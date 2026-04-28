Зранку 28 квітня багатоповерхівки у Дружківці не матимуть водопостачання.

Через недостатній обсяг водопостачання мешканці багатоповерхових будинків у Дружківці 28 квітня залишаться без ранкової подачі води. Комунальники планують компенсувати це денними та вечірніми подачами.

Про обмеження водопостачання повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Влада громади повідомляє, що вдень воду отримають мікрорайони Молоково та Сурове, а ввечері — мешканці багатоповерхівок.

“У зв’язку з малими обсягами води, ранкової подачі на багатоповерхівки не буде. Планується денна подача води на м-ни Молокове, Сурове та вечірня на багатоповерхівки”, — йдеться у повідомленні від Дружківської міської військової адміністрації.

Що відомо про ситуацію в Дружківці на квітень 2026 року

Російські військові продовжують регулярно бити по Дружківці, руйнуючи міську інфраструктуру. У місті триває евакуація населення.

Загалом за березень 2026 року з Дружківської громади евакуювали понад 4 тисячі місцевих. Серед них — 25 дітей. Станом на початок квітня у громаді ще проживали понад 7,5 тисяч людей. Усіх закликали виїжджати з прифронтової громади.

2 квітня 2026 року фахівці Донецькоблгазу працювали на території відділення Краматорського газового управління у Дружківці, коли по цій території окупанти завдали ударів. Внаслідок вибухів четверо газовиків дістали поранення. Це не перший удар по цих об’єктах.

Протягом року на укриття в громаді загалом планують спрямувати 35 мільйонів гривень. Цього має вистачити, аби покращити стан 30 сховищ і придбати 5 нових.

Український уряд 8 квітня затвердив внесення 13 об’єктів культурної спадщини національного значення з Донецької області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Серед них — комплекс пам’яток Святогірської Свято-Успенської лаври та Свято-Миколаївська церква у Дружківці.

У другій половині квітня 2026 року від околиць Дружківки до найближчих позицій російської армії близько 12 км, і це падає тінню на місто, яке намагається жити попри все. Тут досі працюють без світла деякі магазини, місцеві влаштовують стихійні ринки та доглядають за клумбами. Втім, життя тут перетинається з дзижчанням FPV-дронів, пострілами, руйнуваннями будинків та спаленими автівками. Журналісти Вільного Радіо розказали й показали, в яких умовах живуть жителі прифронтового міста весною 2026 року в окремому репортажі.