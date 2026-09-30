Президент Зеленський 30 вересня відвідав військових на Лиманському напрямку

Президент та військове керівництво ЗСУ під час візиту на Лиманський напрямок, 30 вересня 2026 року. Фото: Офіс Президента України

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Напередодні Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями 66-ї окремої механізованої бригади на її пункті управління, а також вручив ордени її бійцям. Бригада входить до Третього армійського корпусу ЗСУ та разом з іншими його підрозділами бере участь у наступальній операції “Вівальді” на Лиманському напрямку фронту.

Про поїздку Володимира Зеленського на Лиманський напрямок повідомили у пресслужбі Офісу Президента України.

Разом із Володимиром Зеленським до бригади прибули міністр оборони Євгеній Хмара, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

Під час зустрічі 16 військовослужбовців 66-ї бригади отримали ордени “За мужність” ІІ-ІІІ ступенів. Командир бригади розповів про завдання, які підрозділ виконує нині та планує на найближчий час. Він також озвучив потреби підрозділу. Пам’ять про полеглих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання.

“Харківський напрямок дуже важливий. Ізюмський, Харківський – скільки було тут подій, скільки важливих операцій і скільки таких дороговартісних кілометрів нашої землі було відновлено вашими силами, силами ваших побратимів”, — заявив президент.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².