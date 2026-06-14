Евакуація. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надзвичайки Донеччини евакували більш як 13 тисяч людей з регіону. За останній рік — близько пʼяти сотень.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яків Немикін.

За його словами, нині евакуація мирного населення залишається одним із головних напрямів роботи рятувальників. Вона займає приблизно п’яту частину всієї діяльності служби. Зокрема, у силах ДСНС цим займається евакуаційний екіпаж “Фенікс”, який вивозить людей із прифронтових територій.

Від початку повномасштабного вторгнення співробітники ДСНС евакуювали з Донеччини понад 13 тисяч людей. З початку 2026-го — близько 500 мешканців громад.

Раніше рятувальники також забезпечували підвезення людей до евакуаційних потягів. Нині цей напрям роботи припинили.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.