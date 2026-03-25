Деякі споруди в центрі Бахмута з часом стають дедалі більш зруйнованими. Окупація міста “заморозила” стан частини будівель, інші ж — дедалі більше руйнуються. У цій добірці представлені школа №11, БЛІЛ і житлові багатоповерхівки на вулицях Олексія Дульнєва, Миру та Свободи на початку 2026 року.
Усі світлини з окупованого міста журналісти Вільного Радіо взяли з російських джерел, які станом на початок 2026 року залишаються єдиним джерелом фотографій із Бахмута (якщо не враховувати супутникові знімки).
Багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнєва (колишній вул. Горбатова) у Бахмуті на початку 2026 року
Житлові багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнєва від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Миру хоч і зруйновані, але не настільки, як на східних та західних околицях. Кадри свідчать, що за цей район не точилися такі багатомісячні бої, як за інші.
Попри неодноразові влучання авіабомб поруч з універсамом “Україна”, споруда досі стоїть, хоч і понівечена.
Будівля “Управління освіти Бахмутської міської ради” на початку 2026 року
Порівняно із сусідніми будинками споруда “Управління освіти Бахмутської міської ради” має менш зруйнований вигляд.
Наприкінці будівлі окупанти повісили прапор сухопутної армії Росії.
Будинки на вулиці Миру у Бахмуті на початку 2026 року
Багатоповерхівка № 20 на вулиці Миру досі стоїть. Споруда комунального підприємства особлива тим, що її час від часу намагаються продати. Остання пропозиція була за 2,4 млн грн.
На кадрі, де видно будівлю пенсійного фонду Бахмута, добре помітно, що в місті на стовпах вздовж дороги намалювали російські триколори.
Тролейбусна зупинка “Квітковий магазин” пошкоджена менше, а магазин поряд із нею частково знищений.
Споруда, де розташовувалася бахмутська швидка допомога, майже знищена. Від неї залишилися лише зовнішні стіни.
Наступний кадр свідчить, що по входу до редакції газети “Вперед” завдали цілеспрямований удар.
Будівля № 42 на вулиці Миру ймовірно постраждала сильніше, ніж показували раніше.
Школа №11 у Бахмуті на початку 2026 року
Територія школи № 11 вирізняється серед сусідніх споруд тим, що тут є кілька вцілілих ялинок, що зеленіють на фоні дерев, обрубаних вибухами.
Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Бахмуті на початку 2026 року
Будівля Багатопрофільної лікарня інтенсивного лікування, яку раніше місцеві називали “ЦРБ”, має дуже зруйнований вигляд. Окрім руйнувань від вибухів, схоже, споруда пережила ще й пожежу.
Амбулаторія № 8 на території лікарні теж сильно зруйнована.
Руїни податкової Бахмута на початку 2026 року
Груда цегли та бетону — це те, що тепер залишається на місці колишньої багатоповерхівки, в якій розташовувалася місцева податкова.
Будинки на вулиці Свободи у Бахмуті на початку 2026 року
Гуртожиток медичного коледжу на вулиці Свободи № 15 хоч і занедбаний, проте найменш пошкоджений серед сусідніх споруд.