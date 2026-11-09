10 світлин Краматорська в обʼєктиві військової в листопаді 2026 року

Краматорськ восени 2026 року. Фото: Ірина Рибакова

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

“Дим, димок або й навіть чорне димище на все небо”, — так описує теперішні пейзажі Краматорська пресофіцерка 93 ОМБр “Холодний Яр” Ірина Рибакова. На тлі посилених російських ударів по цивільній інфраструктурі більша частина міста залишається без електроенергії, що впливає на подачу води й тепла. Пересуватися населеним пунктом також подекуди доводиться пішки через загрозу дронових атак. Усе це військова зафільмувала наприкінці жовтня та на початку листопада, ми — публікуємо її світлини далі.

Який вигляд має Краматорськ восени 2026 року

За словами пресофіцерки Ірини Рибакової, російські війська руйнують у Краматорську не лише житловий фонд, а й мости, щоб зробити їх непроїзними. Містом подекуди доводиться ходити пішки через загрозу дронів: “Заїжджати та виїжджати страшно — рандомно палять машини”.

Читати також: “По зруйнованому мосту під дронами”: з Краматорська евакуювали маломобільних та ще трьох дітей

Світло не можуть відновити для близько 70% громади через посилені атаки, ускладнену логістику та знищення критичної інфраструктури. Як розповідав Вільному Радіо представник військової адміністрації Ігор Єськов, окупанти полюють на бригади електриків FPV-дронами, тож до частини об’єктів доїхати неможливо. Через це страждає й водопостачання: за словами Рибакової, містяни ходять з баклагами, а запитання “Де ви набираєте воду?” стало початком кожної розмови з незнайомцями в магазині чи на вулиці.

Звичною стала й картина диму після чергового удару. “На горизонті постійно щось горить. Рідко коли не побачиш дим, димок або й чорне димище на все небо”, — каже військова.

Читати також: “Пережила орків у 2014-му”: який вигляд має зруйнована Росією будівля виконкому в Краматорську

Серед деталей, які також зафіксувала пресофіцерка, — український стяг знову майорить на флагштоку в парку “Ювілейний”. Російські війська вже не раз його нищили.

Нагадаємо, влада Краматорської громади понад удвічі розширила перелік багатоквартирних будинків, які через свій технічний стан та наближеність до небезпеки не отримуватимуть централізованого опалення у сезон 2026-2027.