Володимир Зеленський під час звернення. Ілюстративне фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив інформацію видання Financial Times. Журналісти стверджували, що він планує оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Про це президент сказав під час розмови з журналістами, передає Hromadske.

За його словами, про такі нібито плани він “перший раз чує”. Водночас Зеленський наголосив, що питання виборів порушують партнери, а Україна, мовляв, готова на них за умови припинення вогню і надання країні гарантій безпеки.

Щодо того, що США буцімто погрожують відмовитися від надання таких гарантій, президент каже, що це неправда. Вашингтон, за його словами, хоч і порушує питання виборів, не пов’язує їх із гарантіями безпеки.

“Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але якщо ми порушуємо питання референдуму, я вже говорив: повинно бути розуміння припинення вогню для цього. Бо референдум за структурою — це як вибори, тобто потрібна безпека”, — додав президент.

Що передувало

Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела оприлюднило інформацію про те, що Україна почала готуватися до проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією. Це нібито сталося після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа висунула вимогу організувати голосування до 15 травня, пригрозивши в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.

Оголосити про це Зеленський буцімто мав в день роковин повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого.

За даними газети, сторони обговорювали можливість референдуму й одночасно з ним виборів президента вже у травні. Президент України Володимир Зеленський, як зазначалося, відкритий до ідеї виборів “найближчим часом”. Хоча інші співрозмовники агентства називали такі терміни “фантастичними”, адже досі немає згоди щодо ключових питань, зокрема територій.

Більше контексту

Раніше глава держави заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.

Зі слів президента Володимира Зеленського, українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, не зможуть голосувати на референдумі щодо “територіальних питань”. Глава держави вважає, що “вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну”.

Тим часом запропонований США формат “вільної економічної зони” передбачає створення такої, зокрема, на частині Донецької області. Це, на думку, президента Зеленського, може врахувати погляди обох сторін — української й російської.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше представив версію плану на 20 пунктів, який назвав “базовим документом про закінчення війни”. Це договір між США, Європою, Україною та Росією. Детальніше про його пункти ми розповідали в окремому матеріалі.