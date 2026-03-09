Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Через низький обсяг надходження води до Дружківки ранкову подачу в більшість мікрорайонів скасували. Водопостачання на початку доби 9 березня працюватиме лише в мікрорайоні Сурове.
Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
“У зв’язку з малими обсягами надходження води на місто, ранкової подачі на мікрорайони Дружківки не буде. Вода подається тільки на м-н Сурове”, — йдеться у повідомленні, опублікованому Дружкіською міською ВА.
Зазначимо, ранкової подачі води на Дружківку не було й минулої доби, 8 березня.
Також на ранок 8 березня у місті було відсутнє електропостачання, однак пізніше тієї доби його відновили, подають згідно з графіками.
Там тривають російські атаки по інфраструктурі. З наближенням фронту кількість обстрілів зростає, 6 березня стало відомо, що 7 мікрорайон Дружківки залишився без теплопостачання через руйнацію критичних об’єктів.
2026 рік Дружківка зустріла з примусовою евакуацію сімей з дітьми, яка там триває з серпня минулого року. Станом на січень безпосередньо в місті залишалися близько 19,6 тис. людей, по громаді — 21,6 тисячі. Частина мешканців відмовлялася від евакуації через невпевненість у подальшій підтримці від держави, а також через складнощі з пошуком житла.
Від жовтня 2025 року місто входить у зону “довгої” комендантської години, а від грудня — там призупинили рух громадського транспорту.
На початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі (на понад 5 тис. менше, ніж місяцем раніше) цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.
У місті поступово призупиняють роботу цивільні об’єкти: 1 лютого з Дружківки пішов ПриватБанк, а 3 березня — Ощадбанк.