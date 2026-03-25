Руїни Бахмутської податкової на вулиці Василя Першина № 20 на початку 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Деякі споруди в центрі Бахмута з часом стають дедалі більш зруйнованими. Окупація міста “заморозила” стан частини будівель, інші ж — дедалі більше руйнуються. У цій добірці представлені школа №11, БЛІЛ і житлові багатоповерхівки на вулицях Олексія Дульнєва, Миру та Свободи на початку 2026 року.

Усі світлини з окупованого міста журналісти Вільного Радіо взяли з російських джерел, які станом на початок 2026 року залишаються єдиним джерелом фотографій із Бахмута (якщо не враховувати супутникові знімки).

Багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнєва (колишній вул. Горбатова) у Бахмуті на початку 2026 року

Житлові багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнєва від залізничного вокзалу до перехрестя з вулицею Миру хоч і зруйновані, але не настільки, як на східних та західних околицях. Кадри свідчать, що за цей район не точилися такі багатомісячні бої, як за інші.

Житлові багатоповерхівки № 23 та № 25 на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка № 30 на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлові багатоповерхівки № 34 на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) та № 133 на вулиці Садовій (колишня вулиця Петровського) у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Попри неодноразові влучання авіабомб поруч з універсамом “Україна”, споруда досі стоїть, хоч і понівечена.

Універсам “Україна” на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова), № 27, у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка № 39 на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Житловий чотириповерховий будинок № 43 на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля “Управління освіти Бахмутської міської ради” на початку 2026 року

Порівняно із сусідніми будинками споруда “Управління освіти Бахмутської міської ради” має менш зруйнований вигляд.

Будівля “Управління освіти Бахмутської міської ради” на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) № 42 у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Наприкінці будівлі окупанти повісили прапор сухопутної армії Росії.

Будівля “Управління освіти Бахмутської міської ради” на вулиці Олексія Дульнєва (колишня вулиця Горбатова) № 42 у Бахмуті в лютому 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки на вулиці Миру у Бахмуті на початку 2026 року

Багатоповерхівка № 20 на вулиці Миру досі стоїть. Споруда комунального підприємства особлива тим, що її час від часу намагаються продати. Остання пропозиція була за 2,4 млн грн.

Багатоповерхівка № 20 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Багатоповерхівка № 31 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

На кадрі, де видно будівлю пенсійного фонду Бахмута, добре помітно, що в місті на стовпах вздовж дороги намалювали російські триколори.

Багатоповерхівка № 35 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Багатоповерхівка № 24 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Тролейбусна зупинка “Квітковий магазин” пошкоджена менше, а магазин поряд із нею частково знищений.

Будівля № 26 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Багатоповерхівка № 28 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Споруда, де розташовувалася бахмутська швидка допомога, майже знищена. Від неї залишилися лише зовнішні стіни.

Будівля № 18 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля № 47 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Наступний кадр свідчить, що по входу до редакції газети “Вперед” завдали цілеспрямований удар.

Будівля № 49 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля № 51 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля № 42 на вулиці Миру ймовірно постраждала сильніше, ніж показували раніше.

Будівля № 42 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Руїни бахмутського виконкому на вулиці Миру № 44 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Школа №11 у Бахмуті на початку 2026 року

Територія школи № 11 вирізняється серед сусідніх споруд тим, що тут є кілька вцілілих ялинок, що зеленіють на фоні дерев, обрубаних вибухами.

Школа № 11 на вулиці Миру у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Бахмуті на початку 2026 року

Будівля Багатопрофільної лікарня інтенсивного лікування, яку раніше місцеві називали “ЦРБ”, має дуже зруйнований вигляд. Окрім руйнувань від вибухів, схоже, споруда пережила ще й пожежу.

Будівля Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на вулиці Миру № 15 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на вулиці Миру № 15 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Амбулаторія № 8 на території лікарні теж сильно зруйнована.

Амбулаторія № 8 на вулиці Миру № 15 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Руїни податкової Бахмута на початку 2026 року

Груда цегли та бетону — це те, що тепер залишається на місці колишньої багатоповерхівки, в якій розташовувалася місцева податкова.

Руїни бахмутської податкової на вулиці Василя Першина № 20 у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки на вулиці Свободи у Бахмуті на початку 2026 року

Будівля № 10 на вулиці Свободи у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля № 11 на вулиці Свободи у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будівля № 16 на вулиці Свободи у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Гуртожиток медичного коледжу на вулиці Свободи № 15 хоч і занедбаний, проте найменш пошкоджений серед сусідніх споруд.

Будівля № 15 на вулиці Свободи у Бахмуті, лютий 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

