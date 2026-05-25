Наслідки російських атак у Донецькій області, 24 травня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом неділі, 24 травня, російські війська продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області. Поліції загалом вдалося зафіксувати 1307 таких атак: вони припали як по лінії фронту, так і по житлових кварталах регіону. Найбільше жертв серед цивільних було у Дружківці: там за добу загинула одна цивільна, поранені ще 13 людей.

Не менше шести населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Олександрівка та село Маяки, — у цих населених пунктах поліція за добу фіксувала влучання російських авіабомб та дронів.

По Дружківці російські військові били 250-кілограмовою авіабомбою та шістьма FPV-дронами — там загинула цивільна жінка 70 років, поранені ще 13 мешканців. Постраждали два багатоквартирні та один приватний будинок.

Одна людина поранена після влучання FPV-дрона у Маяках Святогірської громади. Також там пошкоджене авто.

По Краматорську за добу били 9 разів — пошкоджені два багатоквартирні будинки, ринок, палац культури та підприємство.

У Слов’янську водночас за добу постраждали багатоквартирний будинок та чотири цивільні авто, у Миколаївці — сім багатоквартирних та 10 приватних будинків, а також заклад освіти. Були руйнування і в Олександрівці, там зазнала руйнувань лікарня.

Загалом за добу, за даними поліції, на Донеччині постраждали 34 цивільні об’єкти. З них 23 — це житлові будинки.

Після опівночі, вже 25 травня, росіяни завдали нових ударів по Краматорську. Там відомо про поранення щонайменше трьох місцевих мешканців, а також про руйнування цивільної інфраструктури.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували за у Високопіллі, Різниківці та Свято-Покровському.

Сили оборони зупинили 38 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 11 разів намагалися вклинитися в оборону поблизу Дробишевого, Діброви, Ямполя, Лиману, Ставок;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували вісім разів у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Різниківки;

поблизу Никифорівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки провели один бій;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 15 атак біля Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмових дій у районах Торецького, Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Муравки, а також у напрямку Кучерового Яру, Шевченка та Білицького.

