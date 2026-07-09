Начальник Мирноградської ВА Третяк отримав компенсацію за зруйноване житло та разом з родичами купив квартиру у столиці

Юрій Третяк. Фото: Вільне Радіо

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Наприкінці травня 2026 року начальник Мирноградської ВА Юрій Третяк задекларував, що отримав компенсацію за зруйноване житло в Донецькій області. Грошей не вистачило на окреме житло, втім родина змогла додати їх до заощаджень та придбати квартиру в столиці.

Дані про компенсацію Юрія Третяка журналісти Вільного радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Посадовцю виплатили 399 217 грн.

Зазначимо, у декларації за 2025 рік Юрій Третяк вказував, що мав третину права власності на квартиру у Мирнограді площею 44 м². Крім цього його дружина мала квартиру, теж у Мирнограді, площею 29 м². З 2024 року посадовець проживає у Павлограді Дніпропетровської області, де орендував квартиру.

Для довідки: Мирноградська громада — серед лідерів за виплатою компенсацій за зруйноване війною житло. Комісія регулярно розглядає заяви та станом на травень 2026 року вже погодила виплати майже 1700 місцевим. Як розповідав Вільному Радіо Юрій Третяк, 90% усіх звернень місцевих до представників влади — питання щодо компенсації за зруйноване житло. “Якщо будинок пошкоджений, а не зруйнований — що зробиш?”: очільник Мирноградської МВА про ситуацію в громаді та компенсації

Чоловік додав до отриманих як компенсацію зруйнованої квартири грошей збереження родини (він мав у 2025 році 15 тисяч євро готівки, а також допомогли заощадження дружини), та придбав квартиру у Києві.

Житло у столиці обійшлося родині посадовця орієнтовно у 60 тисяч доларів (третину — 987 895 грн вніс посадовець за свою частку квартири).

За даними Державного реєстру майнових прав, Третяк придбав ⅓ частку права власності на квартиру, яка розташована у східній частині столиці — Дарницькому районі. Це двокімнатна квартира у старому житловому фонді загальною площею 51 м².

Право власності на квартиру оформили на трьох людей — Юрія Третяка, його дружину Наталію та сина Єгора.

Більше про родину та біографію Юрія Третяка читайте у досьє Вільного Радіо

Оскільки Третяк частково оплатив квартиру компенсаційними коштами, Міністерство розвитку громад та територій наклало на квартиру обтяження, яке забороняє продавати її протягом наступних 5 років.

Нагадаємо, у червні 2026 року начальник Ольгинської селищної військової адміністрації Артем Єфіменко отримав 2 млн грн як житловий ваучер від держави та купив квартиру у Дніпрі. Журналісти Вільного Радіо розповідали за яких умов він отримав ці гроші та яку квартиру придбав за них у Дніпрі.