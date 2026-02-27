Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

На 27 лютого у ділянка залізниці між Лозовою та Краматорськом залишається небезпечною для руху поїздів, тому на напрямку працює автобусний об’їзд. Безпекові обмеження на залізниці в районі Барвінкового запровадили майже місяць тому — 28 січня. Це сталося після атаки по потягу.

Актуальними даними про статус руху поїздів у прифронтових й прикордонних регіонах поділилися у пресслужбі Укрзалізниці.

“Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська”, — пишуть в УЗ.

У часи обмеження руху поїздів по території Донецької області жителі регіону можуть дістатися станції в Лозовій на Харківщині, де нині кінцева краматорського напрямку, за допомогою безкоштовних автобусів. Рейси організувала гуманітарна місія “Проліска”.

Записатися на автобус можна з 9:00 до 18:00 за номером: +38 (099) 369-28-18. Оператор повідомить деталі щодо місця та часу посадки.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.

Кінцевою зупинкою поїздів, які прямували до та з Краматорська, стало місто Барвінкове на Харківщині. Втім, наприкінці січня 2026-го у цьому районі атакували пасажирський поїзд дронами — були загиблі та поранені.

Через це наприкінці січня 2026 року, Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.