проводили;

Волноваської міської військової адміністрації, яку створили у 2019 році (тут діяльність Волноваської міської ради юридично припинили у 2021 році);

Світлодарської міської громади , яку створили у 2020 році — того ж року Центральна виборча комісія визнала неможливість проводити тут вибори. Військово-цивільну адміністрацію у громаді створили у 2021 році;

Дружківської міської військової адміністрації , яку створили 30 березня 2022 року і тоді ж припинили повноваження міського голови та депутатів міської ради.

Які депутати Бахмутської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Бахмутській міській раді чинними є 12 депутатів. У військовій адміністрації зазначили, що з жовтня 2025-го по жовтень 2026-го повноваження склали двоє:

Бабенко Олександр Володимирович (який звільнився у квітні за особистою заявою);

Кравченко Роман Юрійович (також звільнився за особистою заявою).

Крім того, пізніше свої повноваження склав депутат Артем Всеволодович Сабаєв. Відповідну заяву він написав у листопаді 2025 року.

Тож чинними депутатами на листопад 2026-го є:

Благовісний Сергій Володимирович; Гапєєв Роман Анатолійович; Йорохов Зосим Зосимович; Капля Вадим Вікторович; Карпець Оксана Петрівна; Кузнецов Ігор Миколайович; Пакеж Володимир Володимирович; Пойда Олександр Сергійович; Світенко Роман Олегович; Слєсарєв Валерій Валерійович; Сторʼєв Олександр Володимирович; Шараєвська Ольга Віталіївна.

Кворуму для ухвалення рішень на випадок завершення воєнного стану в Україні в міській раді немає.

Для довідки: Кворум — це встановлена (законами, статутом організації або регламентом) мінімальна кількість учасників засідання, за якої воно вважається повноважним для ухвалення рішень. Місцева рада може ухвалювати рішення, якщо до неї обрали щонайменше дві третини депутатів від її загального складу. Але якщо частина з них достроково припиняє свої повноваження, і депутатів стає менше за дві третини від загального складу, рада все ще може продовжувати роботу. У такому разі до обрання необхідної кількості її вважатимуть повноважною за наявності більш ніж половини депутатів. Втім, такий порядок для місцевих рад Донеччини може змінитися. 16 вересня 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14405. Він пропонує, аби прифронтові місцеві ради залишалися повноважними навіть з третиною загального складу. В такому форматі вони зможуть працювати під час воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Але для того, щоб закон запрацював, він має пройти друге читання та отримати підпис президента.

Які депутати Білозерської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Білозерській міській раді чинними залишаються 24 депутати. Упродовж повномасштабного вторгнення свої повноваження склали двоє:

Сіваков Сергій Миколайович (у звʼязку зі смертю);

Федько Ігор Данилович (за особистою заявою).

Продовжують перебувати на посаді:

Артемченко Костянтин Григорович; Бондарчук Едуард Валерійович; Вількович Микола Дмитрович; Войтович Микола Андрійович; Ворона Вадим Васильович; Ємігулова Марʼяна Миколаївна; Зелиський Сергій Дмитрович; Кабченко Віта Анатоліївна; Кузьміна Катерина Олександрівна; Кутній Віталій Володимирович; Лунін Сергій Борисович; Мисков Анатолій Миколайович; Подхалюзін Віталій Євгенійович; Полтавець Олексій Вікторович; Розов Володимир Васильович; Рябченко Павло Іванович; Сівцов Петро Юрійович; Скляров Олександр Володимирович; Чубченко Лариса Леонтіївна; Швед Андрій Васильович; Шевченко Артур Володимирович; Шкель Надія Леонідівна; Шоркін Олег Сергійович; Шотт Вікторія Геннадіївна.

Оскільки у 2020 році до міської ради обрали 26 депутатів, фактично кворум у ній зберігається.

Які депутати Добропільської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Добропільській міській раді чинними наразі є 19 депутатів. Посадовці зазначили, що з жовтня 2025-го по жовтень 2026-го повноваження склав лише Володимир Анатолійович Плетньов — він звільнився у звʼязку з особистою заявою.

Однак в актуальному списку, на відміну від минулорічного, немає також депутатки Людмили Валентинівни Єрьоменко. Виявилося, що вона склала свої повноваження ще в грудні 2024 року, теж за особистою заявою. Раніше у військовій адміністрації її вказували як чинну.

Тож тепер на посаді залишаються:

Агібалов Олександр Гаврилович; Аксьонов Володимир Валерійович; Березницький Зігмунд Збігневич; Дячишена Оксана Валеріївна; Заварзін Олександр Тихонович; Заргана Валентина Вікторівна; Линник Наталя Василівна ; Лінкін Олексій Миколайович; Мелешко Людмила Вікторівна; Моргун Олександр Миколайович; Павленко Сергій Вікторович; Селіваров Геннадій Борисович; Сергєєв Ігор Анатолійович; Сулім Світлана Миколаївна; Сундучников Артем Олександрович; Хорошавін Андрій Сергійович; Чирва Віктор Володимирович; Шевченко Віталій Олександрович; Ширина Ірина Володимирівна.

Кворум зберігається, адже у 2020 році в складі міської ради було 34 депутати.

Які депутати Краматорської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Краматорській міській раді чинними залишаються 30 депутатів. З минулого року достроково свої повноваження склали шестеро — усі за особистою заявою. Це:

Єлагіна Катерина Юріївна;

Іоффе Михайло Григорович;

Нікулічев Юрій Юрійович;

Ольховая Ірина Олександрівна;

Пахомов Олександр Юрійович;

Суков Геннадій Сергійович.

Посаду наразі зберігають:

Атаманова Лілія Володимирівна; Власенко Валерій Сергійович; Гарбуз Андрій Анатолійович; Голуб Марія Василівна; Дубинський Сергій Петрович; Дуплякін Олександр Олександрович; Єна Андрій Володимирович; Калініна Вікторія Павлівна; Коваленко Аліна Олександрівна; Литвинов Дмитро Миколайович; Макуха Олексій Миколайович; Морозов Костянтин Анатолійович; Никитенко Євген Федорович; Орденко Юрій Володимирович; Ошурко Денис Вікторович; Плахін Данило Андрійович; Попов Андрій Олексійович; Родін Сергій Вікторович; Рубановський Віктор Володимирович; Руденко Віктор Іванович; Сербін Віктор Омелянович; Сергієнко Володимир Олександрович; Скачко Віталій Олександрович; Сташкевич Ігор Ігорович; Татьянко Андрій Вікторович; Тітомир Наталія Вікторівна; Фоміна Світлана Олександрівна; Шакурова Олена Володимирівна; Шевченко Олександр Павлович; Шостак Ангеліна Едуардівна .

Кворум для ухвалення рішень тут є.

Які депутати Курахівської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Курахівській міській раді чинними є 26 депутатів. Із жовтня 2025-го по жовтень 2026-го заяву про припинення повноважень написали двоє обранців:

Куркчі Денис Олександрович;

Титаренко Павло Валентинович.

Чинними залишаються такі депутати:

Авдєєв Олег Леонідович; Авраменко Едуард Олександрович; Бондарь Іван Сергійович; Гречук Олександр Вікторович; Євтюгін Євген Валентинович; Журман Павло Іванович; Іванов Вячеслав Георгійович; Калагаєв Богдан Олександрович; Камінська Ольга Миколаївна; Климович Юрій Іванович; Криштопа Інна Миколаївна ; Литвиненко Наталя Вікторівна; Медведєва Лілія Олександрівна; Нікіфоров Олександр Іванович; Нужненко Олександр Володимирович; Пилипенко Олена Вікторівна; Птиця Тетяна Миколаївна; Сазонов Едуард Анатолійович; Сідаш Єлизавета Олександрівна; Тунік Микола Володимирович; Фатьянов Сергій Володимирович; Федосєєнко Тетяна Вікторівна; Харанфіль Юрій Григорович; Цибарняк Олена Геннадіївна; Шевченко Тетяна Миколаївна; Юр’єв Сергій Олексійович.

Кворум депутатів у міській раді зберігається.

Які депутати Лиманської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Лиманській міській раді чинними залишаються 23 депутати. Минулого року повноваження склав один — Петро Іванович Колода. Депутат зробив це за особистою заявою.

Тож на посаді нині залишаються:

Азарова Любов Петрівна; Антоненко Олександр Володимирович; Бородавка Інна Володимирівна; Вінничук Людмила Володимирівна; Гавриленко Анатолій Миколайович; Гетманенко Ольга Олегівна; Ємець Людмила Вікторівна; Іванисенко Віталій Анатолійович; Іващенко Андрій Анатолійович; Кабацький Олександр Прокопович; Каракуц Тетяна Юріївна; Коровченко Сергій Олександрович; Куліш Анастасія Іванівна ; Ляшко Надія Вікторівна; Мацегора Валентина Степанівна; Пасічник Ростіслав Анатолійович; Ребров Андрій Владиславович; Рокочий Олексій Олексійович; Синяк Сергій Олексійович; Стороженко Віктор Іванович; Токарчик Олександр Іванович; Троян Ольга Миколаївна; Шнипко Сергій Миколайович.

Початковий склад депутатів — 34, тож у разі потреби кворум для ухвалення рішень тут є.

Які депутати Маріупольської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Маріупольській міській раді чинними є 43 депутати. Посадовці зазначають, що впродовж жовтня 2025 року — жовтня 2026 року повноваження склала лише депутатка Ксенія Костянтинівна Сухова. Її відкликали за народною ініціативою.

Для довідки: Відкликання за народною ініціативою — процедура, яка дозволяє достроково припинити повноваження депутата. Ініціювати її може місцева організація політичної партії, від якої його обрали, а також громадяни України серед виборців відповідного округу. Зробити це можливо не раніше, ніж через рік після набуття депутатом повноважень. Відкликати депутата можна, якщо: він порушив положення законодавства України, що підтверджує судове рішення, яке вже набрало чинності;

протягом року пропустив понад половину пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, а також без поважних причин не виконував свої обовʼязки у виборчому окрузі;

практична діяльність депутата не відповідає основним принципам і положенням передвиборчої програми місцевої організації політичної партії, від якої його обрали;

депутат не звітував перед виборцями та не проводив зустрічі з ними;

депутат із багатомандатного округу не увійшов до фракції місцевої організації партії, від якої його обрали за списком, або ж припинив своє членство у фракції.

Що саме стало причиною відкликання повноважень Ксенії Сухової, у відповіді не уточнюють.

Також у наданому списку журналісти Вільного Радіо не дорахувалися Олександра Володимировича Баландіна та Наталі Анатоліївни Сотникової. Як уточнили у виконкомі міської ради, повноваження цих депутатів припинили в березні 2025 року та листопаді 2024 року відповідно, адже їх засудили до позбавлення волі. Ці депутати були фігурантами кримінальних справ про колабораційну діяльність, але про вироки в міськраді дізналися лише 2026 року.

Так, згідно з матеріалами суду, у квітні 2022 року Олександр Баландін добровільно обійняв посаду так званого “начальника відділу фізкультури, спорту й туризму” в окупаційній адміністрації Маріуполя. На ній чоловік зокрема впроваджував політику відповідного псевдоміністерства так званої “ДНР”, а також агітував жителів міста до співпраці з окупантами. За це його засудили до семи років позбавлення волі. Також йому заборонили десять років обіймати посади, повʼязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також у всіх державних органах, установах та організаціях і вирішили конфіскувати все його майно на користь держави. Вирок винесли заочно, адже ексдепутат, ймовірно, і досі перебуває на тимчасово непідконтрольній території.

Наталя Сотникова ж, як ідеться у вироку, у 2022 році добровільно обійняла псевдопосаду помічниці голови окупаційної адміністрації Маріуполя. На ній жінка зокрема розробляла пропозиції щодо планів роботи свого керівника, брала участь у підготовці офіційних візитів за його участі та прийомів громадян. За це її засудили до семи років позбавлення волі без права десять років обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також займатися господарською діяльністю. Крім того, все її майно повинні конфіскувати на користь держави. Але ексдепутатку також засудили заочно, тож відбувати покарання вона ще не почала.

Наразі 10 із 43 чинних депутатів також є фігурантами справ про колабораціонізм. Загальний список обранців має такий вигляд:

Агібалов Валерій Вікторович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Амелякін Роман Михайлович; Бодня Ірина Олександрівна; Борисенко Лілія Семенівна; Бородін Максим Володимирович; Бурлаков Сергій Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Вікатто Геннадій Миколайович; Гринько Оксана Олександрівна; Дмитрієв Олександр Володимирович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Дорошенко Юрій Володимирович; Дужик Богдан Вікторович; Єсаян Едуард Михайлович; Железняк Олександр Васильович; Жигіль Володимир Геннадійович; Іващенко Костянтин Володимирович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Істратов Вадим Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Калачова Вікторія Вікторівна (проти неї відкрили кримінальне розслідування щодо її ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Карнаух Костянтин Прокопович; Карпенко Олена Василівна (проти неї відкрили кримінальне розслідування щодо її ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Кільдішов Ярослав Олегович; Клименко Володимир Степанович; Комаров Олександр Валерійович; Курилова Яна Вадимівна; Мамаєва Лариса Григорівна; Малицький Андрій Анатолійович; Олійник Олександр Олегович; Онацький Валерій Анатолійович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Павлюк Ніна Іванівна; Пікула Ольга Петрівна; Погодін Олег Васильович; Прохоренко Борис Валентинович; Расказов Олексій Павлович; Сухомлинова Катерина Миколаївна; Тук Олександр Олександрович; Ткач Максим Миколайович; Федай Андрій Олександрович; Хаджинов Дмитро Михайлович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Халявінський Олександр Юрійович; Хармишев Євген Олександрович (проти нього відкрили кримінальне розслідування щодо його ймовірної підтримки повномасштабного російського вторгнення в Україну); Харченко Олег Віталійович; Ходаріна Кристина Валеріївна; Хліменкова Катерина Валентинівна; Яковенко Володимир Васильович.

Кількісно міська рада вважається повноважною. Але через те, що в її складі є депутати від заборонених політичних партій, а деякі інші депутати від інших партій не підтримують із нею звʼязок, кворуму там немає.

Які депутати Мирноградської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Мирноградській міській раді чинними залишаються 13 депутатів. Упродовж минулого року ніхто повноважень там не складав.

Отже, чинними депутатами є:

Бузівська Марина Володимирівна; Жук Алевтина Вʼячеславівна; Забєля Максим Сергійович; Зябрев Олександр Анатолійович; Конько Людмила Ігорівна; Кулик Сергій Володимирович; Матюшкіна Алла Євгенівна; Оніпко Анна Юріївна; Пономаренко Олександр Геннадійович; Сирота Вʼячеслав Анатолійович; Сущенко Ірина Володимирівна; Требушкін Олексій Валерійович; Холодова Оксана Леонідівна.

Кворуму в міській раді немає — у 2020 році туди обрали 33 депутати.

Які депутати Новогродівської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Новогродівській міській раді чинними є 19 депутатів. Їх кількість залишилася незмінною з минулого року — повноважень ніхто не складав.

На посаді залишаються:

Балінов Олександр Олександрович; Безручко Наталія Павлівна; Бєгалі Лілія Валеріївна; Бєлік Сергій Олександрович; Джигірєй Світлана Сергіївна; Ємцов Едуард Миколайович; Золотарська Інна Володимирівна; Константинов Олексій Олексійович; Куцміда Альона Василівна; Левченко Григорій Степанович; Ляшенко Едуард Олексійович; Мусейко Костянтин Іванович; Ольховик Інна Григорівна; Онанко Дмитро Сергійович; Орлата Ірина Адольфівна; Пашинський Ігор Станіславович; Присяжний Василь Іванович; Сапотницька Валентина Володимирівна; Терещенко Ігор Миколайович.

Кворум у міській раді зберігається.

Які депутати Покровської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Покровській міській раді чинними залишаються десять депутатів. Із жовтня 2025-го по жовтень 2026-го повноваження за особистою заявою склали двоє:

Тришкін Дмитро Володимирович;

Циганок Іван Іванович.

Наразі чинними є:

Воробйова Ірина Михайлівна; Долга Анастасія Геннадіївна; Іваньо Наталія Вікторівна; Коваленко Ольга Олександрівна; Красний Геннадій Васильович; Моісеєнко Сергій Валерійович; Оріщенко Денис Сергійович; Павлюкович Світлана Миколаївна; Радченко Тетяна Миколаївна; Хижняк Володимир Олексійович.

Оскільки у 2020 році в міській раді було 38 депутатів, кворуму для ухвалення рішень вона не має.

Які депутати Святогірської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Святогірській міській раді чинними залишаються 20 депутатів. За рік, як і за період повномасштабної війни свої повноваження ніхто не складав. Але двоє обранців із початкового складу ради померли: Раїса Павлівна Лещенко та Олександр Сергійович Мельник.

На листопад 2026 року чинними є:



Бакуменко Леонід Анатолійович; Баранова Жанна Олексіївна; Божко Тетяна Василівна; Варченко Олена Анатоліївна; Волкова Олена Георгіївна; Воробйова Тетяна Василівна; Журавльова Тетяна Іванівна; Клименко Олексій Олексійович; Климович Дмитро Юрійович ; Колесніков Володимир Олександрович; Ксєнофонтов Ігор Васильович; Левченко Тетяна Йосипівна; Недава Анатолій Євгенійович; Полесов Сергій Сергійович; Поух Григорій Володимирович; Редченко Федір Іванович; Роншина Інна Олександрівна; Синяк Любов Костянтинівна; Стукало Едуард Олексійович; Чинчевич Ірина Володимирівна.

Кількісно кворум у міській раді зберігається. Однак у військовій адміністрації зазначають: через бойові дії, евакуацію депутатів до більш безпечних місць і відсутність звʼязку з деякими обранцями важко спрогнозувати, чи збереться рада на засідання, коли така можливість настане.

Які депутати Селидівської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Селидівській міській раді чинними є 24 депутати. У початковому складі їх було 26, але двоє померли ще до початку повномасштабного вторгнення.

Наразі на посаді залишаються:

Авдієнко Руслан Олександрович; Вавілкіна Юлія Миколаївна; Ворона Олена Василівна; Задума Олександр Юрійович; Іскандарян Маргарита Арміковна; Каразамфір Сергій Степанович; Коломоєць Олександр Іванович; Косенок Олександр Михайлович; Міненко Дмитро Володимирович; Муратов Павло Станіславович; Мухаметвалієва Тетяна Сергіївна; Пєхов Сергій Васильович; Пронський Вʼячеслав Станіславович; Рубцов Юрій Володимирович; Рубцова Анастасія Борисівна; Суков Арсеній Михайлович; Суков Артур Михайлович; Суков Руслан Михайлович; Фомін Мирослав Миколайович; Хітова Олена Іванівна; Шевченко Олександр Миколайович; Шимко Анна Олексіївна; Шостак Ігор Степанович; Шостак Олександр Євгенійович.

Кворум для ухвалення рішень у міській раді є.

Які депутати Сіверської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Сіверській міській раді чинними залишаються 15 депутатів. Із жовтня 2025 року по жовтень 2026 року за особистою заявою свої повноваження склали шестеро:

Алефірова Світлана Іванівна;

Бакулова Оксана Сергіївна;

Іванов Олексій Володимирович;

Мороз Олександр Юрійович;

Олійник Юлія Анатоліївна;

Сірокурова Людмила Володимирівна.

Тож чинними є:

Бабенко Антон Олегович; Бабенко Людмила Петрівна; Баканов Сергій Михайлович; Волошина Тетяна Вікторівна; Зозуля Світлана Вікторівна; Кіхтєва Ганна Олександрівна; Косаван Юрій Володимирович; Кутовий Віктор Григорович; Матієшин Василь Михайлович; Мокляк Алла Анатоліївна; Рєзніков Дмитро Володимирович; Савченко Юліана Володимирівна; Таратухіна Анна Володимирівна; Трифонов Олександр Олександрович (щодо нього проводили розслідування за ймовірну співпрацю з окупантами , але про актуальний стан справи військовій адміністрації невідомо); Щепенко Тетяна Георгіївна.

Кворум для ухвалення рішень є, адже початковий склад міської ради — 22 депутати.

Які депутати Соледарської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Соледарській міській раді чинними є 13 депутатів. Упродовж жовтня 2025 року — жовтня 2026 року достроково склали повноваження двоє:

Зелений Вадим Олегович (за особистою заявою);

Зелений Ігор Ігорьович (за особистою заявою).

Наразі чинними залишаються:

Бондарчук Ірина Леонідівна; Боровик Володимир Іванович; Ватутіна Ганна Сергіївна; Волошинов Валерій Володимирович; Гребеник Гелена Геліївна; Кобзар Олексій Володимирович; Колісніченко Віталій Олександрович; Ляшенко Валентина Василівна; Петров Сергій Михайлович; Степаненко Ігор Миколайович; Степаненко Олександр Миколайович; Шакун Юрій Володимирович; Шванік Олександр Михайлович.

Загальний склад міської ради налічував 26 депутатів, тож на листопад 2026-го вона вважається повноважною.

Які депутати Часовоярської міської ради залишаються на посаді восени 2026 року

У Часовоярській міській раді чинними залишаються 25 депутатів. Жоден із них не складав повноважень, а загальна кількість депутатів у раді зменшилася через смерть Олександра Васильовича Захарова ще 2023 року.

Чинними залишаються:



Адоєвцева Тамара Броніславівна; Акіменко Едуард Васильович; Бойко Людмила Леонтіївна; Борейчук Юрій Вікторович; Бречко Володимир Володимирович; Бубнова Катерина Вікторівна; Буслов Віктор Юрійович; Гавага Костянтин Володимирович; Галич Валентина Миколаївна; Гордієнко Валерія Сергіївна; Гранкін Олександр Григорович; Лобачов Сергій Сергійович; Макарович Руслан Григорович; Пиляєв Вячеслав Миколайович; Плаксій Галина Вахтангівна; Решетняк Наталя Олексіївна; Русанова Вікторія Володимирівна; Столбовський Олег Анатолійович; Сурінова Світлана Миколаївна; Ткаченко Людмила Анатоліївна; Федій Тетяна Вікторівна; Хайнус Олександр Стефанович ; Халимендик Микола Миколайович; Чаус Галина Анатоліївна; Чаус Сергій Валерійович (не складав своїх повноважень, але за особистою заявою не виконує обовʼязки депутата з 2022 року — тоді його призначили очільником Часовоярської МВА).

Кворум для ухвалення рішень тут залишається.

Раніше ми розповідали, що українці за кордоном матимуть право голосу на повоєнних виборах, але балотуватися зможуть не всі. Для охочих стати обранцем діє вимога цензу осілості, тобто обов’язкова кількість років проживання в Україні перед виборами. Винятку для тих, хто виїхав через війну, досі не ухвалили.