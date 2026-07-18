Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: ДСНС Донеччини

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Найбільше руйнувань за добу зафіксували в Краматорську, де російські війська пошкодили десятки житлових будинків, заклад освіти, пожежну частину та інші цивільні обʼєкти. В Іверському та Семенівці російські атаки забрали життя трьох цивільних, ще восьмеро людей дістали поранень в інших населених пунктах області. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак.

Під обстріли окупантів потрапили 11 населених пунктів Донеччини

17 липня російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донецької області. Як повідомили в обласній поліції, за добу правоохоронці зафіксували 1 349 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем опинилися Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Донецьке, Райгородок, Ясногірка, а також села Долина, Іверське та Семенівка.

В Іверському російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків 60 і 61 року, ще дві жінки віком 64 і 85 років зазнали поранень. Після влучання зайнявся автомобіль, рятувальники ліквідували пожежу.

Ще одна цивільна людина загинула в Семенівці.

Краматорськ зазнав 13 ударів, зокрема чотирьох — авіабомбами “КАБ-250”. Поранень зазнали двоє людей , серед них — дворічний хлопчик. Пошкоджені 20 багатоквартирних і два приватні будинки, піцерія, магазин, заклад освіти, пожежна частина, адміністративна будівля, виробничий цех, два сміттєвози та автомобіль.

На Дружківку російські війська скинули три авіабомби “КАБ-250”. Поранення дістала одна людина, пошкоджені десять багатоквартирних будинків.

У Миколаївці поранені двоє мирних жителів. Також обстріл пошкодив об’єкт інфраструктури.

У Добропіллі через російську атаку постраждала одна людина.

По Ясногірці російські війська били чотирма авіабомбами, реактивною системою залпового вогню “Торнадо-С” та FPV-дроном. Пошкоджені 11 приватних будинків, також є руйнування у промисловій зоні.

Слов’янськ росіяни атакували авіабомбою “КАБ-250”. Пошкоджене підприємство. За інформацією ДСНС, після удару виникла пожежа складської будівлі площею 40 квадратних метрів, яку рятувальники ліквідували.

У Донецькому пошкоджений багатоквартирний будинок, а в Райгородку — шість приватних осель.

Загалом за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 482 людей, у тому числі 45 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 17 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки ударів по Донеччині 17 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найчастіше йшли в атаку на Покровському напрямку

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 276 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку окупанти 21 раз намагалися прорвати українську оборону в районах Лимана та Озерного, а також у напрямках Новоселівки, Дробишевого та Ямполя;

на Слов’янському напрямку російські війська здійснили 23 штурмові дії в районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку загарбники шість разів атакували у напрямках Малинівки та Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 19 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямках Молочарки та Русиного Яру;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурми. Російські війська атакували у напрямках Новопавлівки, Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького;

на Олександрівському напрямку окупанти здійснили одну атаку в напрямку Березового.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми писали, що через зруйновані мости потрапити до Лимана можна лише човном через Сіверський Донець. Гуманітарні вантажі до міста вже не доставляють, а евакуацію місцевих жителів проводять тільки вночі. Ті, хто досі залишається у громаді, живуть у підвалах і погребах без електрики, газу, зв’язку та іншої інфраструктури, використовуючи воду зі свердловин.