Ілюстративне фото: InfoCar

Комунальне підприємство з Покровська визначило постачальника легкового автомобіля для власних потреб і обрало дизельний Renault Duster 2025 року випуску. Закупівлю провели за спрощеною процедурою через безпекову ситуацію у громаді.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro.

Комунальне підприємство “Покровськводоканал” планує придбати легковий автомобіль Renault Duster Evolution 2025 року випуску, який має такі параметри:

дизельний двигун об’ємом 1,5 літра та потужністю 115 кінських сил,

механічну 6-ступінчасту коробку передач,

передній привід,

кузов зеленого кольору.

На закупівлю автівки виділили 1 158 720 гривень з ПДВ з місцевого бюджету.

Переможцем визначили ТОВ “Автотрейдінг-Дніпро”. Саме це підприємство має поставити автомобіль у Покровськ у період з 22 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року.

Закупівлю провели без відкритих торгів. У документах зазначають, що таку процедуру застосували через розташування Покровська у зоні активних бойових дій. Перед визначенням постачальника замовник провів моніторинг комерційних пропозицій на аналогічний автомобіль, щоб обрати найменш витратний варіант. Під час порівняння цін розглядали три пропозиції.

ТОВ “Атлант Моторз” запропонувало автомобіль за 1 162 500 гривень з ПДВ;

ТОВ “Соллі Плюс. Кременчук” — за 1 165 000 гривень з ПДВ;

ТОВ “Автотрейдінг-Дніпро” надало пропозицію з найнижчою ціною — 1 158 720 гривень з ПДВ, що і стало підставою для вибору цього постачальника.

ТОВ “Автотрейдінг-Дніпро” зареєстроване у селищі Слобожанське на Дніпропетровщині. Підприємство працює понад 16 років і спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами. У відкритих джерелах воно згадується у двох журналістських розслідуваннях, при цьому прямого зв’язку фірми з описаними у них подіями не фіксували.

На вторинному ринку аналогічний Renault Duster Evolution 1,5D пропонують за цінами від 1 032 185 до 1 153 000 гривень з ПДВ. На інших торговельних майданчиках вартість коливається у подібному діапазоні.

Яка ситуація в Покровську

За даними аналітичного проєкту DeepState, місто на момент публікації закупівлі є частково окупованим.

Нині лінія зіткнення у Покровську проходить по всій залізничній колії у центральній частині міста. Українські оборонці проводять засідки та рейди південніше від залізниці, аби знищити окупантів. Водночас російські війська не полишають спроб проникнути у північну частину населеного пункту.

Покровський напрямок залишається найскладнішим для Сил оборони України: росіяни перекидають туди додаткові сили та намагаються проникнути до Мирнограда. Серед поповнення військ армії країни-агресорки — 76 десантно-штурмова дивізія з Пскова, яка бере участь у боях на Донеччині ще з 2014 року, а також перебувала у Бучі під час окупації міста на початку вторгнення.

Також росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, щоб зайти на Дніпропетровщину. Ситуацію ускладнює густий туман.

Раніше ми розповідали, що у Покровській громаді за неповні два місяці роботи комісій загальна сума компенсацій, виплачених за зруйноване війною житло, зросла більш ніж на 280 мільйонів гривень. Водночас виплат за пошкоджене житло цьогоріч не нараховували.