Через низький обсяг надходження води до Дружківки ранкову подачу в більшість мікрорайонів скасували. Водопостачання на початку доби 9 березня працюватиме лише в мікрорайоні Сурове.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

“У зв’язку з малими обсягами надходження води на місто, ранкової подачі на мікрорайони Дружківки не буде. Вода подається тільки на м-н Сурове”, — йдеться у повідомленні, опублікованому Дружкіською міською ВА.

Зазначимо, ранкової подачі води на Дружківку не було й минулої доби, 8 березня.

Також на ранок 8 березня у місті було відсутнє електропостачання, однак пізніше тієї доби його відновили, подають згідно з графіками.

Там тривають російські атаки по інфраструктурі. З наближенням фронту кількість обстрілів зростає, 6 березня стало відомо, що 7 мікрорайон Дружківки залишився без теплопостачання через руйнацію критичних об’єктів.

Що відомо про ситуацію в Дружківці на початок 2026 року

2026 рік Дружківка зустріла з примусовою евакуацію сімей з дітьми, яка там триває з серпня минулого року. Станом на січень безпосередньо в місті залишалися близько 19,6 тис. людей, по громаді — 21,6 тисячі. Частина мешканців відмовлялася від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.

Від жовтня 2025 року місто входить у зону “довгої” комендантської години, а від грудня — там призупинили рух громадського транспорту.

На початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі (на понад 5 тис. менше, ніж місяцем раніше) цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.

У місті поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов ПриватБанк, а 3 березня — Ощадбанк.