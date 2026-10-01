Комбату Андрію Купріянову надали звання Героя України за успіхи в межах операції “Вівальді” біля Лимана

Командир батальйону 125 ОВМБр Андрій Купріянов. Фото: Володимир Фокін

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Командиру батальйону 125 окремої важкої механізованої бригади Андрію “Дарвіну” Купріянову надали звання Героя України та вручили орден “Золота Зірка”. Під його керівництвом бійці не тільки звільнили населені пункти поблизу Лимана, а й ізолювали окупантів та перерізали їхню логістику. Усе це в межах операції “Вівальді”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України, а деталі розповіли у пресслужбі.

Там розповіли, що глава держави вручив орден “Золота Зірка” та надав звання Героя України старшому лейтенанту Андрію “Дарвіну” Купріянову. З 2022-го він пройшов шлях від командира взводу до командира механізованого батальйону. Чоловік брав участь в обороні та звільненні як Донецької, так і Луганської областей.

Разом із тим Купріянов особисто очолював контрнаступальні та штурмові дії поблизу Бахмута, Хромового, Курдюмівки, Кліщіївки та населених пунктів поблизу Краматорська. А у серпні 2026 року — в межах операції “Вівальді” — підрозділи батальйону під його керівництвом не лише звільняли населені пункти, а й перерізали логістику росіян та ізолювали їх від підкріплення.

Завдяки цьому, зазначив президент, були створені умови для подальшого просування Сил оборони. Також українським бійцям вдалося знищити майже 200 окупантів, а ще близько 20 — поповнили наш обмінний фонд.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Нагадаємо, бійці 20-ї окремої бригади “К2” змогли доставити до Лимана гуманітарну допомогу для цивільних жителів. Нині заїзд до громади знаходиться під постійним вогневим контролем російських військ.