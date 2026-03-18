Обвинуваченому митрополиту Святогірської лаври Арсенію зробили операцію на серці

Намісник Святогірської лаври Арсеній після операції. Фото: Святогірська лавра

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

18 березня наміснику Святогірської лаври Арсенію, який фігурує у двох справах, провели операцію на серці. Чоловіка обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про ЗСУ. Раніше священника звільнили з-під варти у СІЗО, після чого він проходив обстеження.

Про це повідомили у Свято-Успенській Святогірській лаврі.

Там розповіли, що операція тривала кілька годин та завершилася успішно. У Лаврі переповідають слова медиків, які стверджують, що майже 2-річне перебування Арсенія в СІЗО “сильно погіршило його стан”.

“Ще трохи — і почалися б незворотні наслідки, так що операція вже б не допомогла. Попереду реабілітаційний період”, — йдеться у повідомлені.

Після того, як 25 лютого священника звільнили із СІЗО, він проходив необхідні обстеження та підготовку до операції через серйозні проблеми серцево-судинної системи, кажуть у Святогірській лаврі. Згодом стало відомо, що засідання суду, яке мало відбутися 13 березня 2026 року щодо справи Арсенія — в миру Ігоря Яковенка —, перенесли. Чоловік перебував на лікуванні в одній з київських лікарень.

Наступне засідання запланували на 26 березня.