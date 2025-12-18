Лиманський напрямок станом на 17 грудня по версії DeepState

Бійці Головного управління розвідки та Третього армійського корпусу спільними зусиллями проводять штурми на Лиманському напрямку. Завдяки цим діям, стверджують оборонці, вже вдалося вирівняти лінію фронту, а також знищити кількість військових Росії, співмірну з полком.

Про це йдеться в опублікованій Третім армійським корпусом заяві.

Додатково оборонці повідомляють, що їм вдалося захопити у полон “значну” кількість окупантів. ГУР та Третій армійський корпус зазначають, що дії Сил оборони на Лиманському напрямку позбавляють Росію можливості маневру, а також створюють передумови для “подальших рішень” на цій ділянці фронту.

“Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю”, — сказав командир Третього армійського корпусу генерал Андрій Білецький.

У спільних діях на Лиманському напрямку беруть участь, зокрема, бійці 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади, FATUM 60-ї ОМБр та ГУР МО “Артан”.

Що відомо про ситуацію на Лиманському напрямку

3 грудня Генеральний штаб російської армії заявив про нові просування загарбників у Лимані та назвав їх “проривом”. Українські військові спростували ці заяви та заявили, що загарбникам ще не вдалося досягти міста. На напрямку щоденно відбуваються десятки штурмів. Втім, спроби росіян наблизитися Лимана на той момент вже тривали.

Станом на початок грудня росіяни на напрямку збільшували інтенсивність своїх атак. Зокрема у зоні відповідальності 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго штурми фіксували щодня. Оборонним діям на півночі Донеччини заважала, зокрема, туманна погода.

Бійці Сил оборони України заявляли, що на цій ділянці фронту росіяни проводять тактику інфільтрації у політичних цілях. У Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в самому Лимані називають стабільною, однак складною.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що Лиман міг стати пріоритетним для загарбників, адже він може відкрити шлях для майбутнього наступу на Слов’янськ.