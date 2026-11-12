Українські військові знову фіксують уповільнення роботи Starshield, — Зеленський

Український артилерист встановлює систему супутникового інтернету Starlink поблизу лінії фронту на Донеччині, 16 жовтня 2026 року. Ілюстративне фото: Reuters

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На території України знову фіксують уповільнення роботи Starshield — так званого “військового пакета” Starlink. Максимальна швидкість вчергове досягає лише 161 кілометр на годину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За його словами, уже кілька днів українські підрозділи фіксують значні збої в роботі так званого “військового пакета” Starshield. Це відбувається вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, йдеться про системні обмеження швидкості на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Через це перехоплювачі російських реактивних дронів не можуть розвинути необхідну швидкість, що призвело до влучань.

“Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити.

На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів. Намагаємося з’ясувати всі обставини з Американською стороною”, — написав Зеленський.

Зазначимо, що майже місяць тому захисники вже підтверджували перебої зі Starshield. Зокрема, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Водночас зазвичай дрони працюють на більших швидкостях. Вони продовжували рух, але такі переривання ускладнювали керування, розповідав Вільному Радіо речник 7 корпусу ДШВ Володимир Полевий.

Згодом у Міністерстві оборони України заявляли, що роботу так Starshield у русі відновилася. Однак вже після цього Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що в Україні наразі недоступний “військовий пакет” Starlink.

Нагадаємо, напередодні українські бійці вчергове завдали ударів по військовій інфраструктурі росіян на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під атаку потрапила база полку “Ахмат” поблизу Торецька.