Соціальний захист. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування, а також центр соціально-психологічної допомоги досі перебувають у прифронтовій Дружківці, через що не можуть працювати повноцінно. Утім, у регіоні обмірковують їхню релокацію, щоб знову надавати соцпослуги в повному обсязі.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили в Управлінні сімʼї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ДонОДА.

Соцгуртожиток і центр соціально-психологічної допомоги — єдині підпорядковані управлінню комунальні заклади, що досі залишаються на Донеччині. Нині вони продовжують працювати у Дружківці, проте через активні бойові дії не можуть гарантувати безпечне перебування своїх відвідувачів, тож стаціонарні соціальні послуги більше не надають.

Водночас працівники обох закладів продовжують вести документацію, працювати над збереженням їхнього майна й кадрового потенціалу тощо. Окремі заходи вони проводять дистанційно. Та все ж управління хоче, щоб соцгуртожиток і центр соціально-психологічної допомоги знову могли надавати послуги повноцінно, тож обмірковує їхню можливу релокацію.

“Управлінням опрацьовуються питання щодо можливого тимчасового переміщення закладів до більш безпечних регіонів України для відновлення надання соціальних послуг у повному обсязі”, — розповіли Вільному Радіо в установі.

Нагадаємо, війська країни-агресорки регулярно завдають ударів по Дружківці. Протягом останніх тижнів травня 2026 року місто щодня потерпало від обстрілів різної інтенсивності. Найбільше постраждалих було 24 травня, коли росіяни вдарили по Дружківці 250-кілограмовою авіабомбою. Наступного дня в поліції повідомляли про одну загиблу й 13 поранених у місті внаслідок атаки. Утім, більше загиблих було 21 травня, коли окупанти атакували Дружківку з авіації та дроном. Тоді, як повідомили наступного дня, четверо людей не вижили і ще девʼять дістали поранень.

27 травня вночі російські війська вдарили дроном по приватній оселі в місті. Там загинув місцевий мешканець.