У 35 пошкоджених багатоповерхівках Краматорська планують закрити вікна OSB-плитами: адреси

Будинок без вікон після ранкової атаки на Краматорськ 10 вересня 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом вересня у прифронтовому місті оголосили три закупівлі на закриття віконних прорізів у пошкоджених обстрілами багатоквартирних будинках. Роботи запланували для 35 адрес. Загалом на це можуть витратити понад 1,3 млн грн без ПДВ.

Відповідні закупівлі журналісти Вільного Радіо знайшли в електронній системі Prozorro.

За першою оголошеною закупівлею договір на роботи вже уклали. Його підписали з приватним підприємством “Управляюча компанія «Ладіс»”. За даними аналітичної системи YouControl, компанію заснували в липні 2020 року в Краматорську. Її основним видом діяльності є платне управління нерухомістю, але вона також може займатися будівельними й повʼязаними з ними роботами. Керує компанією її власник — Дмитро Литвинов.

Зауважимо, що Дмитро Литвинов також є власником і кінцевим бенефіціаром приватного підприємства “Управляюча компанія «Ладіс Старе місто»”, яка станом на кінець травня отримала найбільше підрядів на ремонт дахів пошкоджених будинків у Краматорську за 2026 рік. Тоді журналісти Вільного Радіо зазначали, що компанія може мати звʼязки зі ще трьома підрядниками, а її керівник щонайменше на жовтень 2025 року міг бути чинним депутатом Краматорської міської ради.

Згідно з договором, до 30 жовтня “Ладіс” має закрити віконні прорізи у 24 будинках:

бульв. Машинобудівників, буд. 49, 51, 57, 63;

вул. Академічна, буд. 78, 80, 84, 88, 92;

вул. Героїв України, буд. 27, 28, 30, 31;

вул. Південна, буд. 7, 11, 15, 17, 21;

вул. Ювілейна, буд. 16, 18, 20;

просп. Незалежності, буд. 27, 33, 45.

Роботи домовилися провести за 415 125 грн. У таку саму ціну місцевому бюджету можуть обійтися послуги за другою закупівлею — зараз угода на етапі підготовки. Обсяг робіт у проєкті договору ідентичний, але виконати їх мають до 1 листопада у двох будинках: вул. Дніпровська, буд. 10, 12.

Зауважимо, що в обох випадках управління ЖКГ Краматорської міськради вело переговори з підрядниками напряму без проведення аукціону. У серпні в межах збірного тендера там намагалися знайти виконавця за результатами торгів, але тоді жоден учасник на них не вийшов. Також у назвах обох закупівель ідеться про закриття не лише віконних прорізів, а й дверних пройм ліфтових шахт. Утім, у дефектних актах зазначена лише площа прорізів.

Крім того, в документах наголошують: перелік будинків і квартир може змінюватися за рішенням управління, враховуючи актуальний стан віконних прорізів. Це правило стосується й третьої закупівлі. Її оголосили менш ніж тиждень тому у форматі тендера, тож поки ще чекають на пропозиції учасників. До 1 листопада за нею OSB-плитами мають закрити вікна в дев’яти будинках. Сплатити за це можуть 514 768 грн без ПДВ з місцевого бюджету. Попередньо провести роботи планують за такими адресами:

бульв. Краматорський, буд. 13, 15;

вул. Кришталева, буд. 2, 8;

вул. Л. Бикова, буд. 13, 19, 21, 23;

просп. Незалежності, буд. 56.

Раніше ми розповідали, що у Краматорську планують відремонтувати ще три пошкоджені покрівлі. Тоді йшлося про будинки на вулиці Василя Стуса, 51, Катеринича, 22 та Центральній, 7. Утім, провести тендер щодо першого не вдалося, за двома іншими пропозиції розглядають.