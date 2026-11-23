Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Підрозділи Сил оборони, які виконують бойові завдання на Донеччині, отримають додаткові ресурси — на їхні нагальні потреби спрямували ще 20 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у понеділок, 23 листопада. Захисники отримають ще 20 мільйонів гривень.

“Сьогодні кожне рішення має працювати на головну мету: захист людей, зміцнення оборони та підтримку наших захисників. Саме тому продовжуємо спрямовувати ресурси туди, де вони потрібні найбільше.

Донеччина тримається завдяки мужності українських воїнів, стійкості громад і щоденній спільній роботі всіх відповідальних служб”, — написав посадовець.

Також на засіданні учасники обговорили оперативну ситуацію в регіоні, хід мобілізаційних заходів, взаємодію громад із підрозділами Сил оборони, а також евакуацію цивільного населення, зокрема дітей.

За листопад 2026-го це вже четверта субвенція на підтримку військових, яку виділяє обласна влада. Минулого разу на ці потреби направили 17,8 мільйона, понад 27 мільйонів, на початку місяця — ще 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, за останній тиждень екіпаж “Фенікс” вивіз із Краматорської та Святогірської громад до більш безпечних місць 35 людей, серед яких більш як половина — діти. Нині рятувальники працюють під постійною загрозою дронових атак.