Евакуація людей з Краматорська, серпень 2022 року. Фото: Краматорська МВА

У Краматорській громаді запевняють, у них є план евакуації, але він має обмежений доступ. Водночас окремих домовленостей про прийом або розміщення евакуйованих в інших регіонах немає.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Краматорської міської військової адміністрації.

Посадовці зазначили, що першочергово вивозять найбільш уразливі категорії населення — дітей, людей на цілодобовому утриманні та із залежністю від безперервної медичної допомоги. За потреби допускають обов’язкову, у тому числі примусову, евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Організацію евакуації координують органи місцевого самоврядування через комісії з питань евакуації. Міську комісію очолює заступник начальника з питань діяльності виконавчих органів.

Краматорська міська військова адміністрація підтвердила наявність Плану цивільного захисту на особливий період. У ньому є окремий розділ про евакуацію у разі загрози або початку бойових дій. Документи мають гриф “Для службового користування”, тому їх не оприлюднюють.

Де можна отримати інструкції та що відомо про розміщення

Інформацію про алгоритм евакуації надають і планують надавати через звернення до органів влади, консультації під час отримання соц- або адмінпослуг, через “гарячі лінії”, офіційні сторінки міської адміністрації, соцмережі, пункти незламності та гучномовні повідомлення.

Втім, окремих домовленостей про розміщення жителів Краматорської громади в інших областях немає. У відповіді на запит зазначили, що це вирішують на рівні уряду та обласної адміністрації. Кількість місць для переселення також не визначили. У бюджеті громади не передбачені кошти на забезпечення евакуйованих харчуванням, тимчасовим житлом і медичною допомогою.

Для довідки: Питаннями прийому та розміщення мешканців територіальних громад на випадок масової евакуації опікуються Уряд України та Донецька обласної державна адміністрація. Вони визначають регіони України, в які можуть централізовано виїхати евакуйовані та тимчасово оселитися. Втім на випадок загострень місць критично бракує. Наприклад, протягом серпня майже 900 евакуйованих жителів Донеччини отримали прихисток у більш безпечних регіонах. Водночас, протягом неповного тижня з 18 по 23 серпня, з Донеччини треба було забрати та розмістити десь понад 7 тисяч цивільних. В таких умовах складніше домовитись про місця розселення з конкретних громад, якщо у влади немає попередніх домовленостей. Прихистки від держави є майже в кожній області, але не всі вони мають належні умови для проживання. Журналісти Вільного Радіо підготували переліки по кожній з областей. Наприклад, контакти прихистків у Рівненській, Кіровоградській, Житомирській, Закарпатській та Волинській областях. Про наявність місць також варто уточнювати додатково, адже ця інформація надто швидко змінюється.

Додамо, що станом на липень 2025 року в Краматорську проживали близько 53 тисячі жителів. Про це в телеефірі повідомляв начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як відбувається виїзд у жовтні 2025 року, і які ресурси є у Краматорської громади

Нині жителі виїжджають переважно самостійно або з допомогою волонтерів. За потреби залучають поліцію, ДСНС та міжнародні гуманітарні організації. В МВА додали, що для евакуації є достатньо транспорту, закупівлю додаткових автобусів не планують. Для людей на апаратах життєзабезпечення є спеціалізований медичний автотранспорт.

Рейси евакуаційних потягів наразі відсутні.

Зазначимо, водночас до Краматорська ходять регулярні щоденні потяги, якими можна виїхати. Відмінність в тому, що на потяг треба купити квиток.

У громаді запевняють, тут є резерв пального для евакуаційних машин. Також створили шість стаціонарних пунктів очікування для виїзду до безпечніших регіонів. Їхні адреси не оприлюднюють із міркувань безпеки, про них повідомляють адресно.

Як організований процес евакуації в інших громадах

Ми вже писали про те, як у Лиманській громаді підготовлені до евакуації. Для людей визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях. Процес координують рятувальники, поліція, військові та волонтери. Коштів на евакуацію в місцевому бюджеті не передбачили.

На підготовку до евакуації у Святогірській громаді на рік заклали понад 600 тисяч гривень, мають три автобуси для перевезень і активно залучають волонтерів та благодійників. Евакуйовані з громади можуть їхати до Тернопільської та Хмельницької областей.

У Слов’янській громаді спеціальна комісія з питань евакуації діє з весни 2024 року. До транзитних центрів у Харківській та Дніпропетровській областях щоденно курсує безкоштовний автобус. Сім’ї з дітьми, які вирішать евакуюватися та звернуться до МВА, можуть безплатно розмістити у громадах Закарпаття та у місті Дрогобич на Львівщині.

Журналісти Вільного Радіо також звернулися і до Костянтинівської громади щодо інформації про евакуаційні плани. У відповіді адміністрація не надала даних, пославшись на законодавчі обмеження.

Нагадаємо, за останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще 170 неповнолітніх. Однак близько 800 дітей поки не покинули небезпеку.