Ще двоє мешканців Слов’янська загинули через російські удари: що відомо

Наслідки російського удару по Слов’янську 13 червня 2026 року. Скриншот відео: Вадим Лях

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Ввечері 22 червня стало відомо про загибель 52-річної мешканки Слов’янська, яка зазнала поранень через авіаудар по центру міста 13 червня. Також минулої доби внаслідок влучання 250-кілограмової по Слов’янську обірвалося життя одного чоловіка.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“На жаль, у харківській лікарні померла 52-річна жінка, що була важко поранена під час авіаудару по центральній частині Словʼянська 13 червня. Лікарі боролися за її життя, але їхні зусилля виявилися марними. Нагадаю, що у той же день загинули її син, чоловік і свекров”, — заявив Вадим Лях.

Він уточнив, що анкетні дані мешканця Слов’янська, який загинув через удар авіабомбою 22 червня, ще встановлюють.

Що відомо про ситуацію в Слов’янську на червень 2026 року

Через посилення російських обстрілів у березні примусову евакуацію дітей поширили на окремі вулиці у Слов’янську. 9 червня зона евакуації дітей у місті збільшилась.

Слов’янськ регулярно потрапляє під російські удари з різних видів зброї. За оцінками місцевої влади, від 2022 року там постраждали майже 56% багатоквартирних будинків. Окрім цього, руйнувань зазнали до 25% об’єктів критичної інфраструктури та до 20% приватних будівель.

8 червня начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях оголосив про припинення роботи акушерського відділення в місті, яке залишалося єдиним пологовим на підконтрольній частині Донецької області. Це рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: тоді одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.

Нагадаємо, станом на першу половину 2026 року на підконтрольній частині Донецької області ремонтують 13 укриттів. Половина з укриттів, які ремонтують, знаходиться у медичних закладах області. Більшість ремонтів проводять у Краматорську, але роботи тривають і у Слов’янську. Закінчити роботу планують до кінця 2028 року. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки всього об’єктів оновлюють в області.