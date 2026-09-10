Донеччина отримала від Німеччини генератор, вантажівку та пожежні авто

Наліпка на пожежному авто, яке прибуло з Німеччини. Скриншот із відео ДонОВА

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На тлі наближення зими федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини (THW) передало Донецькій області нову партію спеціальної техніки для підтримки критичної інфраструктури та аварійно-рятувальних служб.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

До регіону надійшли вантажівка, генератор потужністю 320 кВт та два пожежні автомобілі з переносними помпами.

“Ця техніка допоможе громадам підтримувати роботу критичної інфраструктури, забезпечувати резервне електроживлення, перевозити гуманітарні вантажі, проводити аварійно-відновлювальні роботи та швидше реагувати на пожежі й інші надзвичайні ситуації”, — заявив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Він уточнив, що для регіону ця підтримка має особливе значення, адже через російські обстріли навантаження на комунальні та аварійні служби регіону продовжує залишатися високим. Відтак — кожна додаткова одиниця техніки посилює можливості громад щодо захисту людей.

Що відомо про удари росіян по ДСНС на Донеччині

Російські військові неодноразово вже завдавали ударів по вогнеборцях та продовжують застосовувати тактику подвійного удару (коли після обстрілу по цьому місцю б’ють вдруге, аби атакувати рятувальників та інших людей, які прибули для ліквідації наслідків).

Так, у ніч на 29 червня під вогнем була пожежно-рятувальна частина в Дружківці, в неї влучили авіабомбою. Серед людей ніхто не постраждав, однак будівля та техніка зазнали пошкоджень.

1 липня внаслідок російського обстрілу села Іверське загинув водій 62 державної пожежно-рятувальної частини Федір Ганінець.

3 липня російський дрон атакував пожежно-рятувальну частину в Олександрівці.

О першій половині 6 липня війська країни-агресорки атакували FPV-дроном пожежну автівку, яка їхала гасити займання у Новодонецькому. Транспорт тоді постраждав, люди — ні.

10 липня 2026 року під час робочого виїзду по Краматорську рятувальники ДСНС потрапили під удар росіян. FPV-дрон окупантів удар по машині вогнеборців.

Через чотири дні, 14 липня, офіцери-рятувальники потрапили під атаку дроном у Краматорську — безпілотник влучив по легковому авто вогнеборців. Транспорт загорівся, однак людям вдалося врятуватись.

У ніч з 11 на 12 серпня час ліквідації пожежі, яка виникла через обстріл, рятувальники ДСНС потрапили під удар російського FPV-дрона. Серед людей ніхто не постраждав, однак транспорт вогнеборців зазнав пошкоджень.

Ще одна атака відбулася ввечері 23 серпня, коли війська країни-агресорки атакували надзвичайників у Краматорську. Тоді постраждав транспорт вогнеборців.